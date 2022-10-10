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Новости Фото Война
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В сутки рашисты обстреляли 11 населенных пунктов Донетчины. Есть жертвы. ФОТОрепортаж

В течение суток российские оккупационные войска нанесли 22 удара по Донетчине – полиция документирует последствия военной агрессии России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

В сутки рашисты обстреляли 11 населенных пунктов Донетчины. Есть жертвы 01

"Враг накрыл огнем города Авдеевка, Бахмут, Торецк, Угледар, Славянск, Курахово, Часов Яр, села Галицыновка, Константиновка, Соловьево. Оккупационные войска били из ЗРК "С-300", РСЗО "Ураган", "Град", артилерии. В Славянске после ракетного удара людей доставали из-под завалов, есть жертвы", - говорится в сообщении.

Уничтожены и повреждены 18 гражданских объектов – 13 жилых домов, зернохранилище, гостиница. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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В сутки рашисты обстреляли 11 населенных пунктов Донетчины. Есть жертвы 02
В сутки рашисты обстреляли 11 населенных пунктов Донетчины. Есть жертвы 03
В сутки рашисты обстреляли 11 населенных пунктов Донетчины. Есть жертвы 04

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В сутки рашисты обстреляли 11 населенных пунктов Донетчины. Есть жертвы 05
В сутки рашисты обстреляли 11 населенных пунктов Донетчины. Есть жертвы 06
В сутки рашисты обстреляли 11 населенных пунктов Донетчины. Есть жертвы 07
В сутки рашисты обстреляли 11 населенных пунктов Донетчины. Есть жертвы 08

обстрел (27107) Нацполиция (16458) Донецкая область (9629)


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Ну что жители восточных регионов Всё ещё боитесь проклятое НАТО /////??????
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10.10.2022 15:12 Ответить
Сьогодні молимось на НАТО. Ближче до виборів нам розкажуть, що НАТО - одвічний ворог і ми його знов зненавидимо.
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10.10.2022 15:39 Ответить
Проголосуйте за прокацапскую партию на следующих выборах И вас опять придут спасать И совет от себя (В ремонт домов сильно не вкладывайтесь)
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10.10.2022 15:15 Ответить
 
 