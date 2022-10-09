Беспилотник РФ убил человека возле магазина на Сумщине: погибла мать троих детей. Когда ее пытались спасти, россияне сбросили еще одну гранату. ФОТОрепортаж (обновлено)
В результате удара вражеского беспилотника на Сумщине в воскресенье погиб человек.
Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Сумщина, 09.10.22. Один человек погиб. Беспилотник принес смерть прямо возле магазина в Мироновской ОТГ. Террористы, изверги и убийцы – так о россиянах должны знать во всем мире!" – сообщил он.
Позже в телеграме руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что россияне сбросили гранаты с дронов по селу Мирополье Сумской области.
"Сегодня в полдень, в Мирополье, россияне совершили террористическую атаку на мирных жителей. В самый центр села, в зону отдыха возле магазина, враг сбросил гранату с дрона", - написал он.
Отмечается, что находившаяся рядом работница магазина была ранена. Из-за массивного кровотечения от осколковых ранений 41-летняя женщина погибла.
"Без матери осталось трое детей. Муж и старший сын – военнослужащие, защищают Украину в рядах Вооруженных Сил. Двое других детей – школьники", - добавил глава области.
В момент удара возле магазина было много людей, и когда женщину спасали, россияне сбросили еще одну гранату с дрона. От второго взрыва чудом никто не пострадал.
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Вот тут вопрос - мир 1984?
А кто "главньій" в Дем.партии? Кто допустил крим? Єх...
статус «держави-терориста» для росії може ускладнити використання заморожених російських активів для компенсацій Україні та українцям. Особливо, у тому формулюванні, яке зараз Сенат використовує у резолюції. Адже у ній ідеться про засудження не лише вторгнення росії в Україну, а й дії рф у Чечні, Грузії, Лівії, Сирії та Судані.
Але є ще одна заковика: лише обмежене коло людей зможе подати позов проти росії у США - громадяни Сполучених Штатів, військовослужбовці та державні службовці. Власне, самі американці (наприклад, рідні загиблих в Україні колишніх військових США) зможуть отримати компенсацію коштом російських активів, проте не українці, лівійці, сирійці чи грузини.
ну если тебе все это "слишком сложно" тогда подыхай под бомбами если тебе своих детей не жалко
то живими зараз були б мінімум 20 тис. людей по всій Україні
2) Як щоб Зе зробив евакуацію населення з областей в які вторгнулись кацапи, хоча б
за два дні, то живими були б зараз мінімум 10 тис. людей
3) Як щоб Зе не убив ракетну програму для ЗСУ, то живими б зараз залишились 100 тис.
Українців
4) Як що б Зе не познімав міни на Чонгарі і не відвів відтіля артилерію, то Маріупіль
залишився Українським і 80 тис. людей там не загинуло, також ЗАЄС.
Там вся нація путіни.Весь час ненавиділи все українське,і тепер ця ненависть знайшла вихід.Путін не наказував убивати,гвалтувати...
Він ДОЗВОЛИВ грабувати,убивати,катувати.
А то як на полігогі стріляють.
І полонених перевіряти ретельно.Убивав мирних,ти вже не полонений,а злочинець