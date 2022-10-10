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Оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов Обуховщины, повреждено более 20 жилых домов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов Обуховщины, полиция Киевщины фиксирует последствия обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в результате взрывов повреждено более 20 жилых домов.

Правоохранители и экстренные службы работают на месте происшествия, помогают ликвидировать последствия вражеской атаки.

"Просим всех граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и немедленно проходить в укрытие!" - отмечают в Нацполиции.

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Оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов Обуховщины, повреждено более 20 жилых домов, - Нацполиция 01
Оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов Обуховщины, повреждено более 20 жилых домов, - Нацполиция 02
Оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов Обуховщины, повреждено более 20 жилых домов, - Нацполиция 03

Киевская область (4128) обстрел (27107) Обухов (87) Нацполиция (16458)


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параша, як синій в умат дебіл, крушить усе до чого може дотягнутися.
а дотягнутися може тільки до громадських структур.

******** до такого ступіню тільки на евтаназію! але, щоб бачило як подихає!
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10.10.2022 12:11 Ответить
 
 