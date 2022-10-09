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Беспилотник РФ убил человека возле магазина на Сумщине: погибла мать троих детей. Когда ее пытались спасти, россияне сбросили еще одну гранату. ФОТОрепортаж (обновлено)

гнатюк,григор'єв,нестерук,свіча

В результате удара вражеского беспилотника на Сумщине в воскресенье погиб человек.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сумщина, 09.10.22. Один человек погиб. Беспилотник принес смерть прямо возле магазина в Мироновской ОТГ. Террористы, изверги и убийцы – так о россиянах должны знать во всем мире!" – сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ сбили еще один российский беспилотник оперативно-тактического уровня на Одесщине

Позже в телеграме руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что россияне сбросили гранаты с дронов по селу Мирополье Сумской области.

"Сегодня в полдень, в Мирополье, россияне совершили террористическую атаку на мирных жителей. В самый центр села, в зону отдыха возле магазина, враг сбросил гранату с дрона", - написал он.

Отмечается, что находившаяся рядом работница магазина была ранена. Из-за массивного кровотечения от осколковых ранений 41-летняя женщина погибла.

"Без матери осталось трое детей. Муж и старший сын – военнослужащие, защищают Украину в рядах Вооруженных Сил. Двое других детей – школьники", - добавил глава области.

В момент удара возле магазина было много людей, и когда женщину спасали, россияне сбросили еще одну гранату с дрона. От второго взрыва чудом никто не пострадал.

Беспилотник РФ убил человека возле магазина на Сумщине: погибла мать троих детей. Когда ее пытались спасти, россияне сбросили еще одну гранату 01
Беспилотник РФ убил человека возле магазина на Сумщине: погибла мать троих детей. Когда ее пытались спасти, россияне сбросили еще одну гранату 02
Беспилотник РФ убил человека возле магазина на Сумщине: погибла мать троих детей. Когда ее пытались спасти, россияне сбросили еще одну гранату 03
Беспилотник РФ убил человека возле магазина на Сумщине: погибла мать троих детей. Когда ее пытались спасти, россияне сбросили еще одну гранату 04
Беспилотник РФ убил человека возле магазина на Сумщине: погибла мать троих детей. Когда ее пытались спасти, россияне сбросили еще одну гранату 05
Беспилотник РФ убил человека возле магазина на Сумщине: погибла мать троих детей. Когда ее пытались спасти, россияне сбросили еще одну гранату 06
Беспилотник РФ убил человека возле магазина на Сумщине: погибла мать троих детей. Когда ее пытались спасти, россияне сбросили еще одну гранату 07

Автор: 

армия РФ (19188) беспилотник (3586) Сумская область (3114) военные преступления (1434)


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Топ комментарии
+38
При етом ни Европа ни США упоротоне хочет признавать рашистов террористами. Зато как они питарасов защищают чтобы на них никто даже косо не посмотрел
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09.10.2022 16:51
+22
кацап ты что **** за сербию топишь спалился?
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09.10.2022 18:22
+17
а мы их в плен берем , папироской угощаем , мамке позвонить , руку от ОПАРЫШЕЙ перевязываем , а они СЕГОДНЯ по Запорожью и 20 человек убили НОЧЬЮ как ФАШИСТЫ !!! ребята так их не ОДОЛЕТЬ !!! или мы ПРОИГРАЕМ если не будем их ГАСИТЬ !!!! именно ГАСИТЬ !!! это ВОЙНА или мы или они ТОЧКА !!
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09.10.2022 18:29
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При етом ни Европа ни США упоротоне хочет признавать рашистов террористами. Зато как они питарасов защищают чтобы на них никто даже косо не посмотрел
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09.10.2022 16:51 Ответить
кацап ты что **** за сербию топишь спалился?
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09.10.2022 18:22 Ответить
да, США показали что нассо сотрудничает с Роскосмосом...
Вот тут вопрос - мир 1984?
А кто "главньій" в Дем.партии? Кто допустил крим? Єх...
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09.10.2022 17:50 Ответить
крым допустила твоя подруга мертветчука жулька тимошенка - "ни один танк не должен выйти из гаража" "никаких провокаций"
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09.10.2022 18:23 Ответить
потому что ты тупой тролль - толку от того что их признают террористам это ничего не изменит - а вот почему люди не уезжают с територии которые обстреливабт вот где идиотизм
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09.10.2022 18:20 Ответить
Тупой троль ето ты. Сейчас всю Украину бомбят. Куда всем убежать?
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09.10.2022 18:27 Ответить
госпалди откуда вы такие тупые беретесь? нормальные люди которые любят своих детей давно уже выехали в Европу - вы что совсем тупые или тупо боты?
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09.10.2022 18:40 Ответить
Це стосується жінок, інвалідів, батьків трьох і більше дітей і не придатних до служби, а так само пенсіонерів, тих хто по работi, на навчанні , тобто тимчасово з обов'язковим поверненням Тi які придатні для військової служби і виїхали за кордон,щоб уникнути мобілізації і відстдеться суки та підараси, серед знайомих такі є, коли приїдуть їм навіть руку ніхто не подасть з нормальних ,також прорекламують у фейсбуці та телеграмі і ще у нас же не параша, у нас Україна
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09.10.2022 19:05 Ответить
більша частина з них ніколи не повернеться. Навіщо повертатись в країну, яка тебе закриє в концтаборі без роботи і грошей? Країна виставила на всіх кордонах вертухаїв, як на зоні, щоб раби не втікали з цього Раю.Поляки з руминами в шоці.
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10.10.2022 00:50 Ответить
прочитайте тут чому США не роблять це=====================''Хто така держава-спонсор тероризму і до чого тут росія''.===========

статус «держави-терориста» для росії може ускладнити використання заморожених російських активів для компенсацій Україні та українцям. Особливо, у тому формулюванні, яке зараз Сенат використовує у резолюції. Адже у ній ідеться про засудження не лише вторгнення росії в Україну, а й дії рф у Чечні, Грузії, Лівії, Сирії та Судані.

Але є ще одна заковика: лише обмежене коло людей зможе подати позов проти росії у США - громадяни Сполучених Штатів, військовослужбовці та державні службовці. Власне, самі американці (наприклад, рідні загиблих в Україні колишніх військових США) зможуть отримати компенсацію коштом російських активів, проте не українці, лівійці, сирійці чи грузини.
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10.10.2022 16:03 Ответить
Може в Миропільській ОТГ?
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09.10.2022 17:19 Ответить
Миронівська ТГ то не Сумська область, а Київська!
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09.10.2022 17:22 Ответить
Так, в Миропільській. Мабуть спрацював "зіпсований телефон". При цьому дрон не звернув увагу на людей в формі, які були за пару сотень метрів, а хвилин 15 видивлявся ціль і вразив жінку. Очевидно, що в москалів була чітка мета - вбити цивільну людину.
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09.10.2022 18:23 Ответить
Скільки людей убили нелюди за час війни.
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09.10.2022 17:21 Ответить
почему эти люди за 7 месяцев не переехали в безопасное место ? они что мазохисты или идиоты непуганные
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09.10.2022 18:25 Ответить
а ти проплатиш їх переїзд, винаймеш їм житло, забезпечиш харчуванням?
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09.10.2022 21:59 Ответить
а ты что совсем тупой или притворяешься? конечно оплачу только не я госсударство и международные и волонтерские организации а в Европе беженцам все оплачивает Евросоюз..
ну если тебе все это "слишком сложно" тогда подыхай под бомбами если тебе своих детей не жалко
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09.10.2022 22:05 Ответить
Комусь треба працювати в магазині, продавати хліб
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09.10.2022 22:43 Ответить
детей и женщин отправь - остальные пусть работают - если долетают снаряды от градов или других РСЗО - нужно валить из города как можно дальше
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09.10.2022 22:58 Ответить
а мы их в плен берем , папироской угощаем , мамке позвонить , руку от ОПАРЫШЕЙ перевязываем , а они СЕГОДНЯ по Запорожью и 20 человек убили НОЧЬЮ как ФАШИСТЫ !!! ребята так их не ОДОЛЕТЬ !!! или мы ПРОИГРАЕМ если не будем их ГАСИТЬ !!!! именно ГАСИТЬ !!! это ВОЙНА или мы или они ТОЧКА !!
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09.10.2022 18:29 Ответить
чого "как"???? кацапи то ї є самі оголтєлі фашисти. сміття в людському обліку.
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09.10.2022 22:29 Ответить
Але вперто продовжує дзявкати на кацапській недомові.
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09.10.2022 22:58 Ответить
В Сумській області немає Миронівської ОТГ!
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09.10.2022 18:29 Ответить
Чи є вже щось огидніше і паскудніше рашиських варварів ? цю паскуду треба знищувати повсюди ,а президент навіть не може вимовити слово геноцид ,а путіна ніяк не може назвати варваром ,катом вбивцею чи фашистом.
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09.10.2022 21:10 Ответить
вооружённые пдры-кацапы способны воевать только с безоружными гражданскими
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09.10.2022 21:18 Ответить
а где украинские дроны камикадзэ? резников где же они гнида ты конченая?
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09.10.2022 21:42 Ответить
Рєзніков у Притули супутник замовив замість запасного Байрактара.
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10.10.2022 10:06 Ответить
Загони тероборони біля російського кордону потребують спеціального обладнання. радіо- чи радарне обладнання для виявлення безпілотників і безпілотник-очисник для нейтралізації безпілотників-загарбників. Оператори аеропортів використовують таке обладнання проти небажаних дронів.

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09.10.2022 21:49 Ответить
Ну а мы в ответ кацапских свиноматок убивать не будем, мы же не такие, мы добрые, правда ??
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09.10.2022 22:09 Ответить
В моєму селі було те ж саме((( Люди після кількох днів пішли до аптеки (а вона відкрилась вперше за ці дні). І безпілотник,вибух у натовпі, загиблий,поранені,розбиті будинки навколо. А ще не давали,виродки,поховати загиблих родичів. Українці,це геноцид! Просто всією душею бажаю,щоб ця недонація здохла одномоментно. Скільки горя від них.
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09.10.2022 22:45 Ответить
1) Як щоб Зе попередив народ України за 2 тижні про неминучє вторгнення рашистів,
то живими зараз були б мінімум 20 тис. людей по всій Україні

2) Як щоб Зе зробив евакуацію населення з областей в які вторгнулись кацапи, хоча б
за два дні, то живими були б зараз мінімум 10 тис. людей

3) Як щоб Зе не убив ракетну програму для ЗСУ, то живими б зараз залишились 100 тис.
Українців

4) Як що б Зе не познімав міни на Чонгарі і не відвів відтіля артилерію, то Маріупіль
залишився Українським і 80 тис. людей там не загинуло, також ЗАЄС.
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10.10.2022 02:02 Ответить
Всі чекають смерті путіна,але ця смерть нічого не вирішить.
Там вся нація путіни.Весь час ненавиділи все українське,і тепер ця ненависть знайшла вихід.Путін не наказував убивати,гвалтувати...
Він ДОЗВОЛИВ грабувати,убивати,катувати.
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10.10.2022 06:46 Ответить
Но мы же так им отвечать не будем, мы же не какой-то там Израиль, правильно? Лучше поскулим как побитая собака.....😡
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10.10.2022 07:14 Ответить
Треба відповідати.Щоб оте,що підходить до пускової установки,боялося удару у відповідь,щоб екіпаж бомбардувальника навіть над теритооією раші боявся бути збитии.
А то як на полігогі стріляють.
І полонених перевіряти ретельно.Убивав мирних,ти вже не полонений,а злочинець
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10.10.2022 08:42 Ответить
Добрые вы,украинцы.
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10.10.2022 07:40 Ответить
 
 