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Ракетными ударами по Запорожью повреждено около 40 многоэтажек и более двухсот частных домов. ФОТОрепортаж

запоріжжя

Ночью, 9 октября, российские военные прямым попаданием ракеты уничтожили два частных дома в Днепровском районе. Более двухсот частных домохозяйств повреждены. Также повреждено около 40 многоэтажек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Как отмечает Куртев, в настоящее время уже установлено, что ночью рашисты повредили более двухсот частных домохозяйств и 40 многоквартирных домов. Два частных дома и один из подъездов многоквартирного дома российские террористы полностью уничтожили прямым попаданием.

"В уцелевших частных домах мирных людей разрушены кровли, окна, заборы, сети газо- водо- и электроснабжения. Также там повреждены сети наружного освещения. В многоэтажных домах повреждены окна, балконные рамы, двери, кровли", - говорится в сообщении.

На местах прилетов работают сотрудники ГСЧС, "ЭЛУАШа", "Водоканала", "Горсвета", "Горгаза", а также кинологи, психологи и медицинские работники. В работах задействована как коммунальная техника, так и техника социально ответственного бизнеса и частных лиц.

Волонтеры организовали для людей горячее питание.

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Ракетными ударами по Запорожью повреждено около 40 многоэтажек и более двухсот частных домов 01

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Ракетными ударами по Запорожью повреждено около 40 многоэтажек и более двухсот частных домов 02
Ракетными ударами по Запорожью повреждено около 40 многоэтажек и более двухсот частных домов 03


Ракетными ударами по Запорожью повреждено около 40 многоэтажек и более двухсот частных домов 04

Автор: 

Запорожье (2651) ракеты (3569) разрушение (162)


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Топ комментарии
+9
колись курва-катька Запоріжжя зруйнувала, тепер окурок попробував і собі.
Запоріжжя вистоїть
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09.10.2022 21:19
+7
Были бы свои ракеты, моглибы шмалянуть в ответ, а так можно бросить только асфальтом. Суть нехер голосовать по приколу, хуже не будет.
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09.10.2022 22:08
+5
на шашлыках и в дорожному крадiвництвi а так же в Опе дЕрмака ДБР- там и ППО и Нептун и Гром2 и бронежилеты и много чего
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09.10.2022 22:02
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Правила форума Совет форумчан
колись курва-катька Запоріжжя зруйнувала, тепер окурок попробував і собі.
Запоріжжя вистоїть
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09.10.2022 21:19 Ответить
А Старух мразь ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ с компашкой вагонами , контейнерами тырили и с кадыровцами "сотрудничали " перекидывали в Мелитополь‼️О ППО современном никто из начальников городских в сотрудничестве с Ахметовым и П нчукрм не чешутся
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09.10.2022 23:52 Ответить
Что ты мелишь? Это нужно было прийти с Германии и написать провокационный пост? Почему вас не банят на ЦЕНЗОРЕ???
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09.10.2022 23:59 Ответить
Каким боком ПВО до Ахметки и Пини?к Зебуину претензий нет?
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10.10.2022 00:20 Ответить
Де ППО?
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09.10.2022 21:45 Ответить
на шашлыках и в дорожному крадiвництвi а так же в Опе дЕрмака ДБР- там и ППО и Нептун и Гром2 и бронежилеты и много чего
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09.10.2022 22:02 Ответить
В Києві все там
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09.10.2022 21:51 Ответить
в Киеве ПВО уже давно - так что не нужно гнать беса
а то что на всю Украину его не хватает так это горькая правда и ничего с этим пока не сделать
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09.10.2022 21:59 Ответить
На ЦЕНЗОРЕ много русских провокаторов, который заходят под украинскими флагами и провоцирут нас между собой...
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10.10.2022 00:01 Ответить
настоящих украинцев никак нельзя спровоцировать между собой
а ватники зелеботы и всякие сепары - это не украинцы
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10.10.2022 04:54 Ответить
Были бы свои ракеты, моглибы шмалянуть в ответ, а так можно бросить только асфальтом. Суть нехер голосовать по приколу, хуже не будет.
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09.10.2022 22:08 Ответить
для Запоріжжя,згідно Оманських папірців, системи ППО не передбачені.
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09.10.2022 22:15 Ответить
Сегодня посмотрел новости аналоговнетного первого канала… эти ********************** этого не показывают для своей ******** нации…
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09.10.2022 22:29 Ответить
 
 