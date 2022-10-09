Рашисты с утра лупят по приграничной Сумщине. Повреждены частные дома и инфраструктурные объекты, - Живицкий. ФОТОрепортаж

С 7 утра 9 октября оккупанты лупят по приграничной Сумщине. Уже зафиксировано более 50 приходов.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночь у нас прошла тихо, а к утру орки взбесились. Обстрелы приграничья начались в 7 утра, уже зафиксировано более 50 приходов", - отмечает он.

По словам Живицкого, обстреляны:

Шалыгинская громада. Обстрел из РСЗО, 30 приходов в 7 утра.

Ворожбянская громада. В 7:35 россияне открыли огонь из САУ (152мм), 21 удар.

"Повреждены частные дома и инфраструктурные объекты. Детали уточняются, пострадавших среди людей предварительно нет", - добавляет Живицкий.

Также сообщается, что в Великописаревской громаде после 9 утра работал российский миномет.

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