"На каждый привлекательный трофей нужно выезжать в сопровождении саперов": в ВСУ предупредили, что российские оккупанты начали минировать свою брошенную технику. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты начали минировать свою технику, которую оставляют в качестве трофейных приманок.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Без саперов не трогать. Это кацапская БМП. Вернее, то, что от нее осталось. За пару часов до того, как были сделаны эти фото, она была еще невредима, стояла себе брошенная и якобы просилась, чтобы ее забрали.
кацапы сделали из нее приманку. Но под гусеницы заложили противотанковые мины.
Украинцы уехали забирать трофей. Дёрнули его бронированным тягачом БТС-4. Взрывом БМП порвало в хлам.
К счастью, все наши ребята живы. Но урок усвоили.
На каждый привлекательный трофей нужно выезжать в сопровождении саперов", – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+28 FT FT
показать весь комментарий10.10.2022 20:10
+10 Роман Марушка #520021
показать весь комментарий10.10.2022 20:04
+10 FT FT
показать весь комментарий10.10.2022 20:13
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ЗІЖ: тепер мої сумніви щодо совкових казкок про мінування моджахедами усіляких привабливих дрібниць під час війни в Афганістані посилились. Може й помилково, але що є - те є.
Замість того, щоб тихенько використовувати те, що вони залишають, і не розголошувати (для того, доб вони і далі так робили), наоі роре- експерти розаручували іе па всіх ефірах. І до отримали? Треба менга базікать і тихо використовувати їхні помилки і недолугості. Я б взагалі заборонив коментувати стан військових дій експертам, крім офіційних речників. Експерти піаряться, хочуть показата, що вони розумніші за генштам рашки. І розказують, що б вони робили на їх місці