РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10368 посетителей онлайн
Новости Фото Война
21 886 23

В Нацполиции показали бывший госпиталь российских оккупантов в Изюме. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В деоккупированном Изюме в Харьковской области обнаружено помещение, которое российские захватчики использовали как госпиталь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

В Нацполиции показали бывший госпиталь российских оккупантов в Изюме 01

Обнаруженный "госпиталь" во время оккупации был закрытым объектом: сюда могли попасть только российские военные. Импровизированные "палаты" были обустроены непосредственно в подвальных помещениях. Судя по следам крови, раненые лежали прямо на полу.

В Нацполиции показали бывший госпиталь российских оккупантов в Изюме 02
В Нацполиции показали бывший госпиталь российских оккупантов в Изюме 03

В ходе осмотра следователи и криминалисты обнаружили перевязочные материалы, шприцы, медпрепараты, костыли - срок годности этих вещей датирован 50-60-ми годами прошлого века. А еще – одежда со следами крови и… б/ушная непарная обувь.

В Нацполиции показали бывший госпиталь российских оккупантов в Изюме 04

В Нацполиции показали бывший госпиталь российских оккупантов в Изюме 05

Отмечается, что все эти вещи приобщены к материалам уголовного производства и помогут установить, кто и кого "лечил" в этом "госпитале".

Читайте также: Мобилизованный россиянин просит обеспечить жену и детей дровами, пока он будет на войне: "Все остальное устраивает". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) Нацполиция (16459) Изюм (270)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
Немецкие диды таки были правы:
показать весь комментарий
26.09.2022 20:16
+18
дивно що там не знайшли ветеринарних препаратів...
показать весь комментарий
26.09.2022 20:15
+11
ну якщо орки перший раз побачили в Україні в сільській хаті туалет
то мабудь їм й така медицина за щасття
основна маса з глибинки рф це дикі люди
їх просто навчили говорити
показать весь комментарий
26.09.2022 20:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дивно що там не знайшли ветеринарних препаратів...
показать весь комментарий
26.09.2022 20:15 Ответить
Забрали с собой в первую очередь, как самое ценное
показать весь комментарий
27.09.2022 08:10 Ответить
вони шо там худобу лікували?
показать весь комментарий
26.09.2022 20:16 Ответить
Немецкие диды таки были правы:
показать весь комментарий
26.09.2022 20:16 Ответить
Тут відеопродовження
https://youtu.be/jNh7caXqr1E
показать весь комментарий
26.09.2022 20:24 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2022 22:01 Ответить
Не смійся із української національної тварини. Ти ж найбільше поважаєш сало із нашої української свині. А кацапів уже за київських князів називали ПЕСИГОЛОВЦЯМИ
показать весь комментарий
27.09.2022 00:34 Ответить
Возможно, ты не в курсе, за что немцы прозвали каZZапов русскими свиньями. Они, когда освободили от каZZапов оккупированные теми районы Польши-Румынии-Украины, увидели примерно то же, что наши сейчас видят в освобождённых местах Украины. А когда немцы вступили на "исконно-посконно-глубинные" каZZапские территории, то вообще офигели с поголовного свинства и скотства. Так что наше украинское сало тут как раз ни при чём.
показать весь комментарий
27.09.2022 08:30 Ответить
ну якщо орки перший раз побачили в Україні в сільській хаті туалет
то мабудь їм й така медицина за щасття
основна маса з глибинки рф це дикі люди
їх просто навчили говорити
показать весь комментарий
26.09.2022 20:18 Ответить
их генералы прикинули: в каких условиях орки народились в таких и подыхать будут.., бо кацапам лишний стресс от нормальной, людской, больницы ни к чему
показать весь комментарий
26.09.2022 20:26 Ответить
Discovering russky's world class medical advancements.
показать весь комментарий
26.09.2022 20:31 Ответить
Ні шаріте, звичайно, але їм не звикати...
показать весь комментарий
26.09.2022 20:34 Ответить
Silent Hill - как и всё остальное у кацапни ...
показать весь комментарий
26.09.2022 20:35 Ответить
Всё , что на фото - несущественно . Главное отличие от украинского - по нему не прилетает .
показать весь комментарий
26.09.2022 20:36 Ответить
Госпіталь!
(плаче від щастя)
Госпіталь. А не шпиталь, у якому калідорами фершали походжають...
показать весь комментарий
26.09.2022 20:51 Ответить
"і… б/ушне розпароване взуття"

О! Яке поле для фантазії та мрій про післявоєнну московію дає ця фраза!
Як там у них співають: "Кавьіляй патіхонєчку"? Оооось!
показать весь комментарий
26.09.2022 21:04 Ответить
На первом фото на полу видны два автомобильных колеса, одно - запакованное и с резиной, другое - только диск. Росиянские военврачи с клятвой Гиппократа в сердце такие же мародеры как и остальная 3,14здобратия "2-й армии в мире".
показать весь комментарий
26.09.2022 21:05 Ответить
Дикуни судячи по пейзажу ...
показать весь комментарий
26.09.2022 21:12 Ответить
А ШО, СКРЄПНО 😁
показать весь комментарий
26.09.2022 21:22 Ответить
Все как на Рассеюшке, порядок Срали только непонятно куда, в умывальник или за батарею?
показать весь комментарий
26.09.2022 21:43 Ответить
они там просто ширялись
показать весь комментарий
26.09.2022 22:12 Ответить
 
 