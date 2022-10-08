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В сеть попали спутниковые снимки Керченского моста до и после пожара. ФОТО

В сети опубликовали спутниковые снимки PlanetScope, со спутника сфотографировали Керченский мост 7 и 8 октября 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры публикуют пользователи соцсетей.

В сеть попали спутниковые снимки Керченского моста до и после пожара 01

Как сообщалось, утром 8 октября на Крымском мосту произошел сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.

Автор: 

спутник (232) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+34
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08.10.2022 21:26
+32
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08.10.2022 21:29
+27
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08.10.2022 21:25
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8 жовтня набагато краще виглядає, майже як і треба
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08.10.2022 21:14 Ответить
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08.10.2022 21:29 Ответить
Їм нравицця, як там над морем всі суєтяцця.
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08.10.2022 21:31 Ответить
KERCH BRIDGE ON FIRE В ПАБАХ АНГЛИИ ............

https://youtu.be/tKlLYfQcu9o
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08.10.2022 22:21 Ответить
зажигательно пляшут англичане
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08.10.2022 23:57 Ответить
хіба нас хвилює кацапське горе?
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08.10.2022 21:16 Ответить
Воно нас радує...
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08.10.2022 23:05 Ответить
Мені більше нравиться як воно горить))
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08.10.2022 21:17 Ответить
Мамулічка, нада свалівать атсюда!
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08.10.2022 21:30 Ответить
если на Козляндии у нас есть ударный беспилотник, желательно еще уничтожить останкинскую телебашню.
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08.10.2022 21:21 Ответить
В октябре сезон закрыт.

Замерли курорты.

А в Крыму фашист сидит,

К берегам припертый.

Перерезали пути

Пушки да винтовки,

И фашисту не найти

Дверцы в мышеловке.

Он мечтал собрать в Крыму

Много винограда,

Но теперь уже ему

Ничего не надо.

Смотрит в даль морскую он,

Хмурый и печальный.

Для него теперь сезон

Настает купальный.

Самуил Маршак, 1943 год.

В тему дня!😉😁🔥
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08.10.2022 21:23 Ответить
А ще згадав віршик з дитинства:
- А лисички взяли спички,
к морю синему пошли,
мост бетонный подожгли...)))
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08.10.2022 22:48 Ответить
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08.10.2022 21:25 Ответить
нужна петиция вовсем мире о переназвании расеи в козляндию
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08.10.2022 21:25 Ответить
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08.10.2022 21:26 Ответить
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08.10.2022 21:28 Ответить
Я знайшов тільки чотири, на верхньому зображенні є два кораблі, один за одним пливуть, а на нижньому їх немає.
І навпаки на нижньому плавають два катери, яких немає на верхньому зображенні.
А ще є тільки на верхньому зображенні написано "Знайдіть 10 відмінностей".

Ще там і там показана дупа прутіна, але на нижньому зображенні вона пробита.

Більше нічого не знайшов, мабуть неуважний.
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08.10.2022 21:31 Ответить
Ja w gawHo uge )))
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08.10.2022 21:35 Ответить
Що там, вазабнавілі двіженіє чи нє?
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08.10.2022 21:38 Ответить
пишут что открыли для автомобилей
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08.10.2022 21:41 Ответить
Скотчем подмотали - и можно ехать ))
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08.10.2022 22:10 Ответить
Скотчєм- то буржуйскоє! Сіняя ізолєнта - скрєпноє!
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08.10.2022 22:15 Ответить
Склад з селітрою колись зніс половину міста. Фура з добривим теж спрацювала.
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08.10.2022 21:40 Ответить
Тепер всі зрозуміли, навіщо Нам свій супутник...
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08.10.2022 21:52 Ответить
От недарма вкраїнчики 20 гривень пану Притулі пересилали !
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08.10.2022 21:54 Ответить
https://t.me/zloyodessit/17156 Версія?: Олександр Коваленко вважає, що підрив Кр.мосту - справа рук СБУ або нашого ГУР, в рамках протидії іранським БПЛА Shahed-136. Посилається на Романа Цимбалюка, який -
"https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk/posts/pfbid028EPqLVsh5wzqVqtjGr5oZhLEJ1feUaabrbG3XRg3ZwQzor1GAisxBbHY3mcctXSjl пишет о том, что грузовик, который якобы и стал причиной взрыва на Крымском мосту, перевозил БПЛА Shahed-136 .
Не подтвердить, не опровергнуть данную версию я не могу. Но могу сказать следующее.
Грузовик на видео, по объёму, мог разместить в среднем 25 Shahed-136.
В свою очередь, 25 БПЛА Shahed-136 - это более тонны взрывчатого вещества. По мощности взрыва и характеру разрушения как раз можно говорить примерно о тонне детонировавшего взрывчатого вещества.
Так же, очень важный аспект - прохождение грузовиком поста контроля. Я сегодня утром уже отмечал, что машина начинённая взрывчаткой его бы так просто не прошла, только если это не транспорт силовиков и всё было по согласованию.
То есть, Shahed-136 перевозились на ВОТ Крым под прикрытием гражданского транспорта. Но, во время перевозки, что-то пошло не так. И это, что-то пошло не так нам всем очень понравилось.
А потому, да, версия очень даже имеет право на жизнь".
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08.10.2022 21:58 Ответить
И доставка Иранских беспилотников осуществляется вероятней всего через каспийское море наросию.
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08.10.2022 22:28 Ответить
Не вероятно , а точно - на судах
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09.10.2022 00:01 Ответить
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08.10.2022 22:59 Ответить
со стороны кубани он ехал
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08.10.2022 23:01 Ответить
Невірно, фура якраз Їхала з росіїї в Крим. Постаждала смуга з боку Азовського моря
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08.10.2022 23:03 Ответить
Да, ошибка с моей стороны, действительно с стороны росии в крым.
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08.10.2022 23:37 Ответить
25 БПЛА х 50кг вибухівки на кожного (та навіть 40кг)... І це при тому, що здетонувати вони повинні були одночасно (що мало ймовірно)... Сумарна вага БПЛА - 200кг на одиницю (https://fakty.com.ua/ru/ukraine/suspilstvo/20221005-guchni-ta-nepomitni-dlya-ppo-na-shho-zdatni-drony-kamikadze-shahed-136/ побачив тут )...
Вибух оцінюють у кілька тонн тротилового еквіваленту. А я щось сумніваюся, що "шахеди" тротилом знаряджують...

Десь щось в мене з такою математикою не збігається... Більше схиляюсь до диверсії. При тому автори диверсії - ті ж самі, що й з цукром (чи борошном) у підвалах житлових будинків на московії.
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08.10.2022 22:24 Ответить
‼️‼️‼️КРИМСКИЙ мост частино разрушен .

1. Вариант , что его подорвали кацапы , возможен . С целью устроить разборки внутри страны.
Чисто кгбистское правило « разделяй и властвуй» сыграло с ****** злую шутку и он, поощряя крысиную грызню между своими ведомствами , лишился своей гордости - Крымского моста

2. Но есть вопрос - зачем кацапам лишатся моста , когда ЗСУ ведёт наступление в сторону Крыма и нужна логистика через мост ???? Ведь это резко ограничило возможности кацапов .
О какой-то антивоенной акции говорить тут не имеет смысла.

ТОГДА ПОЧЕМУ МОСТ РАЗРУШЕН ???

- кацапськое авось ПРОСТО НЕ РАСЧИТАЛО БЕЗОПАСНЫЙ НАПРАВЛЕННЫЙ ВЗРЫВ
- кацапы может и не подумали, что мост развалится. ТО ЕСТЬ ПРОЧНОСТЬ моста была не обеспечена в момент строительства ИЗ-ЗА воровства строительных материалов, заменой марок цемента и сечений арматур.
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09.10.2022 00:05 Ответить
И Надежда фсб устроить небольшую диверсию с целью отыметь военных , превратилась в разрушение пролетов моста А ЭТО УЖЕ ИНАЯ ИСТОРИЯ . Здесь и Ротенберга могут убрать с поля 🤣🤣🤣
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09.10.2022 00:08 Ответить
Конечно они смогут восстановить... Но главное создан ПРЕЦЕНДЕНТ...

Теперь каждый КАЦАП, незаконно въезжая в Крым по мосту, будет бздеть, что в любой момент может прелететь по мосту...
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08.10.2022 21:59 Ответить
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08.10.2022 22:02 Ответить
и зачем так чела ломаеш!!ведь он с утра таким счастливым встал!! что так ошибся!!(и плюшка неожиданно подоспела!сколько на ремонтах ещё попилить прийдётся!!)
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08.10.2022 22:18 Ответить
Arkadiy Rotenberg is one stupid jew, some may say.
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08.10.2022 22:16 Ответить
Еще бы до арок доехал

Там самое высокое место и скорее они упали бы

Но это на следующий раз )
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08.10.2022 22:23 Ответить
Основной пролёт цел - мосту ещё работать и работать для блага Украины. Ясное дело - это самострой, но в хозяйстве пригодится.
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08.10.2022 23:18 Ответить
Що трапилось з курськом?

Она утонула!

Що трапилось з мостом?

Он упал!
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08.10.2022 22:36 Ответить
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08.10.2022 22:40 Ответить
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08.10.2022 22:49 Ответить
де там були автоцистерни ? чи нема різниці вагоноцистерни і автоцистерни ?
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08.10.2022 22:52 Ответить
А на спутнике не могут чуть резкости добавить?
Чтобы видеть счастливые лица.
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08.10.2022 23:19 Ответить
СБУ молодцы. Хорошо что чтобы напичкать грузовик взрывчаткой много ума не надо.
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09.10.2022 05:21 Ответить
ось доказ що не фура зірвалась ..вибух стався під мостом ..на відео дивіться як фура їде і не вибухає але від взривної волни фура ударяється в відбійник і вона ще ціла в ту секунду як пролунав підрив
https://twitter.com/i/status/1578826190361890816 https://twitter.com/i/status/1578826190361890816



https://twitter.com/i/status/1578826190361890816
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09.10.2022 08:58 Ответить
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09.10.2022 09:01 Ответить
Та вони взагалі дарма на світ народились.
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09.10.2022 10:02 Ответить
 
 