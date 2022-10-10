В сутки рашисты обстреляли 11 населенных пунктов Донетчины. Есть жертвы. ФОТОрепортаж

В течение суток российские оккупационные войска нанесли 22 удара по Донетчине – полиция документирует последствия военной агрессии России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"Враг накрыл огнем города Авдеевка, Бахмут, Торецк, Угледар, Славянск, Курахово, Часов Яр, села Галицыновка, Константиновка, Соловьево. Оккупационные войска били из ЗРК "С-300", РСЗО "Ураган", "Град", артилерии. В Славянске после ракетного удара людей доставали из-под завалов, есть жертвы", - говорится в сообщении.

Уничтожены и повреждены 18 гражданских объектов – 13 жилых домов, зернохранилище, гостиница. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: Россияне обстреляли Славянск: прямое попадание в частный дом. 4 человека погибли, двое ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж









Также смотрите: Вода из колонки, еда с костра и пачка макарон по цене золота: как живет Лиман после освобождения. ФОТОрепортаж









