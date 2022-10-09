Вода из колонки, еда с костра и пачка макарон по цене золота: как живет Лиман после освобождения. ФОТОрепортаж

В освобожденном от российской оккупации Лимане в Донецкой области разрушена инфраструктура, из двадцати тысяч жителей осталось несколько тысяч. Люди выживают благодаря помощи волонтеров и с ужасом ждут наступления зимы.

В городе побывали журналисты независимого медиапроекта "Вот Так", сообщает Цензор.НЕТ.

Они рассказали, что на подъезде к городу стоят десятки сожженных гражданских автомобилей, на которых россияне пытались сбезать из Лимана. В канавах у дороги лежат трупы россиян.

Оставшиеся в городе несколько тысяч жителей выживают благодаря помощи волонтеров. "Каждая пачка макарон и таблетка аспирина, привезенная волонтерами, здесь на вес золота – инфраструктуры в городе не осталось", – говорится в материале.

"Воду берем в колонке, разбитые окна как-то затянули парниковой пленкой, с ужасом ждем зимы", - рассказывает пенсионерка Валентина Чибис. Воду для чая она греет на уличном костре.

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Один из местных жителей по имени Андрей рассказал, что оккупанты задержали его из-за того, что у него дома на стене висел флаг Украины. По его словам, он "едва отмазался", а по возвращении домой четыре месяца прятал флаг на чердаке.

"Теперь флаг снова на стене", - говорит Андрей.









