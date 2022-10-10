РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8317 посетителей онлайн
Новости Фото Война
14 217 46

Визовый отдел немецкого консульства пострадал во время ракетных ударов по Киеву. ФОТО

Визовый отдел немецкого консульства также пострадал в ходе массированных российских атак на Киев.

Об этом пишет Bild, передает Цензор.НЕТ.

Бывший глава киевского фонда Böllya Сергей Честный опубликовал фотографии в Twitter и написал канцлеру Олафу Шольцу и министру иностранных дел Анналене Бербок: "Возможно, вы хотите отправить пару танков Leopard, чтобы проверить ситуацию на месте?"

Визовый отдел немецкого консульства пострадал во время ракетных ударов по Киеву 01
Визовый отдел немецкого консульства пострадал во время ракетных ударов по Киеву 02
Визовый отдел немецкого консульства пострадал во время ракетных ударов по Киеву 03
Визовый отдел немецкого консульства пострадал во время ракетных ударов по Киеву 04

Германия (6950)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Надеюсь, хоть один Ганс в штаны наложил.
показать весь комментарий
10.10.2022 13:02
+19
шольц, прівєт от хазяєв
показать весь комментарий
10.10.2022 13:03
+17
Ай яй яй, как не хорошо получилось. Но интересы друга Владимира Фатердянд будет продолжать учитывать.
Жаль, в кабинет посла не прилетело. Для наглядности интересов друга владимира.
показать весь комментарий
10.10.2022 13:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надеюсь, хоть один Ганс в штаны наложил.
показать весь комментарий
10.10.2022 13:02 Ответить
там працюють українці по найму
показать весь комментарий
10.10.2022 19:58 Ответить
Ай яй яй, как не хорошо получилось. Но интересы друга Владимира Фатердянд будет продолжать учитывать.
Жаль, в кабинет посла не прилетело. Для наглядности интересов друга владимира.
показать весь комментарий
10.10.2022 13:03 Ответить
Зачем смерти желать невиновным
Посол вообще не причем

Могли закрыть посольство и уехать
показать весь комментарий
10.10.2022 13:14 Ответить
Шрёдеровско-меркельская Германия выкормила и любовно вырастила современный фашизм - рашизм. С помощью Франции и Италии с Венгрией. О какой невиновности вы ведёте речь? Соучастие в преступлении это не виновность?
показать весь комментарий
10.10.2022 13:21 Ответить
Нехай уйо...
показать весь комментарий
10.10.2022 14:17 Ответить
шольц, прівєт от хазяєв
показать весь комментарий
10.10.2022 13:03 Ответить
Зараз ліверній ковбасі (Шольцу) закинуть трохи бабла на офшори, щоб він заплющів на це очі
показать весь комментарий
10.10.2022 13:04 Ответить
Офуеть ‼️‼️‼️
показать весь комментарий
10.10.2022 13:05 Ответить
Це тільки початок терору.,нажаль.Був потрібний формальний привід-і фсб його створило,влаштувавши шоу з мостом.
показать весь комментарий
10.10.2022 13:21 Ответить
треба заборонити будувати оті скляні хріноповерховки..тим склом можно шкоди завдати неміряно
показать весь комментарий
10.10.2022 13:06 Ответить
Ну звісно. Архитектори сиділи та розраховували при проектуванні на ракетні обстріли божевільної кацапні.
показать весь комментарий
10.10.2022 13:07 Ответить
ну та фіговина збудована вже після початку агресії, але ж я пропоную надалі таке не будувати..доки путлєру горлянку не переріжуть..бо "братець" в нас біснуватий

маю надію, що зараз будуть проектувати та будувати будинки зі сховищами...бо підвали - то братськи могили
показать весь комментарий
10.10.2022 13:13 Ответить
101Tower збудований до 2014
показать весь комментарий
10.10.2022 13:15 Ответить
а расія існує довше. Архітектори - рожеві расійськакультурні підери, які не розуміли, що рашка рано чи пізно буде вбивати. Я про неминучу війну рашки чула з 90-х років. ...І сама не вірила, але я тоді була надто молодою. Після 2000-го я вже почала уважніше думати про це
показать весь комментарий
10.10.2022 13:33 Ответить
скляні висотки це ******* реальність, ви пропонуєте в столиці землянки будувати,а не хмарочоси?
показать весь комментарий
10.10.2022 13:10 Ответить
Це ж жінка ) Робіть поправку )
показать весь комментарий
10.10.2022 13:14 Ответить
а я тоді на Вас зроблю поправку) на відсутність логіки й фахової освіти)
показать весь комментарий
10.10.2022 13:22 Ответить
Як вам буде завгодно )
показать весь комментарий
10.10.2022 13:24 Ответить
тоді пропоную не чіпати гендерні питання))
показать весь комментарий
10.10.2022 13:28 Ответить
Ні,з урахуванням нинішньої ситуації-не згоден.
показать весь комментарий
10.10.2022 13:35 Ответить
де я про землянки говорила? а Ви знаєте як те збудовано? каркас з бетону - типу перекриттів й несучих колон, на поверхах - перегородки зі скла й гіпсокартону, і скло по всьому будинку..бетонні коробки - тільки санвузли, ліфтові шахти та у деякіх - сходи..красиво, але стрьомно..американці дуже ******* знімати фільми-катастрофи з такими будинками
показать весь комментарий
10.10.2022 13:20 Ответить
******* реальність - це можливість легких і масованих бомбардувань. Вас заклинило, що ви цього не помічаєте?
показать весь комментарий
10.10.2022 13:34 Ответить
"це можливість легких і масованих бомбардувань" --- протидією цьому є ************** оборона типу залізного купола в Ізраїлі,а не заборона будувати висотки
показать весь комментарий
10.10.2022 13:41 Ответить
вот імєнна. А поки куполу нема - заборона на будівництво скляних висоток
показать весь комментарий
10.10.2022 15:25 Ответить
та ніхто не буде нічого забороняти,розслабтеся
показать весь комментарий
10.10.2022 15:51 Ответить
Доты строить,вместо того что бы развивать системы ПВО.
Логика!
показать весь комментарий
11.10.2022 09:53 Ответить
Які Леопарди? Максимум накажуть посольству в Києві зібрати манатки та спетляти на Німеччину.
показать весь комментарий
10.10.2022 13:06 Ответить
Малохольний-Кива трубить про те , що Зеленський "утік" і мчить до польського кордону . Бреше видно ?
показать весь комментарий
10.10.2022 13:06 Ответить
это было бы просто прекрасно - а то путается под ногами Залужного
показать весь комментарий
10.10.2022 13:12 Ответить
хотелось бы чтоб дэбил кива был прав
показать весь комментарий
10.10.2022 13:12 Ответить
Я надеюсь немцы теперь снова "поваляют Шольца", только уже в прямом смысле?!
показать весь комментарий
10.10.2022 13:09 Ответить
Немцы валяли дурака. После двух часов валяния на гвоздях старый дурак Шольц признался, что является агентом ГРУ.

(рімейк анекдота про Штірліца)
показать весь комментарий
10.10.2022 13:20 Ответить
Але кацапів недомобіків все одно будуть приймати і плати соцдопомогу. Що з того що вони за те щоб українців убивали, але не їх руками, бо їм страшно.
показать весь комментарий
10.10.2022 13:10 Ответить
Шольцу: "Можливо, ви хочете відправити пару танків Leopard, щоб перевірити ситуацію на місці? А подумаешь ведь ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, о*уительно, о*уительно!
показать весь комментарий
10.10.2022 13:14 Ответить
Это был привет Меркель.
показать весь комментарий
10.10.2022 13:20 Ответить
А фрау штази выразила глубокую озабоченность?
показать весь комментарий
10.10.2022 13:20 Ответить
Викаже глибоке занепокоєння і порекомендує громадянам Німеччини покинути Україну.
показать весь комментарий
10.10.2022 13:39 Ответить
О, ми отправляль служить в Кіефф, только добрих друзей Украйна.... Фсе наши ф Берлин...
показать весь комментарий
10.10.2022 13:42 Ответить
Мабуть німці знову дуже стурбовані!
показать весь комментарий
10.10.2022 13:47 Ответить
Мы есть виражать глубокий озабоченность Ферштейн
показать весь комментарий
10.10.2022 14:26 Ответить
Не один з ******** не постраждав... То все норм! - прокоментував Шольц, заповнюючи новий запит на поповнення рахунку в посольстві мокшан.
показать весь комментарий
10.10.2022 14:46 Ответить
 
 