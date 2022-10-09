Удар по вокзалу Краматорска в апреле нанесла Россия, ракету выпустили из оккупированного Донбасса, - расследование. ФОТОрепортаж

Исследователи из международной коммерческой организации Centre for Information Resilience пришли к выводу, что по железнодорожному вокзалу в Краматорске в апреле ударила именно Россия.

Отчет организации показывает три пуска ракет в период удара, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо. Столбы дыма указывают на траекторию в сторону Краматорска, и все три места запуска находятся на территории, оккупированной Россией.

В день обстрела Краматорска, 8 апреля, утром в социальные сети загрузили несколько фото и видео, на которых зафиксированы ракеты в полете над оккупированной территорией к востоку от Донецка.

Расследователи сгруппировали его в три группы:

- два вида ракет, летящих с юга оккупированного Харцызска, незадолго до удара или после девяти часов;

- фотография парных столбов дыма к юго-востоку от Зугреса – 10:18;

- три наблюдения за полетом ракет с юго-запада от Шахтерска - 10:22, 10:25 и 10:26.







Наблюдение из этой группы - это вероятное место, откуда была выпущена ракета, поразившая железнодорожный вокзал в Краматорске.

Спутник Европейского космического агентства Sentinel 236 пролетел над районом, откуда были выпущены ракеты, в 11:36 по местному времени – примерно через час после удара по Краматорску.

Исследователям удалось обнаружить два участка с большими клубами дыма от горения травы – обычное явление после пусков ракет.

Эти места горения совпадают с изображениями первой и третьей групп, причем третья группа является наиболее вероятным местом запуска ракеты.





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Несмотря на то, что в сети циркулировало несколько видеороликов, а на спутниковых снимках было определено несколько пожаров как потенциальных стартовых площадок, есть одна четкая площадка, на которой виден дым от того места, где произошел запуск - самый большой шлейф идет с участка рядом с золоотвалом на Зуевской электростанции, недалеко от поселка Шахтное.

Вторую позицию, совпадающую со снимками первой группы, обнаружили в поле к югу от Харцызска. CIR также смог использовать спутниковые снимки для определения третьего возможного места запуска – это поле к востоку от Шахтерска и к югу от Горного.

Все эти три возможных места находятся на оккупированной территории. Самая западная из них пусковая площадка расположена почти в 35 км от ближайшей неоккупированной территории.

И, несмотря на то, что Россия отрицает использование ракет "Точка-У", информация из открытых источников свидетельствует об обратном.

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"Доказательства из открытых источников, собранные и проверенные следователями CIR, свидетельствуют о том, что Россия, вероятно, является виновником ракетного удара, в результате которого погибли 59 мирных жителей на Краматорском вокзале", - отметили расследователи.