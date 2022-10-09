В Молдове на воротах посольства РФ мужчина из России написал "Путин – убийца" и бросил петарду. ФОТО

Полиция задержала 40-летнего гражданина России, который в ночь на 8 октября написал на воротах посольства РФ в Молдове "Путин – убийца" и бросил на его территорию петарду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TV8 со ссылкой на комментарий представительницы муниципальной полиции Кишинева.

"Вечером 7 октября 40-летний мужчина из России совершил несколько хулиганских действий возле российского посольства. Он осквернил ворота посольства самодельными воздушными шариками, запустил возле здания петардды и повесил на металлический лом кусок сине-белой ткани", - рассказала она.

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Отмечается, что, кроме этого, мужчина залез на ограждение учреждения. Позже он был задержан на 72 часа по факту хулиганства.