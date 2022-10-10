Визовый отдел немецкого консульства пострадал во время ракетных ударов по Киеву. ФОТО
Визовый отдел немецкого консульства также пострадал в ходе массированных российских атак на Киев.
Об этом пишет Bild, передает Цензор.НЕТ.
Бывший глава киевского фонда Böllya Сергей Честный опубликовал фотографии в Twitter и написал канцлеру Олафу Шольцу и министру иностранных дел Анналене Бербок: "Возможно, вы хотите отправить пару танков Leopard, чтобы проверить ситуацию на месте?"
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+20 Сергей Кушнир #474364
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+19 Alexey Prus #505938
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+17 Старый зольдат
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Жаль, в кабинет посла не прилетело. Для наглядности интересов друга владимира.
Посол вообще не причем
Могли закрыть посольство и уехать
маю надію, що зараз будуть проектувати та будувати будинки зі сховищами...бо підвали - то братськи могили
Логика!
(рімейк анекдота про Штірліца)