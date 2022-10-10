ПВО уничтожило российские ракеты в Фастовском и Обуховском районе Киевщины, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 10 октября, силы ПВО обезвредили ракеты оккупантов над территорией Фастовского и Обуховского районов Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевщины.

В результате падения обломков, пострадавших и разрушений нет.

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Полицейские Киевщины проводят осмотр места происшествия.