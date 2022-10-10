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ПВО уничтожило российские ракеты в Фастовском и Обуховском районе Киевщины, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 10 октября, силы ПВО обезвредили ракеты оккупантов над территорией Фастовского и Обуховского районов Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевщины.

ПВО уничтожило российские ракеты в Фастовском и Обуховском районе Киевщины, - Нацполиция 01

В результате падения обломков, пострадавших и разрушений нет.

ПВО уничтожило российские ракеты в Фастовском и Обуховском районе Киевщины, - Нацполиция 02

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ПВО уничтожило российские ракеты в Фастовском и Обуховском районе Киевщины, - Нацполиция 03

Полицейские Киевщины проводят осмотр места происшествия.

Киевская область (4128) крылатые ракеты (881) ПВО (2743) Нацполиция (16458)


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Летять дуже швидко й низько, збити дуже важко.
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10.10.2022 12:52 Ответить
Над головой как раз 2 штуки в 8 утра пролетело, через минуту слышал как сработало ПВО.
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10.10.2022 13:39 Ответить
 
 