Оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов Обуховщины, повреждено более 20 жилых домов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов Обуховщины, полиция Киевщины фиксирует последствия обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в результате взрывов повреждено более 20 жилых домов.

Правоохранители и экстренные службы работают на месте происшествия, помогают ликвидировать последствия вражеской атаки.

"Просим всех граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и немедленно проходить в укрытие!" - отмечают в Нацполиции.

Читайте: В трех районах Киевщины "прилеты" есть пострадавшие, - ОВА





