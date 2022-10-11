Наев проверил готовность подразделений спецназначения к выполнению задач вблизи границы с Беларусью. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность подразделений специального назначения к выполнению задач в Северной операционной зоне вблизи границы с Беларусью

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.

Как отмечается, в этот раз перед военными была поставлена ​​задача по проведению контрдиверсионных мероприятий, а именно – отработка механизмов обнаружения и обезвреживания условных диверсионно-разведывательных групп, передвигающихся автотранспортом, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований.

"Сегодня на границе с Беларусью очень важно сохранять бдительность, и поэтому постоянная отработка соответствующих мероприятий направлена ​​на обеспечение надлежащего уровня защиты как гражданских, так и военных объектов от возможных террористических угроз. Военнослужащие тренируются в условиях, максимально приближенных к реальным", – подчеркнул генерал-лейтенант Наев.

По сценарию командно-штабных учений, в подразделение поступил сигнал о движении двух ДРГ. Одна – в составе военной колонны, другая – замаскирована под мирных людей на гражданских автомобилях, что было отвлекающим маневром.

"Взвод специального назначения в количестве двух групп прибыл в указанный район, заблокировав при этом направления движения вражеских ДРГ. Подготовив засады, военные обезвредили технику противника и захватили в плен диверсантов", - заметил командир отдельного отряда специального назначения Андрей.

Следующим этапом учений стал эпизод по уничтожению вражеского воздушного десанта. Командир подразделения получил указание заблокировать район с обнаруженной диверсионно-разведывательной группой противника.















Отдельный отряд специального назначения совместно с личным составом резерва выдвинулся в указанный район. Спецназовцы провели аэроразведку, обнаружили противника и передали данные артиллеристам. После того, как минометчики отработали указанный квадрат, отряд специального назначения отправился на "зачистку". Личный состав резерва вышел на определенный рубеж и оказал огневую поддержку.

Учения проводятся систематически и направлены на то, чтобы личный состав знал, как правильно действовать во время тех или иных угроз. Для каждых учений создается отдельная обстановка, в ходе которой военнослужащие отрабатывают задачи на разных направлениях и разных объектах.

"Тренировка показала, что личный состав способен выполнять задачи и готов к террористическим угрозам, которые не исключены в будущем. Согласно постоянно обновляющейся разведывательной информации, мы знаем, что такие возможности у врага есть. Соответственно, мы отрабатываем мероприяти по предотвращению прохода врага на территорию нашей страны" - заявил Наев.

Командующий также добавил, что Республика Беларусь в настоящее время является союзником Российской Федерации в агрессии против Украины, поэтому силы обороны отрабатывают весь спектр угроз и принимают необходимые меры для того, чтобы эти угрозы не были выполнены врагом.

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