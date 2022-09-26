В результате ракетного удара по Первомайскому на Харьковщине погибли 7 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В результате российского ракетного удара по Первомайскому Харьковской области погибли семь человек, в т.ч. ребенок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.
"26 сентября враг обстрелял 2 населенных пункта в Первомайской и Купянской громадах. Били реактивными системами залпового огня с применением запрещенных кассетных боеприпасов, а также тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.
В г. Купянске в результате попадания этих боеприпасов загорелось здание церковной школы и магазин на общей площади 500 кв. Один человек получил ранения.
В результате удара по частному сектору г. Первомайского, который произошел около 13:30, погибли 7 человек, среди которых 15-летний ребенок. Случились разрушения частных домов, возник пожар в летней кухне на площади 20 кв.м., а также в автомобиле.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
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Все це РФ використовує для виготовлення та функціонування апарату вбивств...
ЄС та США мають заблокувате це, як авіа- частини.
Ці складники імпортуються в РФ з таких країн: ЄС, США, Канада, Індія, Кітай.
Треба блокувати.
Наприклад, номенклатура імпортних присадок, що використовують підрозділи ВСРФ (у складі готової продукції) наличує 1700 найменувань.
Нажаль, це значний обсяг роботи та лобіювання у ЄС/США, "диванні болтуни" з цього форуму на формування та лобіювання такого переліку інтелектуально не здатні.