В Молдове на воротах посольства РФ мужчина из России написал "Путин – убийца" и бросил петарду. ФОТО
Полиция задержала 40-летнего гражданина России, который в ночь на 8 октября написал на воротах посольства РФ в Молдове "Путин – убийца" и бросил на его территорию петарду.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TV8 со ссылкой на комментарий представительницы муниципальной полиции Кишинева.
"Вечером 7 октября 40-летний мужчина из России совершил несколько хулиганских действий возле российского посольства. Он осквернил ворота посольства самодельными воздушными шариками, запустил возле здания петардды и повесил на металлический лом кусок сине-белой ткани", - рассказала она.
Отмечается, что, кроме этого, мужчина залез на ограждение учреждения. Позже он был задержан на 72 часа по факту хулиганства.
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показать весь комментарий09.10.2022 12:44
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Все рассеянское уже вне закона. Каждый человек не то что имеет право, а обязан наносить рассеянскому максимально возможный ущерб. Рассея совершила сотни преступлений против прав человека. Значит, все из Рассеи утратило абсолютно все права, какие только могут быть. Право на частную собственность и право на жизнь тоже сюда входят. Их больше нету у русаков и их недогосударства. Нету, все, они отменены за многочисленные нарушения таких же прав ими у других людей.
Неплохо бы в сторону Молдовы направить дипломатическую ноту, что вам войну могут объявить, если этого человека сейчас же не отпустят. Выразив ему благодарность за его поступок и пообещав грамоту, если в следующий раз нанесет уже нормальный ущерб, и не воротам, а людям внутри. Так и должны вести себя все страны в мире. Максимально возможный ущерб русне поганой, чтобы те от страха дрожали за свою жизнь, чтобы ощущали, как в любой день и ночь их могут прирезать на улице в любой стране. Они это заслужили.
Нормально було б викинути звідти посла і його ******-секретуток, надавати їм по шиї і копняками погнати в сторону радной говєні. Але ж на таке ми не здатні.
Величезне питання - якого *** взагалі Україна тримає на своїй території офіційного ворога? У нас так багато зайвої території? Нам не треба розселювати кудись людей, які завдяки ***** і його 140 мільйонам zомбів лишилися без всього?
Але так, не зупиняйтесь. Обмальовуйте забори. Ще під калітку насрать не забудьте.
Дорогие подписчики и гости канала! Сегодня президенту России Владимиру Путину исполняется 72 года. По официальной информации у Путина юбилей 70 лет, но официальная версия биографии Путина ложь, как минимум та часть, которая содержит скудные сведения до той поры когда Володе исполнилось 7 (9) лет. Те родители, которые официально считаются его отцом и матерью на самом деле не являются его генетическими родителями, а лишь имеют не прямую родственную связь с Владимиром Путиным. Настоящую историю происхождения и детства действующего президента России знают семья, родственники, несколько людей из ближнего круга и друзья детства. Родная мать Владимира Путина родила его от женатого мужчины, который не торопился признать сына и женщине пришлось искать нового мужа и отца для своего ребёнка. Путин вспоминает несколько мужчин, которые были у его родной матери, пока он был маленьким, и в итоге хорошо помнит жизнь в Грузии, когда у матери появился постоянный мужчина, который заставлял Владимира называть его папой. Жили они втроем в одной комнате и новый «папа» часто и сильно избивал малолетнего Путина и наконец вынудил мать Владимира избавиться от сына. Путин, по его словам, не очень хорошо помнит, да видимо и точно не знает, как родственники, которые его усыновили приняли решение забрать его к себе, но он рассказывает, что после Грузии жил недолго у каких-то людей, вроде тоже его родственников. После усыновления теми людьми, которые по официальной информации являются родителями Владимира Путина, обнаружилось, что он не только отстает в физическом развитии от одногодок, но и уровень его знаний и навыков не соответствует уровню сверстников, тогда было принято решение «уменьшить» в документах на усыновление его возраст на два года. Новая семья приняла Владимира не самым радушным образом. Вспоминая детство, уже в семье Путиных, он прямым текстом говорит, что приемных мать и отца не любил, хоть и отзывается о них не плохо. Приемную мать вспоминает с благодарностью, а о приемном отце рассказывает в основном как о изверге, который регулярно избивал его и иногда приемную мать. Очевидно, постоянное психическое и физическое воздействие «чужих» мужчин в детстве сказалось на формировании его личности. В новой семье он рос тихим, затравленным ребёнком, которого часто избивали и над которым издевались старшие ребята. Спорт стал для Путина отдушиной и в некотором роде спасением. Посещения секции помогли Владимиру завести знакомых, которые стали его защищать и тогда он понял «если не можешь защитить себя сам, надо найти того, кто тебя защитит». Так появилась мечта сначала стать милиционером, а потом пришло осознание, что даже милиция боится КГБ. Именно работа в КГБ стала для Путина идеей фикс. Могущественная КГБ должна была его защитить от враждебного мира и сделать частью системы, на которую ни кто не посягнет. Но даже работа в КГБ не сняла с Путина постоянного психологического давления, он с нескрываемой ненавистью рассказывает о своих начальниках, которые его «унижали», посмеивались и издевались над ним, заставляя его чувствовать себя идиотом. По воспоминаниям его начальника по работе в Дрездене, которого, кстати, Путин, получив абсолютную власть, распорядился ликвидировать, а когда понял, что легко это сделать не получается, просто лишил его пенсии. Так вот, по воспоминаниям его бывшего начальника, Путин не мог даже доклад нормально написать и просил это сделать за него своих коллег, расплачиваясь бутылкой спиртного, а когда приходил с докладом к начальству, то смущался так, что не мог ответить на простые вопросы. Впрочем мало кто знает, но Путина несколько раз чуть было не выгнали из КГБ. Так, бывшая девушка, с которой Путин имел отношения и собирался женится, после разрыва отношений написала в КГБ на него заявление, в котором указала, что якобы была свидетелем гомосексуальной связи Владимира. После разбирательства в КГБ решили, что это месть покинутой женщины, которая оболгала бывшего.
Часть 2
Но есть свидетельства и других людей, которые указывают на бисексуальность Путина. Женщины, с которыми у Путина были отношения, рассказывают о мазохистских девиациях президента. В интимном плане он любит быть в подчинении у властных женщин с крепкой спортивной фигурой. Обожает "золотой дождь".
Стоит вспомнить и увлечение Путина персонами Сталина и Гитлера и откровенное восхищение нацистским укладом, атрибутами и символикой времен третьего рейха, о чем мы рассказывали у нас в ютуб-канале, еще задолго до начала войны.
Надо понимать: всё, что сейчас представляет из себя президент России Владимир Путин, это лживое, жалкое существо с нарушенной психикой, абсолютной властью, находящееся в плену идиотских представлений о мироустройстве, обиженное на весь мир, больное онкологией без шансов на излечение, готовое забрать с собой весь мир. Ему сегодня 72, это вероятно последний год его жизни, нельзя допустить, что бы он обнулил цивилизацию.