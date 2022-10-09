Более тысячи тонн помощи от Франции уже в румынском городе Сучава, продолжается передача груза Украине. ФОТОрепортаж

В румынском городе Сучава идет передача помощи от Франции Украине.

Об этом замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Мы получили пожарно-спасательные машины, скорые, которые позволяют проводить обследование в полевых условиях, медицинское оборудование, снаряжение для спасателей, продукты питания".

Кроме того, Украина получила понтонные мосты протяженностью более 200 метров. Это позволит нам восстановить гражданскую инфраструктуру, обеспечить сообщение и перевозки, в частности, на деоккупированных территориях", - добавил Тимошенко.

Заместитель руководителя ОП поблагодарил французских и румынских друзей за помощь и поддержку.

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