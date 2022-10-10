Оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов Обуховщины, повреждено более 20 жилых домов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов Обуховщины, полиция Киевщины фиксирует последствия обстрелов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, в результате взрывов повреждено более 20 жилых домов.
Правоохранители и экстренные службы работают на месте происшествия, помогают ликвидировать последствия вражеской атаки.
"Просим всех граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и немедленно проходить в укрытие!" - отмечают в Нацполиции.
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а дотягнутися може тільки до громадських структур.
******** до такого ступіню тільки на евтаназію! але, щоб бачило як подихає!