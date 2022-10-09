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Более тысячи тонн помощи от Франции уже в румынском городе Сучава, продолжается передача груза Украине. ФОТОрепортаж

В румынском городе Сучава идет передача помощи от Франции Украине.

Об этом замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Мы получили пожарно-спасательные машины, скорые, которые позволяют проводить обследование в полевых условиях, медицинское оборудование, снаряжение для спасателей, продукты питания".

Кроме того, Украина получила понтонные мосты протяженностью более 200 метров. Это позволит нам восстановить гражданскую инфраструктуру, обеспечить сообщение и перевозки, в частности, на деоккупированных территориях", - добавил Тимошенко.

Заместитель руководителя ОП поблагодарил французских и румынских друзей за помощь и поддержку.

Смотрите также: "Корабль для Украины" с гуманитарной помощью от Франции прибыл в Румынию. ФОТОрепортаж

Более тысячи тонн помощи от Франции уже в румынском городе Сучава, продолжается передача груза Украине 01


Более тысячи тонн помощи от Франции уже в румынском городе Сучава, продолжается передача груза Украине 02

Более тысячи тонн помощи от Франции уже в румынском городе Сучава, продолжается передача груза Украине 03

Более тысячи тонн помощи от Франции уже в румынском городе Сучава, продолжается передача груза Украине 04

Более тысячи тонн помощи от Франции уже в румынском городе Сучава, продолжается передача груза Украине 05

Более тысячи тонн помощи от Франции уже в румынском городе Сучава, продолжается передача груза Украине 06

Более тысячи тонн помощи от Франции уже в румынском городе Сучава, продолжается передача груза Украине 07

Автор: 

помощь (7801) Румыния (1089) Франция (3506) Тимошенко Кирилл (432)


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Топ комментарии
+23
дякуємо !
кожному хто допомагає і за кожну допомогу - щиро дякуємо !
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09.10.2022 13:23
+17
Тільки не везить в Запоріжжя. Там баба губата з ОДА краде все, що поруч йде. В неї навіть обшуки НАБУ робило, але їх все ***** - бо Банкова кришує.
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09.10.2022 13:28
+14
****** с оп-ы схватили пилы с топорами, сплюнули на свои загребущі и уже готовы пилить и рубить.
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09.10.2022 13:22
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****** с оп-ы схватили пилы с топорами, сплюнули на свои загребущі и уже готовы пилить и рубить.
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09.10.2022 13:22 Ответить
Та ще з'їдять усі продукти харчування ...
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09.10.2022 13:28 Ответить
Єрмак руки потирає
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09.10.2022 13:42 Ответить
дякуємо !
кожному хто допомагає і за кожну допомогу - щиро дякуємо !
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09.10.2022 13:23 Ответить
"..... продукти харчування"

що, голодуємо ?

чи не краще було снарядами ?
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09.10.2022 13:27 Ответить
Алекс, але й гуманитарка, особливо така, теж потрібна Україні. І, до речі, Макрон започаткував фонд з війскової допомоги Україні - як би не супер діпломат-юрист, котрий сдав Макрона, котрий довірівся кр.гопніку, вже давно такий траст був.
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09.10.2022 13:36 Ответить
ми продаємо міліони тон збіжжя, а для олії плануємо кинути трубопровід через Польщу
картопля - 8-10 грн за кіло, яблука - від 12 грн.

то чого вам із харчів іще не вистачає ?
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09.10.2022 13:41 Ответить
хіба допомогу ми заказуємо?
озброєння просимо - так (а чи дають чи ні...то вже як с ким пощастить)
а от допомогу - то вже що вирішить той, хто захотів допомогти
( і харчи ніколи не будуть в надлишку там, де тільки звільнено від русні)...
аби вона тільки потрапила туди де чекають, а не на продаж (але це вже інша пісня..)
хіба ми маємо крутити носом?
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09.10.2022 13:47 Ответить
ми маємо всі права крутити носом, бо

не будучи країною НАТО наодинці виконуємо завдання всіх 30-ти країн НАТО,
себто відбиття агресії рашки
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09.10.2022 13:50 Ответить
Вау, ти якийсь сьогодні як не свій, шо трапилось? Краще подивись ось це - https://www.youtube.com/watch?v=dhf6rykr5yc https://www.youtube.com/watch?v=dhf6rykr5yc

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09.10.2022 13:55 Ответить
ні! не маємо! ми маємо дякувати..
бо без допомоги хер би ми отбилися асвальтом !!! - це раз
наші права в нас ніхто не відбирав... та от зі своїми обов"язками хтось саме в нас нехтував...
більш того... не будучі країною НАТО.... НАТО могло б тільки спостерігати за нашими потугами (навіть не підказувати і не радити...а тільки констатувати...) але ж деякі члени НАТО активно нам допомагають...
Алекс, ну не дави на больной мозоль!!! я все равно считаю, что благодарность должна быть, даже за то, что помогают тем, чем находят нужным , а не повернулись жопой...
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09.10.2022 14:04 Ответить
європейцям варто було б подумати, що в разі захоплення України рашка поповниться 40 млн. якісного населення (не бурят-тивинцями) та далеко не останнім ВПК

це і є мрія буйла
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09.10.2022 14:11 Ответить
да если не все украинцы (или проживающие на Украине)))) думали об этом... то что говорить о соседях????
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09.10.2022 14:23 Ответить
мені здається анексія України стосується безпеки Європи

Польша, Литва та решта країн Східної Європи це чітко усвідомили
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09.10.2022 14:52 Ответить
теоретически - да
практически - это касается прежде всего нас! нас как нацию, которую стирают с лица земли...
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09.10.2022 14:55 Ответить
Осташось только об этом рассказать в Европе. И рассказать так, что бы и элита и обыватель на самом деле этим проникся. А пока... Пока, Украина, с войной хоть и присутсивует в инфрм пространстве, но далеко не на первом месте, достаточно посмотреть любой европейский телевизор. Хотя, о чем это мы? В Украине среди боольшого прошарка людей, война еще абстрактна. Даже для присутствующих на Цензоре. Открыть тему, про "растаможку машин" и "выпуск мужчин зарубеж" и бОльшая часть комментов покажет остинное отношение к войне.
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09.10.2022 21:44 Ответить
Да помогают ,но где контроль за гуманитаркой ?
Нужна помощь продуктами всем деокупированным территориям
под личную ответственность и ежедневный отчёт
персонально Верещук .
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09.10.2022 14:33 Ответить
а разве это вопрос к помогающей стороне????
(у меня тоже много опасений по этому поводу...но но это не значит что надо быть неблагодарными к тем, кто помогает, отдает, передает...от всей души)
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09.10.2022 14:43 Ответить
Если гуманитарка попадает не к тем украинцам ,которые остро
в ней нуждаются ,то давно пора бы помогающей стороне
организовать для Украины исключительно адресную помощь .
Вот когда гуманитарка с Запада отправится в деокупированные
районы ,где люди голодают ,вот тогда и буду благодарить
помогающих .
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09.10.2022 14:53 Ответить
Ще 13 суден із понад 230 тис. тонн агропродукції вирушили з українських портів, - Мінінфраструктури. ФОТО Джерело:

це тільки за сьогодні
то чого возити макарони через ****** взад?
а не витратити гроші на снаряди чи аптечки для військових ?
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09.10.2022 13:47 Ответить
Як мешканець Миколаїва - це фронтове місто - начебто є все, але ціни - ніхто не хоче везти туди де кожен день по 10-15 ракет прильот. Я вже не кажу про звільнені села, де йшли бої - там взагалі трагедія.
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09.10.2022 13:51 Ответить
Люди пакету макарон раді в Лимані. Так що якось так. Те що Тимошенко там,то це не так,піарять слуг на волонтерстві, коли такі лоби можуть бути в статусі захисників
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09.10.2022 13:38 Ответить
відсутність продуктів харчування на звільнених територіях то "заслуга" міністерки териториторій Верещучки

що, важко завезти в необхідній кількості макарони-гречку та курей ?
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09.10.2022 13:43 Ответить
А почему мы забыли сказать, что кацапы всегда прицельно стреляют в медицинские (МЧС) авто и именно их предпочитают уничтожать? Это же выгодно в военном плане плюс террор.

И что помечать авто как медицинские красной краской не просто бесполезно, но и опасно. С КА-52 тут же наведут на них ракету и будут держать до упора, если стингер не отработает до этого.

Ладно, покроем из баллончика или краскопульта зеленым рабкором или как там он называется. Он без грунта нормально на краску ляжет. Но могли бы и обклеить пленкой у себя, чтобы не выдавать медицинский и пожарный транспорт.
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09.10.2022 13:25 Ответить
За це спасибі.
Тільки румуни, ******, якоюсь гуйнею страждають...
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09.10.2022 13:25 Ответить
Тільки не везить в Запоріжжя. Там баба губата з ОДА краде все, що поруч йде. В неї навіть обшуки НАБУ робило, але їх все ***** - бо Банкова кришує.
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09.10.2022 13:28 Ответить
А ти думаєшь, шо японці подарували свої автівки Франції ? Ти як зеленський - закрийте нам небо від рос.ракет та авіації, а 19 році дав дбр наказ зняти з українських систем ППО вакуумні лампи у Київський, Хмельницький, Тернопільский, Одеський, Миколаївський, Херсонський областях. Вакуумні лампи почали повертати у частини - вдумайтесь - у червні 22-го р.
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09.10.2022 13:45 Ответить
Спрямуйте продукти з цієї допомоги прямим
призначенням в Лиман !
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09.10.2022 13:43 Ответить
Название города стремное. Смотрите, шоб цыганва не стырила.
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09.10.2022 13:52 Ответить
На гуманітарці там сидит баба губата як Соловеи - розбіиник --- мимо неі хер проскочиш .
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09.10.2022 14:23 Ответить
Испания поставит в Украину комплексы ," Aspid,"Кажуть гарна автомобиля...
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09.10.2022 14:33 Ответить
Украина внезапно и вираломна защищается от Мавзолейных уродов путлера...🦍🦍🦍
Така праця сьогодні... бить мордяку зграї вилупків КДБіста...
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09.10.2022 14:38 Ответить
Зараз єрмак все розподілить((((
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09.10.2022 15:06 Ответить
В воюющей Украине киевский завод на Рыбальском производит тысячи буржуек,и прочего всякого оборудованич фронта,но заказов нет,рабочих мест нет,сплати податків теж... берем из за бугром .. ах да.. це ж завод Петра Олексійовича...😛
До речі Порошенко нещодавно був к Британії та купив якусь ліцензію на поставки крутого озброєння...також побував на засіданні партії Консерваторів...😛
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09.10.2022 15:06 Ответить
це ж яким тупоголовим треба бути шоб таке оголосити
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09.10.2022 16:34 Ответить
Покат тот клоунт зеленский со своими ворюгами , Ермаками. Арахамиями . коломойскими У руля Украині толку в Украине не будет!! Вот и сейчас на 2023 год клоун захотел опять затеять ВЕЛІКЄ крадивництво на дорогах!! А воевать кто будет?? А с чем воевать??? с Роялем на котором зеленский **** играл!!???т *******, а не презтдент!!.....Ты сначала выиграй войну . а потом пили себе и соим вассам, бабло!!!...... Сегодняшние бомбардировки Украин ярко показали, что рано расслабились господа-жиды!!!!
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10.10.2022 16:25 Ответить
 
 