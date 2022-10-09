Ракетными ударами по Запорожью повреждено около 40 многоэтажек и более двухсот частных домов. ФОТОрепортаж

Ночью, 9 октября, российские военные прямым попаданием ракеты уничтожили два частных дома в Днепровском районе. Более двухсот частных домохозяйств повреждены. Также повреждено около 40 многоэтажек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Как отмечает Куртев, в настоящее время уже установлено, что ночью рашисты повредили более двухсот частных домохозяйств и 40 многоквартирных домов. Два частных дома и один из подъездов многоквартирного дома российские террористы полностью уничтожили прямым попаданием.

"В уцелевших частных домах мирных людей разрушены кровли, окна, заборы, сети газо- водо- и электроснабжения. Также там повреждены сети наружного освещения. В многоэтажных домах повреждены окна, балконные рамы, двери, кровли", - говорится в сообщении.

На местах прилетов работают сотрудники ГСЧС, "ЭЛУАШа", "Водоканала", "Горсвета", "Горгаза", а также кинологи, психологи и медицинские работники. В работах задействована как коммунальная техника, так и техника социально ответственного бизнеса и частных лиц.

Волонтеры организовали для людей горячее питание.

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