Беспилотник РФ убил человека возле магазина на Сумщине: погибла мать троих детей. Когда ее пытались спасти, россияне сбросили еще одну гранату. ФОТОрепортаж (обновлено)

В результате удара вражеского беспилотника на Сумщине в воскресенье погиб человек.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сумщина, 09.10.22. Один человек погиб. Беспилотник принес смерть прямо возле магазина в Мироновской ОТГ. Террористы, изверги и убийцы – так о россиянах должны знать во всем мире!" – сообщил он.

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Позже в телеграме руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что россияне сбросили гранаты с дронов по селу Мирополье Сумской области.

"Сегодня в полдень, в Мирополье, россияне совершили террористическую атаку на мирных жителей. В самый центр села, в зону отдыха возле магазина, враг сбросил гранату с дрона", - написал он.

Отмечается, что находившаяся рядом работница магазина была ранена. Из-за массивного кровотечения от осколковых ранений 41-летняя женщина погибла.

"Без матери осталось трое детей. Муж и старший сын – военнослужащие, защищают Украину в рядах Вооруженных Сил. Двое других детей – школьники", - добавил глава области.

В момент удара возле магазина было много людей, и когда женщину спасали, россияне сбросили еще одну гранату с дрона. От второго взрыва чудом никто не пострадал.













