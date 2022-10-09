Канада возобновила украинскую тренировочную миссию в Великобритании, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

Канада возобновила тренировки украинских новобранцев в Великобритании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в фейсбуке.

Как напомнили в Генштабе, 12 августа отряд военнослужащих Вооруженных сил Канады (CAF), преимущественно из состава базирующейся в Эдмонтоне 1-й Канадской механизированной бригадной группы 3-й Канадской дивизии, прибыл в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии для возобновления подготовки обороны Украины в рамках обучающей операции UNIFIER-UK.

30 июня Министерство обороны Великобритании обратилось с просьбой о международной поддержке в своей широкомасштабной инициативе по обучению новобранцев Сил обороны Украины в Соединенном Королевстве.

В ответ Канада направила значительный отряд квалифицированных военнослужащих в поддержку этого начинания. Вместе с союзниками в Соединенном Королевстве солдаты Вооруженных сил Канады проводят целенаправленную подготовку украинских новобранцев по индивидуальным и коллективным военным навыкам.



















"Для нас невероятная честь возобновить обучение Сил обороны Украины. Наши тренировочные группы состоят из высококвалифицированных, мотивированных и профессиональных военнослужащих, преданных этой миссии. Мы обеспечиваем жизненно важную подготовку, служащую для укрепления возможностей, силы и боеготовности уже проверенных и исполненных решимости Сил обороны Украины", - сказал прапорщик Кори Озеркевич, сержант-майор учебной операции UNIFIER-UK.

По словам капрала Джастина Коула, солдата 3-го батальона Канадской легкой пехоты принцессы Патриции Вооруженных сил Канады (3 PPCLI), украинская миссия является и просветительской.

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"Это отличный опыт, который действительно позволяет понять всю серьезность ситуации в Украине, - сказал он. - Новобранцы постоянно хотят учиться и совершенствовать навыки, которым мы их обучаем. Дни долгие, но полезные, и я горжусь тем, что участвую в этой миссии".

Капрал Александр Кэмпбелл, солдат пехоты 3-го батальона Канадской легкой пехоты принцессы Патриции Вооруженных сил Канады, рассказал о том, насколько полезна работа с украинцами.

"Мы работаем с украинскими новобранцами, чтобы достичь лучших результатов за короткое время, которое у нас есть, - сказал он. - Это положительный опыт обучения, и я постоянно в восторге от того, как быстро они учатся и как постоянно повторяют упражнения, чтобы запомнить".

Хотя обучение новобранцев может быть сложной задачей, все инструкторы соглашаются в одном: слушатели невероятно мотивированы учиться у канадцев. Их энтузиазм по поводу практических знаний, которые они получили, чтобы помочь им защитить свою страну, выдающийся, а их решимость добиться успеха в этом конфликте вдохновляет.









































