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Армия РФ всю ночь обстреливала Днепропетровщину "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" и тяжелой артиллерией, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Оккупанты ночью обстреляли три района Днепропетровщины - Никопольский, Синельниковский и Криворожский.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Всю ночь от российских ударов страдали три района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский.

Враг бил "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" и тяжелой артиллерией.

Предварительно обошлось без пострадавших.

В Никополе изуродована заправка и магазин.

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В Красногригорьевской громаде несколько домов разрушены, десяток поврежден. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач.

В Марганецкой и Мировской громадах идет обследование территорий. Детали обстрелов выясняются.

На Синельниковщине россияне ударили из "Торнадо-С" по Великомихайловской громаде. Последствия уточняются.

В Криворожском районе враг накрыл "Ураганами" Зеленодольскую громаду. В Великой Костромке разрушен школьный спортивный зал", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Кривом Роге, который накануне атаковали российские ракеты, все еще остаются без света более 4 тыс. семей. Энергетики продолжают работу.

Армия РФ всю ночь обстреливала Днепропетровщину Градами, Ураганами, Торнадо-С и тяжелой артиллерией, - Резниченко 01

Армия РФ всю ночь обстреливала Днепропетровщину Градами, Ураганами, Торнадо-С и тяжелой артиллерией, - Резниченко 02

Армия РФ всю ночь обстреливала Днепропетровщину Градами, Ураганами, Торнадо-С и тяжелой артиллерией, - Резниченко 03

Армия РФ всю ночь обстреливала Днепропетровщину Градами, Ураганами, Торнадо-С и тяжелой артиллерией, - Резниченко 04

Автор: 

обстрел (27114) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3944)


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Топ комментарии
+4
Одеса-Сатира®✙

@uanews3

·

https://twitter.com/uanews3/status/1579573553912946688 8 ч

Запитання з математики:
Русня заявляє про пуски 150 ракет по Україні.
До України долетіло 83 ракети. Куди поділися 67 ракет? (
Прикол у тому, що США взагалі повідомляє про 170 пусків)...

Половина ракет узагалі нікуди не полетіло!
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11.10.2022 08:08
+3
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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11.10.2022 09:52
+1
эх, взять бы с наскоку Мелитополь, и война на Юге очень быстро бы закончилась ...
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11.10.2022 07:58
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Я думаю було б правильно написати, що окупанти обстрілювали Дніпро та дніпровську область.
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11.10.2022 07:57 Ответить
область дніпропетрівська! бо Конституцію не міняли
А шо там притульський супутник? так нахвалювали що він визначає цілі які навіть заховані?
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11.10.2022 08:19 Ответить
Извините , не знала . Читала что Притулин спутник помогает ЗСУ. Но эта информация прошла только один раз.
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11.10.2022 08:21 Ответить
эх, взять бы с наскоку Мелитополь, и война на Юге очень быстро бы закончилась ...
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11.10.2022 07:58 Ответить
Одеса-Сатира®✙

@uanews3

·

https://twitter.com/uanews3/status/1579573553912946688 8 ч

Запитання з математики:
Русня заявляє про пуски 150 ракет по Україні.
До України долетіло 83 ракети. Куди поділися 67 ракет? (
Прикол у тому, що США взагалі повідомляє про 170 пусків)...

Половина ракет узагалі нікуди не полетіло!
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11.10.2022 08:08 Ответить
Хорошо было бы чтобы там в месте пуска они и взорвались . Но пока такой информации нет.
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11.10.2022 08:22 Ответить
Материалы должны отправляться сразу во все СМИ мира! А люди обычные должны в комментариях в твиттере в СМИ мира писать и постить видео и картинки обстрелов! Нужно просить больше оружия для Украины!
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11.10.2022 08:19 Ответить
Кажется украинские власти запретили под страхом уголовного наказания постить снимки с места прилётов.
Пусть власти разрешённые снимки сами постят.
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11.10.2022 08:24 Ответить
Все комменты ни о чем.
Скажу по делу.
все эти новости не полные.
где продолжение об " ответным ударом уничтожены две установки РСЗО и 20 орков"?!
Нет нихера!!!. Где ответка *****!?
Почему на целый регион положили болт!?
Вначале отвечали,даже вылетэкскалибур видел
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11.10.2022 08:55 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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11.10.2022 09:52 Ответить
 
 