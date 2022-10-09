Рашисты с утра лупят по приграничной Сумщине. Повреждены частные дома и инфраструктурные объекты, - Живицкий. ФОТОрепортаж
С 7 утра 9 октября оккупанты лупят по приграничной Сумщине. Уже зафиксировано более 50 приходов.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Ночь у нас прошла тихо, а к утру орки взбесились. Обстрелы приграничья начались в 7 утра, уже зафиксировано более 50 приходов", - отмечает он.
По словам Живицкого, обстреляны:
Шалыгинская громада. Обстрел из РСЗО, 30 приходов в 7 утра.
Ворожбянская громада. В 7:35 россияне открыли огонь из САУ (152мм), 21 удар.
"Повреждены частные дома и инфраструктурные объекты. Детали уточняются, пострадавших среди людей предварительно нет", - добавляет Живицкий.
Также сообщается, что в Великописаревской громаде после 9 утра работал российский миномет.
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Igor Grytselyak
показать весь комментарий09.10.2022 11:02 Ответить Мне нравится 2
Infinity Fox753
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Valeriy Shchegel
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