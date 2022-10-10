Визовый отдел немецкого консульства пострадал во время ракетных ударов по Киеву. ФОТО

Визовый отдел немецкого консульства также пострадал в ходе массированных российских атак на Киев.

Об этом пишет Bild, передает Цензор.НЕТ.

Бывший глава киевского фонда Böllya Сергей Честный опубликовал фотографии в Twitter и написал канцлеру Олафу Шольцу и министру иностранных дел Анналене Бербок: "Возможно, вы хотите отправить пару танков Leopard, чтобы проверить ситуацию на месте?"







