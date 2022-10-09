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На протяжении суток россияне атаковали Донетчину ракетами и "Точкой-У", нанесен 21 удар по жилым районам и инфраструктуре. ФОТОрепортаж

Оккупанты атаковали Донетчину ракетами и "Точкой-У", полицейские собирают доказательства военной агрессии РФ.

Об этом сообщает в телеграм-канале Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В течение суток враг нанес 21 удар по жилым районам и инфраструктуре. Погибли гражданские жители, есть травмированные.

Оккупационные войска обстреляли города Авдеевка, Бахмут, Часов Яр, Северск, Курахово, Красногоровка, пгт Большая Новоселка, села Дилиевка, Комар, Карловка, Опытное, Соловьево.

Уничтожены и повреждены 28 гражданских объектов - 19 жилых домов, из них 5 многоквартирных, магазины, гаражи, гражданские автомобили", - говорится в сообщении.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

С помощью полиции эвакуированы еще 177 человек, с начала обязательной эвакуации более 22 400 человек, в том числе 3580 – дети, 1147 – люди с инвалидностью.

Смотрите также: Россияне нанесли ракетный удар по Курахово в Донецкой области: повреждены 6 многоэтажек, есть раненые. ФОТОрепортаж

На протяжении суток россияне атаковали Донетчину ракетами и Точкой-У, нанесен 21 удар по жилым районам и инфраструктуре 01

На протяжении суток россияне атаковали Донетчину ракетами и Точкой-У, нанесен 21 удар по жилым районам и инфраструктуре 02

На протяжении суток россияне атаковали Донетчину ракетами и Точкой-У, нанесен 21 удар по жилым районам и инфраструктуре 03

На протяжении суток россияне атаковали Донетчину ракетами и Точкой-У, нанесен 21 удар по жилым районам и инфраструктуре 04

На протяжении суток россияне атаковали Донетчину ракетами и Точкой-У, нанесен 21 удар по жилым районам и инфраструктуре 05

На протяжении суток россияне атаковали Донетчину ракетами и Точкой-У, нанесен 21 удар по жилым районам и инфраструктуре 06

На протяжении суток россияне атаковали Донетчину ракетами и Точкой-У, нанесен 21 удар по жилым районам и инфраструктуре 07

На протяжении суток россияне атаковали Донетчину ракетами и Точкой-У, нанесен 21 удар по жилым районам и инфраструктуре 08

На протяжении суток россияне атаковали Донетчину ракетами и Точкой-У, нанесен 21 удар по жилым районам и инфраструктуре 09

Автор: 

обстрел (27151) Нацполиция (16463) Донецкая область (9648)


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Підари! Що ж тут скажеш?!
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09.10.2022 11:24 Ответить
От підараси.
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09.10.2022 11:26 Ответить
Заєте,що це жах.Але подивіться який срач був і до бомбардування.
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09.10.2022 11:33 Ответить
 
 