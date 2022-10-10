От российских обстрелов 10.10 погибла врач "Охматдита" Оксана Леонтьева, ее 5-летний сын остался сиротой (дополнено). ФОТОрепортаж
Оксана Леонтьева была онкологом, специалистом по пересадке спинного мозга. Она погибла в авто по дороге на работу. У Оксаны остался маленький сын Григорий, отец и мать.
О гибели Оксаны Леонтьевой сообщили ее коллеги, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ты была светлым человеком, подругой, коллегой, врачом, прекрасной матерью, сестрой, дочерью... Ты навсегда в нашем сердце, хотя сегодня нам вырвала его из груди российская ракета, которая застала тебя в машине, когда ты ехала на работу спасать людей!" - написали они.
Журналистка Оксана Данилюк рассказала, что сын врача Григорий остался сиротой.
"Сегодня друг моего Макара, 5-летний Григорий, стал круглым сиротой. Сегодня в машине от российской ракеты умерла его мама, которая отвезла Гришу в сад и спешила на работу. Полгода назад умер отец мальчика. Эти проклятые ублюдки лишают наших детей не только тепла, света, беззаботного детства, они забирают самое главное - Материнскую любовь" - рассказала она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Подивіться, вони високоточну керовану ракету пустили прямісінько на вуличну дорогу повну машин із цивільними в час пік !
кацапи то наслідок від"ємного генетичного відбору
кацапам не має місця в цивілізованному світі
ВНАСЛІДОК СЬОГОДНЬОШНОГО ТЕРРАКТУ РФ ‼️‼️
Тому у українців через власні дії в 90х і 00х лишилось два варіанта:
1. померти частині, борючись проти росії "гуманно", щоб ті хто виживе - жили в Україні
2. померти всім без підтримки
Це все наслідки вибора Кравчука, Кучми і Януковича. Так за цей вибір платять навіть ті хто ще тоді не міг голосувати, або не народився.
А до статуї Катерини у Одесі теж є підстави для гуманності?
І уж тим більше не будуть прописувати правду, яка очі коле
https://www.congress.gov/117/plaws/publ118/PLAW-117publ118.pdf
Закон действует с момента подписания, с мая 2022года
Время действия 2022 и 2023 финансовые года
1 октября 2022 закончился 2022 финансовый год, и начался последний 2023 финансовый год
Закон разрешает, но не обязывает им воспользоваться, т.к. применено will вместо must
Закон действует, и будет действовать еще чуть менее года
Пока им не воспользовались, может нет необходимости...
Питання так скільки і чого з липня нам надали?
Но там сказано shall вместо must
Если почитать это
https://www.plainlanguage.gov/guidelines/conversational/shall-and-must/
то юристы рекомендуют must когда обязан, а вот shall не обязывает
Вроде президент не отчитывался перед конгрессом.
Это их дела...
Когда, как, и вообще нужно ли воспользоваться законом.
Интересно почему "эксперты" и "говорящие головы", хвалили в новостях - 1 октября.
А по факту - 1 октября это просто начало последнего 2023 финансового года...
"Эксперты" наверняка, открывали, читали закон, и гдето увидели или услышали, что с 1 октября начнет работать лендлиз.
Если нужно ждать изготовления "товара", то он должен быть передан до 1 октября 2023.
Надо верить нашим "экспертам",
если говорят что с 1 октября заработал лендлиз,
значит они "что-то" знают, чего нет в официальном подписанном законе.
А от Іран дрони не виробляє. Їх виробляє Китай і продає Ірану. Зараз просто дає безкоштовно для передачі росії
Это должно стать девизом каждого.