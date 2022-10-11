Армия РФ всю ночь обстреливала Днепропетровщину "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" и тяжелой артиллерией, - Резниченко. ФОТОрепортаж
Оккупанты ночью обстреляли три района Днепропетровщины - Никопольский, Синельниковский и Криворожский.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Всю ночь от российских ударов страдали три района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский.
Враг бил "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" и тяжелой артиллерией.
Предварительно обошлось без пострадавших.
В Никополе изуродована заправка и магазин.
В Красногригорьевской громаде несколько домов разрушены, десяток поврежден. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач.
В Марганецкой и Мировской громадах идет обследование территорий. Детали обстрелов выясняются.
На Синельниковщине россияне ударили из "Торнадо-С" по Великомихайловской громаде. Последствия уточняются.
В Криворожском районе враг накрыл "Ураганами" Зеленодольскую громаду. В Великой Костромке разрушен школьный спортивный зал", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Кривом Роге, который накануне атаковали российские ракеты, все еще остаются без света более 4 тыс. семей. Энергетики продолжают работу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А шо там притульський супутник? так нахвалювали що він визначає цілі які навіть заховані?
@uanews3
·
https://twitter.com/uanews3/status/1579573553912946688 8 ч
Запитання з математики:
Русня заявляє про пуски 150 ракет по Україні.
До України долетіло 83 ракети. Куди поділися 67 ракет? (
Прикол у тому, що США взагалі повідомляє про 170 пусків)...
Половина ракет узагалі нікуди не полетіло!
Пусть власти разрешённые снимки сами постят.
Скажу по делу.
все эти новости не полные.
где продолжение об " ответным ударом уничтожены две установки РСЗО и 20 орков"?!
Нет нихера!!!. Где ответка *****!?
Почему на целый регион положили болт!?
Вначале отвечали,даже вылетэкскалибур видел