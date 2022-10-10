"На каждый привлекательный трофей нужно выезжать в сопровождении саперов": в ВСУ предупредили, что российские оккупанты начали минировать свою брошенную технику. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты начали минировать свою технику, которую оставляют в качестве трофейных приманок.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Без саперов не трогать. Это кацапская БМП. Вернее, то, что от нее осталось. За пару часов до того, как были сделаны эти фото, она была еще невредима, стояла себе брошенная и якобы просилась, чтобы ее забрали.

кацапы сделали из нее приманку. Но под гусеницы заложили противотанковые мины.

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Украинцы уехали забирать трофей. Дёрнули его бронированным тягачом БТС-4. Взрывом БМП порвало в хлам.

К счастью, все наши ребята живы. Но урок усвоили.

На каждый привлекательный трофей нужно выезжать в сопровождении саперов", – говорится в сообщении.









