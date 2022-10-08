В течение 8 октября по Сумщине выпустили 55 ракет и снарядов, 1 человек получил ранения, - ОВА. ФОТОрепортаж

В течение 8 октября по территории 2 громад Сумской области было выпущено 55 ракет и снарядов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он отметил: "Ситуация по состоянию на 21:30 8 октября 2022 года: 55 приходов, в часности 28 неуправляемых ракет.

Били россияне из САУ, минометов и 4 авиаудара из вертолётов, которые не пересекали государственную границу. Под вражеским огнем оказались села Краснопольской и Великописаревской громад.

В результате авиаудара по одному из сел Великописаревской громады ранен мужчина. Его госпитализировали в больницу с осколочными ранениями.

Также повреждены несколько помещений тракторной бригады одного из аграрных предприятий, сушилка для зерна, комбайн "Джондир" и трактор. Кроме того, загорелось поле кукурузы.

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