Силы ПВО сбили два вражеских беспилотника и ракету над Черкасской областью, - ОВА. ФОТО

Силы противовоздушной обороны вечером сбили над Черкасской областью 2 вражеских беспилотника и 1 ракету.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Вечером над Каневщиной силами ПВО сбиты два беспилотника. Подробности выясняем. Предварительно люди не пострадали", - написал Табурец в телеграме.

Он добавил, что в Черкасском районе во время последней воздушной тревоги украинские защитники сбили вражескую ракету. "Один человек травмирован. Повреждено около двадцати домовладений", - отметил глава ОВА.

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