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Новости Фото Война
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Силы ПВО сбили два вражеских беспилотника и ракету над Черкасской областью, - ОВА. ФОТО

Силы противовоздушной обороны вечером сбили над Черкасской областью 2 вражеских беспилотника и 1 ракету.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

Силы ПВО сбили два вражеских беспилотника и ракету над Черкасской областью, - ОВА 01

"Вечером над Каневщиной силами ПВО сбиты два беспилотника. Подробности выясняем. Предварительно люди не пострадали", - написал Табурец в телеграме.

Он добавил, что в Черкасском районе во время последней воздушной тревоги украинские защитники сбили вражескую ракету. "Один человек травмирован. Повреждено около двадцати домовладений", - отметил глава ОВА.

Силы ПВО сбили два вражеских беспилотника и ракету над Черкасской областью, - ОВА 02

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беспилотник (3586) крылатые ракеты (881) ПВО (2743) Черниговская область (1130)


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Топ комментарии
+3
Уламки не зроблять такої правильної воронки.
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10.10.2022 20:02
+3
Х-101
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10.10.2022 20:04
+3
Велика подяка нашим воїнам ППО!!! живу на Черкащині
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10.10.2022 20:35
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20 домоволодінь? Що там за ракету таку збили? Трьохступеневу?
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10.10.2022 19:50 Ответить
Falcon 9
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10.10.2022 19:53 Ответить
Х-101
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10.10.2022 20:04 Ответить
Есть у меня подозрения, что в Киеве тоже сбили те ракеты, которые упали сегодня.
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10.10.2022 19:53 Ответить
Пан Мøрячöк

@yagodarbuz

·

https://twitter.com/yagodarbuz/status/1579442925704212485 4 ч

короткий переказ реакції українців на обстріл

https://twitter.com/i/status/1579442925704212485
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10.10.2022 19:54 Ответить
Таку воронку зробила збита ракета? не може бути
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10.10.2022 19:55 Ответить
Может, вот поэтому я думаю, что и в Киеве обломки рухнули
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10.10.2022 19:56 Ответить
навіть від боінга таких воронок немає, а тут глибока, кругленька
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10.10.2022 19:58 Ответить
Ну так уяви, що було б з хатами якби це вибухівка рвонула, там би хати з фундаментом знесло б
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10.10.2022 20:00 Ответить
За секунду ставок готовий- запускай карасiв....
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10.10.2022 22:23 Ответить
Уламки не зроблять такої правильної воронки.
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10.10.2022 20:02 Ответить
Упала и БЧ детонировала
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10.10.2022 20:06 Ответить
лайк
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10.10.2022 20:09 Ответить
Я теж так подумав.
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10.10.2022 20:09 Ответить
Велика подяка нашим воїнам ППО!!! живу на Черкащині
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10.10.2022 20:35 Ответить
На роботі дивилася на рани моєї Черкащини, плакала і дякувала Богу,що хлопці витримали і показали себе на висоті. Тримайтесь і бережіть себе
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10.10.2022 22:38 Ответить
Украинцы зря вы просите этих иудеев изираиля о помощи они хуже османов, персов и греков вместе взятых,потому и выжили в окружение враждебных соседей, выже умний народ, спросите тех из иудеиской пустыни кого послать на экскурсию в иран,инжинеров-ракетчиков или инженеров-атомшиков,поверте станут шольковыми и быстрее русские уже почти договорились.
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11.10.2022 03:44 Ответить
И не надо свистет что роберта матего опенгеимера сохранение мира двигала и нобела и максима, созвездия иудейских миротворцев *****. народ украини чтоб вижить просить продать не подарить не врасрочку ракеты про и пво.и не надо фуфло предлагать,помню как саакашвили развели, разведрони продали а русским коди от дронов
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11.10.2022 04:39 Ответить
 
 