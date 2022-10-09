РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6028 посетителей онлайн
Новости Фото Война
5 634 8

Удар по вокзалу Краматорска в апреле нанесла Россия, ракету выпустили из оккупированного Донбасса, - расследование. ФОТОрепортаж

Исследователи из международной коммерческой организации Centre for Information Resilience пришли к выводу, что по железнодорожному вокзалу в Краматорске в апреле ударила именно Россия.

Отчет организации показывает три пуска ракет в период удара, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо. Столбы дыма указывают на траекторию в сторону Краматорска, и все три места запуска находятся на территории, оккупированной Россией.

В день обстрела Краматорска, 8 апреля, утром в социальные сети загрузили несколько фото и видео, на которых зафиксированы ракеты в полете над оккупированной территорией к востоку от Донецка.

Удар по вокзалу Краматорска в апреле нанесла Россия, ракету выпустили из оккупированного Донбасса, - расследование 01

Расследователи сгруппировали его в три группы:

- два вида ракет, летящих с юга оккупированного Харцызска, незадолго до удара или после девяти часов;

- фотография парных столбов дыма к юго-востоку от Зугреса – 10:18;

- три наблюдения за полетом ракет с юго-запада от Шахтерска - 10:22, 10:25 и 10:26.

Удар по вокзалу Краматорска в апреле нанесла Россия, ракету выпустили из оккупированного Донбасса, - расследование 02
Удар по вокзалу Краматорска в апреле нанесла Россия, ракету выпустили из оккупированного Донбасса, - расследование 03
Удар по вокзалу Краматорска в апреле нанесла Россия, ракету выпустили из оккупированного Донбасса, - расследование 04

Наблюдение из этой группы - это вероятное место, откуда была выпущена ракета, поразившая железнодорожный вокзал в Краматорске.

Спутник Европейского космического агентства Sentinel 236 пролетел над районом, откуда были выпущены ракеты, в 11:36 по местному времени – примерно через час после удара по Краматорску.

Исследователям удалось обнаружить два участка с большими клубами дыма от горения травы – обычное явление после пусков ракет.

Эти места горения совпадают с изображениями первой и третьей групп, причем третья группа является наиболее вероятным местом запуска ракеты.

Удар по вокзалу Краматорска в апреле нанесла Россия, ракету выпустили из оккупированного Донбасса, - расследование 05
Удар по вокзалу Краматорска в апреле нанесла Россия, ракету выпустили из оккупированного Донбасса, - расследование 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате ракетного удара по вокзалу Краматорска 50 погибших, из них пятеро – дети. Госпитализированы 98 человек, - Кириленко

Удар по вокзалу Краматорска в апреле нанесла Россия, ракету выпустили из оккупированного Донбасса, - расследование 07
Удар по вокзалу Краматорска в апреле нанесла Россия, ракету выпустили из оккупированного Донбасса, - расследование 08
Удар по вокзалу Краматорска в апреле нанесла Россия, ракету выпустили из оккупированного Донбасса, - расследование 09
Удар по вокзалу Краматорска в апреле нанесла Россия, ракету выпустили из оккупированного Донбасса, - расследование 10
Удар по вокзалу Краматорска в апреле нанесла Россия, ракету выпустили из оккупированного Донбасса, - расследование 11

Несмотря на то, что в сети циркулировало несколько видеороликов, а на спутниковых снимках было определено несколько пожаров как потенциальных стартовых площадок, есть одна четкая площадка, на которой виден дым от того места, где произошел запуск - самый большой шлейф идет с участка рядом с золоотвалом на Зуевской электростанции, недалеко от поселка Шахтное.

Вторую позицию, совпадающую со снимками первой группы, обнаружили в поле к югу от Харцызска. CIR также смог использовать спутниковые снимки для определения третьего возможного места запуска – это поле к востоку от Шахтерска и к югу от Горного.

Все эти три возможных места находятся на оккупированной территории. Самая западная из них пусковая площадка расположена почти в 35 км от ближайшей неоккупированной территории.

И, несмотря на то, что Россия отрицает использование ракет "Точка-У", информация из открытых источников свидетельствует об обратном.

Смотрите также: Зеленский – матерям русских оккупантов: Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили! ФОТО 18+

Удар по вокзалу Краматорска в апреле нанесла Россия, ракету выпустили из оккупированного Донбасса, - расследование 12
Удар по вокзалу Краматорска в апреле нанесла Россия, ракету выпустили из оккупированного Донбасса, - расследование 13

"Доказательства из открытых источников, собранные и проверенные следователями CIR, свидетельствуют о том, что Россия, вероятно, является виновником ракетного удара, в результате которого погибли 59 мирных жителей на Краматорском вокзале", - отметили расследователи.

Автор: 

вокзал (266) Краматорськ (2275) расследование (3041) военные преступления (1435)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що були сумніви?
показать весь комментарий
09.10.2022 19:24 Ответить
доказова база у Гаазі зайвою не буває
показать весь комментарий
09.10.2022 19:26 Ответить
Я відразу зрозумів що з даунбасії. На ракеті було написано за детей.
показать весь комментарий
09.10.2022 19:25 Ответить
Имелось в виду детей роzzийских олигархов, которые страдают из за санкций в Европе.
показать весь комментарий
09.10.2022 19:41 Ответить
Там звинувачують Україну в смерті своїх дітей.
показать весь комментарий
09.10.2022 20:00 Ответить
С чувством юмора туго, ок, ясно понятно
показать весь комментарий
09.10.2022 21:24 Ответить
Ще була історія, що у кацапоновинах інформація про приліт, тип зброї і що це наче від України, з'явилося коли ракети були ще у повітрі. І це при тому, що пляшкосиди по три доби не можуть встановити, що сталося на їх території: недопалок або лінза.

Ну а локшина про відсутність у них Крапки-У ще наваристіша. Це озброєння є і в них і у Білорусі. Вони її використовували на "ученіях саюзная решімость - 2022".
показать весь комментарий
09.10.2022 20:43 Ответить
сволочі. сподіваюсь, їх визнають нарешті країною-терористом, проведуть трибунал в Гаазі і потім повісять всіх на красній площі біля мавзолею.
показать весь комментарий
09.10.2022 19:55 Ответить
 
 