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В результате ракетного удара по Первомайскому на Харьковщине погибли 7 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате российского ракетного удара по Первомайскому Харьковской области погибли семь человек, в т.ч. ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В результате ракетного удара по Первомайскому на Харьковщине погибли 7 человек, - ГСЧС 01

"26 сентября враг обстрелял 2 населенных пункта в Первомайской и Купянской громадах. Били реактивными системами залпового огня с применением запрещенных кассетных боеприпасов, а также тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

В г. Купянске в результате попадания этих боеприпасов загорелось здание церковной школы и магазин на общей площади 500 кв. Один человек получил ранения.

В результате ракетного удара по Первомайскому на Харьковщине погибли 7 человек, - ГСЧС 02
В результате ракетного удара по Первомайскому на Харьковщине погибли 7 человек, - ГСЧС 03
В результате ракетного удара по Первомайскому на Харьковщине погибли 7 человек, - ГСЧС 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли ракетный удар по Первомайскому: погибла 15-летняя девушка

В результате удара по частному сектору г. Первомайского, который произошел около 13:30, погибли 7 человек, среди которых 15-летний ребенок. Случились разрушения частных домов, возник пожар в летней кухне на площади 20 кв.м., а также в автомобиле.

В результате ракетного удара по Первомайскому на Харьковщине погибли 7 человек, - ГСЧС 05
В результате ракетного удара по Первомайскому на Харьковщине погибли 7 человек, - ГСЧС 06
В результате ракетного удара по Первомайскому на Харьковщине погибли 7 человек, - ГСЧС 07

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Также смотрите: Рашисты обстреляли Казачью Лопань незадолго до выдачи гумпомощи гражданским: Ранения получили 2 человека. ВИДЕО

обстрел (27129) Харьковщина (5577) жертвы (2072)


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Топ комментарии
+14
Москальня і особисто кремлівський чорт - будьте ви прокляті на віки вічні і всі ваші виродки 😡
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26.09.2022 17:26
+7
Є тисячи хім.складників, присадок, технологій, що можуть заблокувати логістику, виготовлення та постачання матеріалів, механизмів, etc. для ВС РФ.
Ці складники імпортуються в РФ з таких країн: ЄС, США, Канада, Індія, Кітай.
Треба блокувати.
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26.09.2022 17:45
+5
Чому не заблоковане постачання до РФ будь-яких матеріалів, що дають змогу виготовляти сталь, диз.паливо, бензін, авто, вантажні авто?
Все це РФ використовує для виготовлення та функціонування апарату вбивств...
ЄС та США мають заблокувате це, як авіа- частини.
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26.09.2022 17:34
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Правила форума Совет форумчан
Москальня і особисто кремлівський чорт - будьте ви прокляті на віки вічні і всі ваші виродки 😡
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26.09.2022 17:26 Ответить
Чому не заблоковане постачання до РФ будь-яких матеріалів, що дають змогу виготовляти сталь, диз.паливо, бензін, авто, вантажні авто?
Все це РФ використовує для виготовлення та функціонування апарату вбивств...
ЄС та США мають заблокувате це, як авіа- частини.
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26.09.2022 17:34 Ответить
та да. Не поставлять им железную руду и кокс.
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26.09.2022 17:39 Ответить
Є тисячи хім.складників, присадок, технологій, що можуть заблокувати логістику, виготовлення та постачання матеріалів, механизмів, etc. для ВС РФ.
Ці складники імпортуються в РФ з таких країн: ЄС, США, Канада, Індія, Кітай.
Треба блокувати.
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26.09.2022 17:45 Ответить
и какие ж присадки сыпят в домну?
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26.09.2022 17:51 Ответить
Експерти мають визначити.
Наприклад, номенклатура імпортних присадок, що використовують підрозділи ВСРФ (у складі готової продукції) наличує 1700 найменувань.

Нажаль, це значний обсяг роботи та лобіювання у ЄС/США, "диванні болтуни" з цього форуму на формування та лобіювання такого переліку інтелектуально не здатні.
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26.09.2022 18:01 Ответить
Куди дивиться Залужний зі своїмі Генералами?Первомайськ -глибоко в тилу.Що оркі прорвали фронт?Я не второпаю..
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26.09.2022 17:48 Ответить
Вот твари Валуйские, забыли как ездили десятки лет за жратвой, одеждой, работать, в Купянск итд!? В Харьков учится, в ПТУ, техникумы, институты, в зоопарк и прочие собачьи радости убогих колхозников нищих в обносках ширпотреба раймагов с керосином и денатуратом синего и зелёного цвета! 7 гражданских в своих домах, девочка 15 лет! Траур надо завтра объявить. Когда же вытрем их с земли до состояния пыли?
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26.09.2022 18:17 Ответить
Що б ви виздихали кацапські варвари ,будьте прокляті рапзом з народом дибільної росії.
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26.09.2022 19:08 Ответить
Царство Небесне загиблим ...
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26.09.2022 23:38 Ответить
 
 