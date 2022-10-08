7 судов со 172,6 тыс. тонн агропродукции отправились из портов Большой Одессы в страны Азии и Европы, - Мининфраструктуры. ФОТО
Из портов Большой Одессы в страны Азии и Европы отправились 7 судов со 172,6 тыс. тонн агропродукции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Министерства инфраструктуры Украины.
Из порта Южный отправился во Вьетнам балкер CORNELIA M с 60 тыс. тонн украинской пшеницы. От причалов Одесского порта вышли суда SHAMAN WISDOM, LADY EVA, ORIS SOFI. Из порта ️Черноморские балкеры LAURUS, ENEIDA и танкер CHEM HERO.
С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 6,6 млн тонн агропродукции. В общей сложности из украинских портов вышли 292 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.
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Анатолій #443185
показать весь комментарий08.10.2022 12:56 Ответить Мне нравится 1
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