Силы ПВО сбили два вражеских беспилотника и ракету над Черкасской областью, - ОВА. ФОТО
Силы противовоздушной обороны вечером сбили над Черкасской областью 2 вражеских беспилотника и 1 ракету.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
"Вечером над Каневщиной силами ПВО сбиты два беспилотника. Подробности выясняем. Предварительно люди не пострадали", - написал Табурец в телеграме.
Он добавил, что в Черкасском районе во время последней воздушной тревоги украинские защитники сбили вражескую ракету. "Один человек травмирован. Повреждено около двадцати домовладений", - отметил глава ОВА.
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@yagodarbuz
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https://twitter.com/yagodarbuz/status/1579442925704212485 4 ч
короткий переказ реакції українців на обстріл
https://twitter.com/i/status/1579442925704212485