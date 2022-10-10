Зеленский после встречи с Бринк: США намерены привлечь Россию к ответственности за военные преступления и зверства. ФОТОрепортаж

Соединенные Штаты осуждают российские удары по объектам инфраструктуры Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с чрезвычайным и полномочным посолом США в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с Андреем Ермаком провели встречу с Послом США Бриджит Бринк и заместителем главы дипломатической миссии США Кристофером Смитом. Соединенные Штаты осуждают российские удары по объектам инфраструктуры Украины и намерены привлечь Россию к ответственности за военные преступления и зверства, совершенные в стране. Благодарен за поддержку!" – рассказал Зеленский.

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