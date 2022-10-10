От российских обстрелов 10.10 погибла врач "Охматдита" Оксана Леонтьева, ее 5-летний сын остался сиротой (дополнено). ФОТОрепортаж

Оксана Леонтьева была онкологом, специалистом по пересадке спинного мозга. Она погибла в авто по дороге на работу. У Оксаны остался маленький сын Григорий, отец и мать.

О гибели Оксаны Леонтьевой сообщили ее коллеги, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ты была светлым человеком, подругой, коллегой, врачом, прекрасной матерью, сестрой, дочерью... Ты навсегда в нашем сердце, хотя сегодня нам вырвала его из груди российская ракета, которая застала тебя в машине, когда ты ехала на работу спасать людей!" - написали они.

Журналистка Оксана Данилюк рассказала, что сын врача Григорий остался сиротой.

"Сегодня друг моего Макара, 5-летний Григорий, стал круглым сиротой. Сегодня в машине от российской ракеты умерла его мама, которая отвезла Гришу в сад и спешила на работу. Полгода назад умер отец мальчика. Эти проклятые ублюдки лишают наших детей не только тепла, света, беззаботного детства, они забирают самое главное - Материнскую любовь" - рассказала она.

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