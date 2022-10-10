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Новости Фото Война
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"На каждый привлекательный трофей нужно выезжать в сопровождении саперов": в ВСУ предупредили, что российские оккупанты начали минировать свою брошенную технику. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты начали минировать свою технику, которую оставляют в качестве трофейных приманок.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Без саперов не трогать. Это кацапская БМП. Вернее, то, что от нее осталось. За пару часов до того, как были сделаны эти фото, она была еще невредима, стояла себе брошенная и якобы просилась, чтобы ее забрали.

кацапы сделали из нее приманку. Но под гусеницы заложили противотанковые мины.

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Украинцы уехали забирать трофей. Дёрнули его бронированным тягачом БТС-4. Взрывом БМП порвало в хлам.

К счастью, все наши ребята живы. Но урок усвоили.

На каждый привлекательный трофей нужно выезжать в сопровождении саперов", – говорится в сообщении.

На каждый привлекательный трофей нужно выезжать в сопровождении саперов: в ВСУ предупредили, что российские оккупанты начали минировать свою брошенную технику 01
На каждый привлекательный трофей нужно выезжать в сопровождении саперов: в ВСУ предупредили, что российские оккупанты начали минировать свою брошенную технику 02
На каждый привлекательный трофей нужно выезжать в сопровождении саперов: в ВСУ предупредили, что российские оккупанты начали минировать свою брошенную технику 03
На каждый привлекательный трофей нужно выезжать в сопровождении саперов: в ВСУ предупредили, что российские оккупанты начали минировать свою брошенную технику 04
На каждый привлекательный трофей нужно выезжать в сопровождении саперов: в ВСУ предупредили, что российские оккупанты начали минировать свою брошенную технику 05

армия РФ (19188) минирование (1446) трофеи (180)


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Топ комментарии
+28
Для этого пленные есть. Берешь какого то пленного офицера и пару солдат и пускай заводят и тащат трофей хотя бы метров сто.
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10.10.2022 20:10
+10
Хто б сумнівався . Звичайно орки коли покидають техніку вони її мінують що вона не дісталась Україні .
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10.10.2022 20:04
+10
Тем более уборка территории пленными даже по Женевской конвенции не запрещена.
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10.10.2022 20:13
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Хто б сумнівався . Звичайно орки коли покидають техніку вони її мінують що вона не дісталась Україні .
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10.10.2022 20:04 Ответить
Орки еще могут и боеприпасы минировать. Читал когда то как даже в патроны вместо пороха взрывчатку закладывали.
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10.10.2022 20:08 Ответить
Для этого пленные есть. Берешь какого то пленного офицера и пару солдат и пускай заводят и тащат трофей хотя бы метров сто.
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10.10.2022 20:10 Ответить
Тем более уборка территории пленными даже по Женевской конвенции не запрещена.
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10.10.2022 20:13 Ответить
я так пропонувала взагалі все розміновувати...а мені конвенції пхали..
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10.10.2022 20:16 Ответить
Смотря как к этому делу подходить. На мины пленных толкать по конвенциям запрещается. А выдать пленным грабли и лопаты и мусор и металолом убирать - запросто. Если нами вертят как хотят то и нам нужно выкручиваться чтобы выживать в етом сраном *цивилизованном* мире, в котором цивилизацией и не пахнет..
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10.10.2022 20:29 Ответить
Hmmm. Where is the civilization then?
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10.10.2022 21:00 Ответить
оу..якось не подумала..у Вас цивідізований підхід...грабель у нас вдосталь..
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10.10.2022 21:12 Ответить
https://twitter.com/i/status/1579517648832204800 Анігіляція окупантів продовжується...
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10.10.2022 20:11 Ответить
кацапня голодна, змерзла..треба й нам мінувати, отруювати
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10.10.2022 20:13 Ответить
На наше щастя, у них не завжди є час замінувати техніку, бо тікають вони швидще за техніку. Але обережність ніколи зайвою не буде. Дякувати Богу, цього разу ніхто з наших воїнів не постраждав.

ЗІЖ: тепер мої сумніви щодо совкових казкок про мінування моджахедами усіляких привабливих дрібниць під час війни в Афганістані посилились. Може й помилково, але що є - те є.
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10.10.2022 20:13 Ответить
https://twitter.com/i/status/1579515878223159301 + трофей
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10.10.2022 20:14 Ответить
ну, закопать перед гусеницей ПМку, или в люке растяжку повесить - это примитивно, и рассчитано на необученного ТрОшника. Хорошо что кацапам свободно МЛки не раздают, а то это было бы уже грустно даже для сапёров.
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10.10.2022 20:17 Ответить
В принципе интересно - это ж какой заряд надо заложить в бронированную машину, что б её так разнесло? Откуда у убегающих орков столько взрывчатки?
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10.10.2022 20:18 Ответить
одну ПМку положили под гусеницу, а вторую - внутрь. Детонация ПМки внутри закрытого пространства делает из коробки бэхи плоскую развёртку.
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10.10.2022 21:23 Ответить
Може запропонувати кацапським минерам ПЕРЕЙТИ ПРАЦЮВАТи в ЗСУ в плен + зарплата. ⁉️Нехай сами і розмініруют .
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10.10.2022 20:21 Ответить
???? працювати??? гроші??? про таке навіть гидко подумати
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10.10.2022 21:14 Ответить
Так вони же будуть гибнуть при розмінуванні. А не українці
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10.10.2022 23:17 Ответить
так не працювати ж у лавах ЗСУ та ще й за гроші, а відпрацьовувати їдло, як полонені..відбудовувати те, що зруйнували!
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10.10.2022 23:27 Ответить
Byl spetsialno ostavlen, kak lovushka. Pri begtsvii ne hvatajet vremja na takoje.
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10.10.2022 20:36 Ответить
Еще весной писал:осторожней с находками.Подлость может быть рядом.
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10.10.2022 21:32 Ответить
Треба було менше розказувать, як орки біжать і кидають неушкодженою техніку і боєкомплекти. Деякі наші оглядачі дивувались: до чого ж вони тупі, що не могли навіть додуматись кинути гранату всередину танку чи БМП. Розганяли такі ровини і раділи. Але чи допомагало це нашим на передку. А ніяк. Навпаки, мимовільним російсьаим пособникам України залишати зброю і ********** буде все складніше, тому що там на основі наших ура-відосиків почали закручувати гайки, тепер за залишення техніки можна і вишку одержать.
Замість того, щоб тихенько використовувати те, що вони залишають, і не розголошувати (для того, доб вони і далі так робили), наоі роре- експерти розаручували іе па всіх ефірах. І до отримали? Треба менга базікать і тихо використовувати їхні помилки і недолугості. Я б взагалі заборонив коментувати стан військових дій експертам, крім офіційних речників. Експерти піаряться, хочуть показата, що вони розумніші за генштам рашки. І розказують, що б вони робили на їх місці
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10.10.2022 21:50 Ответить
БТС теж цілий?
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10.10.2022 23:23 Ответить
 
 