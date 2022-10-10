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Зеленский после встречи с Бринк: США намерены привлечь Россию к ответственности за военные преступления и зверства. ФОТОрепортаж

Соединенные Штаты осуждают российские удары по объектам инфраструктуры Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с чрезвычайным и полномочным посолом США в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с Андреем Ермаком провели встречу с Послом США Бриджит Бринк и заместителем главы дипломатической миссии США Кристофером Смитом. Соединенные Штаты осуждают российские удары по объектам инфраструктуры Украины и намерены привлечь Россию к ответственности за военные преступления и зверства, совершенные в стране. Благодарен за поддержку!" – рассказал Зеленский.

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Зеленский после встречи с Бринк: США намерены привлечь Россию к ответственности за военные преступления и зверства 01
Зеленский после встречи с Бринк: США намерены привлечь Россию к ответственности за военные преступления и зверства 02
Зеленский после встречи с Бринк: США намерены привлечь Россию к ответственности за военные преступления и зверства 03

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) обстрел (27107) США (26611) Бринк Бриджит (185)


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Топ комментарии
+22
ЗЕбуїн не може без Дерьмака, цікаво як воно спілкується з партнерами без бумажки.
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10.10.2022 18:43
+21
І знову дєрмак тут як тут
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10.10.2022 18:43
+17
яким чином? глибока стурбованість не спрацьовує.
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10.10.2022 18:42
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яким чином? глибока стурбованість не спрацьовує.
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10.10.2022 18:42 Ответить
А різке занепокоєння?
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10.10.2022 18:43 Ответить
А що їм робити коли любу гуманітарку розкрадає Дерьмак
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10.10.2022 18:44 Ответить
гуманітарка з ракет для HIMARS та снарядів для 777 доходить до адресатів на 100%.
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10.10.2022 19:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GzskHBhwdfA
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10.10.2022 20:20 Ответить
Прокинтесь, проблема не в ньому https://www.youtube.com/watch?v=GzskHBhwdfA
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10.10.2022 20:22 Ответить
Наркоманы окружили даму
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11.10.2022 07:24 Ответить
ATACMS було б непогано...
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10.10.2022 18:55 Ответить
І за спиною незмінний Д'єрмак.
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10.10.2022 19:00 Ответить
Та вы вже ******* со своим срачем. Зеленскому виднее с кем работать. Или зеленский тоже шпион?
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10.10.2022 19:10 Ответить
Він зрадник. Щоб бути шпігуном треба клепку мати.
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10.10.2022 19:28 Ответить
Т.е., зеленой слизи закон не писан?
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10.10.2022 19:30 Ответить
Ну так, як же вони посміли не опублікувати на цензорі всю стенограму розмови. Бардак! Н
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10.10.2022 19:18 Ответить
Хто пожме руку ХУТІНУ на саміті G 20 на Бали ?
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10.10.2022 18:42 Ответить
Бразилія
Китай
Індонезія
ПАР
Індія
Туреччина
Саудівська Аравія
Аргентина
Мексика

З Кацапією рівно половина країн
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10.10.2022 19:37 Ответить
ЗЕбуїн не може без Дерьмака, цікаво як воно спілкується з партнерами без бумажки.
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10.10.2022 18:43 Ответить
Нууу, Єрмак наче перекладає. Тому немає значення, що Зєлєнскій говорить. Це так, спроба дарту. Який статус Єрмака на цій зустрічі і чому не було Кулєби, чи хоча б когось з МЗС? Хоча... Статус Єрмака - резидент? Щоб на кацапії одразу знали, про що мова була?
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10.10.2022 18:54 Ответить
блювати хочеться...може завхоз вже Олену підміняє
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10.10.2022 18:56 Ответить
І знову дєрмак тут як тут
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10.10.2022 18:43 Ответить
В первую очередь нам оружие надо,
а притягнуть до відповідальності можно параллельно
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10.10.2022 18:44 Ответить
Надо оружие?так почему вы его не производите?
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11.10.2022 07:26 Ответить
"Смотрящий" Ермак як тінь Зеленського. Роль "завгоспа" вище ролі президента.
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10.10.2022 18:44 Ответить
Так як вони будуть "притягувати", то краще би сотню ATACMS дали,та десяток "Петріот".
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10.10.2022 18:45 Ответить
Єта найвеличнійший і найбонквтікнейший увідєл в єтіх прільотах мєсто, гдє можна сайтісь по срєдінє
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10.10.2022 18:45 Ответить
А без дермачка і покакать вовочка не может!
Він йому сім'ю дає!
Одна біда не ходить...!
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10.10.2022 18:45 Ответить
А титан для самолётов США до сих пор покупает в раше?
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10.10.2022 18:47 Ответить
Не тільки для літаків також для начинки ракет кульками з тітану.
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10.10.2022 19:09 Ответить
це просто слова, з 2014 року тільки занепокоєння і санкції... якихось дійсно серйозних мір які б конкретно завдавали реальної шкоди путінському режиму немає практично, на ділі вони не хочуть бути втягнуті в 3 світову,з можливим варіантом застосування ядерної зброї
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10.10.2022 18:47 Ответить
кто между войной и позором выбирает позор, получит и войну тоже. (С)
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10.10.2022 22:59 Ответить
Тим часом продовжує купувати газ, нафту, аміак, золотішко і брюлики, і тд і тп.
Однією рукою обіцяє притягнуть і виражає глибоку стурбованість,
іншою рукою має солідний гешефт, а також береже нарасісю, бо ж скоро вибори, а без нарасісі республіканці не виграють у демократів.

Не то шоб критикував, або розводив зраду, але вже і сліпому ідіоту ясно, що аби США захотіли, ця кривава *****, якій абсолютно не місце в 21 столітті, припинилася б вже завтра.
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10.10.2022 18:47 Ответить
...сісю дає!...
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10.10.2022 18:48 Ответить
Визнавайте РФ країною терористом, а всіх решта у світі хто купує її нафту, газ, пальне, тощо... спонсорами терористів... інакше це все пусті слова, про притягнення до відповідальності....
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10.10.2022 18:51 Ответить
З Ліз Трасс Зеленський і не обговорює нічого.Що з глухонімою обговорювати?
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10.10.2022 18:52 Ответить
Що з боневтіком обговорювати?

Лише Путін може зупинити цю війну, тому в України немає іншого вибору, окрім як іти з ним на переговори - Зеленський

"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну. Він один (Путін ) вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.

https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html
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10.10.2022 18:59 Ответить
Переговори-це процедура,політична наживка,для кого-вирішувати Вам,я не берусь.Мінськ не мав впливу на ведення бойових дій.І будь які переговори як сутність не впливають на бойові дії,а ось на подальші рішення сторін можуть впливати,а можуть бути пустишкою.
Вважаєте що знайдете в подібному процесі однозначність-Ваше право.
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10.10.2022 20:08 Ответить
У відповідь має бути знищений чорноморський флот російської федерації
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10.10.2022 18:53 Ответить
даю добро - приступай
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10.10.2022 19:00 Ответить
А ты кто, царь и Бог, что даёшь добро?
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10.10.2022 21:03 Ответить
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10.10.2022 18:59 Ответить
С таким ООН не скоро или никогда.
Все надежды исключительно на ЗСУ!
Если им , конечно не прикажут перестать стрелять
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10.10.2022 19:48 Ответить
У Ліги націй і то більше сміливості було - та хоча б СССР після нападу на Фінляндію зі свого складу випхали, ООН і на те нездатне.
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10.10.2022 21:35 Ответить
medveput sliškom trezvyj na fotke... Aaaa, tam ne nalivajut...
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10.10.2022 23:47 Ответить
ааа... ну раз разом з ірмаком!
уявляю скільки він бубі підсрачників надавав, що б той пургу не ніс і пальці вєєром не розкидав.
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10.10.2022 19:07 Ответить
Почему Раду не собрали , ЧТОБЫ призвать весь 🌍Мир ПРИЗНАТЬ ********* СТРАНО ТЕРРОРИСТКОЙ ‼️
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10.10.2022 19:28 Ответить
Бо там правит каалицея Слуг из зажопами
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10.10.2022 19:50 Ответить
Крім обіцянок, стурбованостей та занепокоєності не варто на більше розраховувати, навіть після застосування ТЯЗ. Війну зі зв'язаними руками Україна не вигра.
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10.10.2022 19:31 Ответить
Це не Єрмак зі шмарклею зв'язивають нам руки це ЄС та США.
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10.10.2022 20:13 Ответить
Ми с варварой ходім парой (с) - знову бл@дь з єрмаком. Цей водить зє! як цуцика на повідку.
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10.10.2022 19:42 Ответить
Байден, старый ты м.дак, дай ракеты большой давности.
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10.10.2022 19:42 Ответить
«Разом з Андрієм Єрмаком провели зустріч»
А на біса цим двом ще хтось?
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10.10.2022 19:46 Ответить
Коли вже щезне цей русохряк з новин!? Чому не займається наявністю WC паперу і чистотою в ОП?
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10.10.2022 19:47 Ответить
Так без этого дерьма(ка), и вода не освятится...
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10.10.2022 20:54 Ответить
Как всё и стоило ожидать, все подозрения, все его преступления, как в воду канули, всё крыто-шито, всё уже давно забыто. Вот что значит, лучший кореш клоуна, за его он стоит горой.
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10.10.2022 21:15 Ответить
"Разом з Андрієм Єрмаком провели зустріч із Послом США Бріджит Брінк Джерело:
Ми с Тамарой ходім парой.
Американці на цей цирк дивляться і роблять свої висновки.
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10.10.2022 22:38 Ответить
Цікава зустріч і показова...WP на пише іншу версію ніж на 3 фото. Посол Брінк пристально дивиться на Зеленського, Він відводить очі, в нього червоні вуха, поруч єрмак. В історію війни ця зустріч увійде окремою сторінкою?
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11.10.2022 11:47 Ответить
Притягнути?! Притягнути?!!! Негайно давайте нам nasams , patriot, avenger, atacms та f-16!
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11.10.2022 13:22 Ответить
 
 