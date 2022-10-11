Ситуация в Сумской области: кроме двух ракет, еще более 50 "прилетов" за день по приграничной области, один человек погиб. ФОТОрепортаж
Кроме ракетных ударов россияне обстреляли территорию Сумской области из пулеметов, САУ и гранатометов. Есть жертва и пострадавшие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Утром не написал, но ночь у нас была с одним обстрелом. 6 мин по Краснопольской общине, еще в час ночи. К счастью - без последствий.
Во время ракетной террористической атаки около 10 утра в Конотопском районе россияне уничтожили объект инфраструктуры. Продолжаются аварийные работы. Травмированы два работника предприятия и спасатель ГСЧС. С 13 часов враг начал вести огонь в Шосткинском районе – из крупнокалиберного пулемета, с территории России.
5 приходов из САУ по одному из сел Краснопольской громады - около 15 часов". - говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне трижды обстреляли из САУ и минометов территорию Белопольской громады.
"В результате обстрела один человек погиб, еще четверо - ранены и госпитализированы в больницу. В самом Белополье повреждены многоэтажки, частные дома, школа-интернат и предприятие.
Великописаревская и Юнаковская громады - были обстрелы из САУ, миномета, автоматического станкового гранатомета.
К счастью, обошлось без жертв", - добавил Живицкий.
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