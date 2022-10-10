Зеленский после встречи с Бринк: США намерены привлечь Россию к ответственности за военные преступления и зверства. ФОТОрепортаж
Соединенные Штаты осуждают российские удары по объектам инфраструктуры Украины.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с чрезвычайным и полномочным посолом США в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.
"Вместе с Андреем Ермаком провели встречу с Послом США Бриджит Бринк и заместителем главы дипломатической миссии США Кристофером Смитом. Соединенные Штаты осуждают российские удары по объектам инфраструктуры Украины и намерены привлечь Россию к ответственности за военные преступления и зверства, совершенные в стране. Благодарен за поддержку!" – рассказал Зеленский.
Топ комментарии
+22 Fundador Null
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+21 Mykola Trofimenko #538463
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+17 cimbitep
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З Кацапією рівно половина країн
а притягнуть до відповідальності можно параллельно
Він йому сім'ю дає!
Одна біда не ходить...!
Однією рукою обіцяє притягнуть і виражає глибоку стурбованість,
іншою рукою має солідний гешефт, а також береже нарасісю, бо ж скоро вибори, а без нарасісі республіканці не виграють у демократів.
Не то шоб критикував, або розводив зраду, але вже і сліпому ідіоту ясно, що аби США захотіли, ця кривава *****, якій абсолютно не місце в 21 столітті, припинилася б вже завтра.
Лише Путін може зупинити цю війну, тому в України немає іншого вибору, окрім як іти з ним на переговори - Зеленський
"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну. Він один (Путін ) вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.
https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html
Вважаєте що знайдете в подібному процесі однозначність-Ваше право.
Все надежды исключительно на ЗСУ!
Если им , конечно не прикажут перестать стрелять
уявляю скільки він бубі підсрачників надавав, що б той пургу не ніс і пальці вєєром не розкидав.
А на біса цим двом ще хтось?
Ми с Тамарой ходім парой.
Американці на цей цирк дивляться і роблять свої висновки.