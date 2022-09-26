В Нацполиции показали бывший госпиталь российских оккупантов в Изюме. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В деоккупированном Изюме в Харьковской области обнаружено помещение, которое российские захватчики использовали как госпиталь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Обнаруженный "госпиталь" во время оккупации был закрытым объектом: сюда могли попасть только российские военные. Импровизированные "палаты" были обустроены непосредственно в подвальных помещениях. Судя по следам крови, раненые лежали прямо на полу.
В ходе осмотра следователи и криминалисты обнаружили перевязочные материалы, шприцы, медпрепараты, костыли - срок годности этих вещей датирован 50-60-ми годами прошлого века. А еще – одежда со следами крови и… б/ушная непарная обувь.
Отмечается, что все эти вещи приобщены к материалам уголовного производства и помогут установить, кто и кого "лечил" в этом "госпитале".
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https://youtu.be/jNh7caXqr1E
то мабудь їм й така медицина за щасття
основна маса з глибинки рф це дикі люди
їх просто навчили говорити
(плаче від щастя)
Госпіталь. А не шпиталь, у якому калідорами фершали походжають...
О! Яке поле для фантазії та мрій про післявоєнну московію дає ця фраза!
Як там у них співають: "Кавьіляй патіхонєчку"? Оооось!