Армия РФ всю ночь обстреливала Днепропетровщину "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" и тяжелой артиллерией, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Оккупанты ночью обстреляли три района Днепропетровщины - Никопольский, Синельниковский и Криворожский.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Всю ночь от российских ударов страдали три района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский.

Враг бил "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" и тяжелой артиллерией.

Предварительно обошлось без пострадавших.

В Никополе изуродована заправка и магазин.

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В Красногригорьевской громаде несколько домов разрушены, десяток поврежден. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач.

В Марганецкой и Мировской громадах идет обследование территорий. Детали обстрелов выясняются.

На Синельниковщине россияне ударили из "Торнадо-С" по Великомихайловской громаде. Последствия уточняются.

В Криворожском районе враг накрыл "Ураганами" Зеленодольскую громаду. В Великой Костромке разрушен школьный спортивный зал", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Кривом Роге, который накануне атаковали российские ракеты, все еще остаются без света более 4 тыс. семей. Энергетики продолжают работу.













