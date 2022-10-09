РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3824 посетителя онлайн
Новости Фото Война
2 642 4

Рашисты с утра лупят по приграничной Сумщине. Повреждены частные дома и инфраструктурные объекты, - Живицкий. ФОТОрепортаж

С 7 утра 9 октября оккупанты лупят по приграничной Сумщине. Уже зафиксировано более 50 приходов.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночь у нас прошла тихо, а к утру орки взбесились. Обстрелы приграничья начались в 7 утра, уже зафиксировано более 50 приходов", - отмечает он.

По словам Живицкого, обстреляны:

Шалыгинская громада. Обстрел из РСЗО, 30 приходов в 7 утра.

Ворожбянская громада. В 7:35 россияне открыли огонь из САУ (152мм), 21 удар.

"Повреждены частные дома и инфраструктурные объекты. Детали уточняются, пострадавших среди людей предварительно нет", - добавляет Живицкий.

Также сообщается, что в Великописаревской громаде после 9 утра работал российский миномет.

Смотрите также: В течение 8 октября по Сумщине выпустили 55 ракет и снарядов, 1 человек получил ранения, - ОВА. ФОТОрепортаж

Рашисты с утра лупят по приграничной Сумщине. Повреждены частные дома и инфраструктурные объекты, - Живицкий 01

Рашисты с утра лупят по приграничной Сумщине. Повреждены частные дома и инфраструктурные объекты, - Живицкий 02
Рашисты с утра лупят по приграничной Сумщине. Повреждены частные дома и инфраструктурные объекты, - Живицкий 03
Рашисты с утра лупят по приграничной Сумщине. Повреждены частные дома и инфраструктурные объекты, - Живицкий 04
Рашисты с утра лупят по приграничной Сумщине. Повреждены частные дома и инфраструктурные объекты, - Живицкий 05
Рашисты с утра лупят по приграничной Сумщине. Повреждены частные дома и инфраструктурные объекты, - Живицкий 06
Рашисты с утра лупят по приграничной Сумщине. Повреждены частные дома и инфраструктурные объекты, - Живицкий 07

Автор: 

армия РФ (19224) обстрел (27151) Сумская область (3129) Живицкий Дмитрий (242)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли вже їм туда віддадуть?((
показать весь комментарий
09.10.2022 11:02 Ответить
Миллионы людей этот вопрос задают !!!
показать весь комментарий
09.10.2022 12:29 Ответить
А у відповідь вдовбати???? Що??? Ніззя, бо прітя нападе???? То вже ж напав, чого боїтеся зкеровники обісрані???? КОМАНДУ, сестра, КОМАНДУ (класика жанру як по Дюма)! Лише адекватна відповідь для розумінню...
показать весь комментарий
09.10.2022 13:19 Ответить
 
 