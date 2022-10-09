Более тысячи тонн помощи от Франции уже в румынском городе Сучава, продолжается передача груза Украине. ФОТОрепортаж
В румынском городе Сучава идет передача помощи от Франции Украине.
Об этом замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Мы получили пожарно-спасательные машины, скорые, которые позволяют проводить обследование в полевых условиях, медицинское оборудование, снаряжение для спасателей, продукты питания".
Кроме того, Украина получила понтонные мосты протяженностью более 200 метров. Это позволит нам восстановить гражданскую инфраструктуру, обеспечить сообщение и перевозки, в частности, на деоккупированных территориях", - добавил Тимошенко.
Заместитель руководителя ОП поблагодарил французских и румынских друзей за помощь и поддержку.
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кожному хто допомагає і за кожну допомогу - щиро дякуємо !
що, голодуємо ?
чи не краще було снарядами ?
картопля - 8-10 грн за кіло, яблука - від 12 грн.
то чого вам із харчів іще не вистачає ?
озброєння просимо - так (а чи дають чи ні...то вже як с ким пощастить)
а от допомогу - то вже що вирішить той, хто захотів допомогти
( і харчи ніколи не будуть в надлишку там, де тільки звільнено від русні)...
аби вона тільки потрапила туди де чекають, а не на продаж (але це вже інша пісня..)
хіба ми маємо крутити носом?
не будучи країною НАТО наодинці виконуємо завдання всіх 30-ти країн НАТО,
себто відбиття агресії рашки
бо без допомоги хер би ми отбилися асвальтом !!! - це раз
наші права в нас ніхто не відбирав... та от зі своїми обов"язками хтось саме в нас нехтував...
більш того... не будучі країною НАТО.... НАТО могло б тільки спостерігати за нашими потугами (навіть не підказувати і не радити...а тільки констатувати...) але ж деякі члени НАТО активно нам допомагають...
Алекс, ну не дави на больной мозоль!!! я все равно считаю, что благодарность должна быть, даже за то, что помогают тем, чем находят нужным , а не повернулись жопой...
це і є мрія буйла
Польша, Литва та решта країн Східної Європи це чітко усвідомили
практически - это касается прежде всего нас! нас как нацию, которую стирают с лица земли...
Нужна помощь продуктами всем деокупированным территориям
под личную ответственность и ежедневный отчёт
персонально Верещук .
(у меня тоже много опасений по этому поводу...но но это не значит что надо быть неблагодарными к тем, кто помогает, отдает, передает...от всей души)
в ней нуждаются ,то давно пора бы помогающей стороне
организовать для Украины исключительно адресную помощь .
Вот когда гуманитарка с Запада отправится в деокупированные
районы ,где люди голодают ,вот тогда и буду благодарить
помогающих .
це тільки за сьогодні
то чого возити макарони через ****** взад?
а не витратити гроші на снаряди чи аптечки для військових ?
що, важко завезти в необхідній кількості макарони-гречку та курей ?
И что помечать авто как медицинские красной краской не просто бесполезно, но и опасно. С КА-52 тут же наведут на них ракету и будут держать до упора, если стингер не отработает до этого.
Ладно, покроем из баллончика или краскопульта зеленым рабкором или как там он называется. Он без грунта нормально на краску ляжет. Но могли бы и обклеить пленкой у себя, чтобы не выдавать медицинский и пожарный транспорт.
Тільки румуни, ******, якоюсь гуйнею страждають...
призначенням в Лиман !
Така праця сьогодні... бить мордяку зграї вилупків КДБіста...
До речі Порошенко нещодавно був к Британії та купив якусь ліцензію на поставки крутого озброєння...також побував на засіданні партії Консерваторів...😛