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Новости Фото Война
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Наев проверил готовность подразделений спецназначения к выполнению задач вблизи границы с Беларусью. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность подразделений специального назначения к выполнению задач в Северной операционной зоне вблизи границы с Беларусью

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.

Как отмечается, в этот раз перед военными была поставлена ​​задача по проведению контрдиверсионных мероприятий, а именно – отработка механизмов обнаружения и обезвреживания условных диверсионно-разведывательных групп, передвигающихся автотранспортом, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований.

"Сегодня на границе с Беларусью очень важно сохранять бдительность, и поэтому постоянная отработка соответствующих мероприятий направлена ​​на обеспечение надлежащего уровня защиты как гражданских, так и военных объектов от возможных террористических угроз. Военнослужащие тренируются в условиях, максимально приближенных к реальным", – подчеркнул генерал-лейтенант Наев.

По сценарию командно-штабных учений, в подразделение поступил сигнал о движении двух ДРГ. Одна – в составе военной колонны, другая – замаскирована под мирных людей на гражданских автомобилях, что было отвлекающим маневром.

"Взвод специального назначения в количестве двух групп прибыл в указанный район, заблокировав при этом направления движения вражеских ДРГ. Подготовив засады, военные обезвредили технику противника и захватили в плен диверсантов", - заметил командир отдельного отряда специального назначения Андрей.

Следующим этапом учений стал эпизод по уничтожению вражеского воздушного десанта. Командир подразделения получил указание заблокировать район с обнаруженной диверсионно-разведывательной группой противника.

Наев проверил готовность подразделений спецназначения к выполнению задач вблизи границы с Беларусью 01
Наев проверил готовность подразделений спецназначения к выполнению задач вблизи границы с Беларусью 02
Наев проверил готовность подразделений спецназначения к выполнению задач вблизи границы с Беларусью 03
Наев проверил готовность подразделений спецназначения к выполнению задач вблизи границы с Беларусью 04
Наев проверил готовность подразделений спецназначения к выполнению задач вблизи границы с Беларусью 05
Наев проверил готовность подразделений спецназначения к выполнению задач вблизи границы с Беларусью 06
Наев проверил готовность подразделений спецназначения к выполнению задач вблизи границы с Беларусью 07

Отдельный отряд специального назначения совместно с личным составом резерва выдвинулся в указанный район. Спецназовцы провели аэроразведку, обнаружили противника и передали данные артиллеристам. После того, как минометчики отработали указанный квадрат, отряд специального назначения отправился на "зачистку". Личный состав резерва вышел на определенный рубеж и оказал огневую поддержку.

Учения проводятся систематически и направлены на то, чтобы личный состав знал, как правильно действовать во время тех или иных угроз. Для каждых учений создается отдельная обстановка, в ходе которой военнослужащие отрабатывают задачи на разных направлениях и разных объектах.

"Тренировка показала, что личный состав способен выполнять задачи и готов к террористическим угрозам, которые не исключены в будущем. Согласно постоянно обновляющейся разведывательной информации, мы знаем, что такие возможности у врага есть. Соответственно, мы отрабатываем мероприяти по предотвращению прохода врага на территорию нашей страны" - заявил Наев.

Командующий также добавил, что Республика Беларусь в настоящее время является союзником Российской Федерации в агрессии против Украины, поэтому силы обороны отрабатывают весь спектр угроз и принимают необходимые меры для того, чтобы эти угрозы не были выполнены врагом.

Читайте также: На границе Украины с РБ проводятся активные действия по усилению подразделений, - МВД

Автор: 

Беларусь (7890) граница (5269) Наев Сергей (347)


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Топ комментарии
+15
Все правильно роблять!
Практично доведено!
Слава воїнам ЗС України!
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11.10.2022 09:10
+14
Разом Переможемо !!!
СЛАВА УКРАЇНІ ТА ВОЇНАМ ЗС УКРАЇНИ !!!
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11.10.2022 09:12
+12
В ході підготовки угруповань до відбиття наступу ("Заметіль-2022") Наєв точно передбачив захід військ росіян через Чорнобильський заповідник і заставляв саме там виставити війська. Так шо він завжди знає що робити.
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11.10.2022 09:10
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Може роздати всім бажаючим на Півночі зброю, трьохлінійки, шпагіна яких було 1,6 млн в 90х на зберіганні, на Волині, Рівне отчина УПА взагалі всім вряд видавати.
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11.10.2022 08:49 Ответить
Тут трохи не той підхід, потрібно регулярно проводити збори тероборони по усій Україні, а на кордонах з бульбашками і кацапами ще частіше і напрацювати чіткий механізм, щоб при вторгненні відбувався швидкий збір і отримання зброї на руки, якось так. Інформувати місцеве населення, як діяти і т.д.
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11.10.2022 10:07 Ответить
Повністю закрийте кордон з бяшками! Вишліть з країні посла бяшек. Готуйтесь до війни з бяшками так щоб вдарити в саме серце диктатури! Будь які варіанти мирної поведінки холуя ***** потрібно відкинути як облуду і оману. Бяшкостан своїми діями вже довів свою відданість *****. Підрозділи з бяшкостанського кордону мають отримувати бойовий досвід. Ротація необхідна. Населення має бути захищено або відселено в зону недосяжності засобів враження ворога. І ми повинні давати відсіч!, а не бути постійно жертвою. Інакше обстріли з їх сторони ніколи не припиняться і всі 230 днів війни звідти по нас стріляють... А зелені чмошники на Печерських пагорбах втираються і традиційно вякають "ліш би нє било войни"...
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11.10.2022 08:49 Ответить
Не бачу дронів... ЦЕ зле.

Бачу артилерію - це добре. Правда її має бути більше. 60 міліметрової має бути дохера.
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11.10.2022 08:50 Ответить
Ніхто не буде показувати диванним експердам ні які у нас на Півночі укріплення, ні яка техніка. Це лише маленький шматочок, для особоливо нервових, щоб заспокоїлись. З ********** ніхто нас не захопить, це не 24.02.2022 і наші ЗСУ готові як ніколи.
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11.10.2022 08:56 Ответить
грушецька,ти патлатий мужичок з 95-кварталу,який зараз тролить у конюшні Єрмака?
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11.10.2022 10:22 Ответить
де дзоти де доти де масірована оборона, траншеї перериті дороги в білорусь знову буде що на півдні ніякох оборонної структур,вони по лісам і чорнобильської зони обійдуть наші блок пости наев не вміе обороні структури виставляти і укріплювати,по хорошим асфальтірованим дорогам зайдуть до столиці знову
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11.10.2022 09:05 Ответить
В ході підготовки угруповань до відбиття наступу ("Заметіль-2022") Наєв точно передбачив захід військ росіян через Чорнобильський заповідник і заставляв саме там виставити війська. Так шо він завжди знає що робити.
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11.10.2022 09:10 Ответить
Саме генерал Наєв в ході навчвнь правильно вказав Командувачу Сухопутних військ на особливості побудови оборони Києва і це найшло своє підтвердження в ході боїв по захисту Києва. Було діло. Все буде Україна!
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11.10.2022 09:15 Ответить
Лукашенку віри нема. Х&йло може його дожать. Тому посилення пильності і повна готовність ЗСУ на Півночі це гарантія того, що ворог на цьому напрямку не пройде.
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11.10.2022 09:09 Ответить
"Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими.
Це лишає не надто багато простору для компромісу"

Голда Меїр
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11.10.2022 09:09 Ответить
Все правильно роблять!
Практично доведено!
Слава воїнам ЗС України!
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11.10.2022 09:10 Ответить
Разом Переможемо !!!
СЛАВА УКРАЇНІ ТА ВОЇНАМ ЗС УКРАЇНИ !!!
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11.10.2022 09:12 Ответить
Ці навчання проводяться систематично та спрямовані на те, щоб особовий склад знав як правильно діяти під час тих чи інших загроз.
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11.10.2022 09:24 Ответить
Наше керівництво володіє повною обстановкою. Вони повинні перевіряти стан військ на всіх рубежах та вирішувати негайні проблеми, що по суті вони й роблять. Робота триває, Героям Слава!
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11.10.2022 09:28 Ответить
Прям, "дежавю"... такі саме перевірки і тренування, пан Наєв проводив на херсонщині, перед Великим вторгненням.,
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11.10.2022 09:42 Ответить
І які претензії до генерала Наєва? Погано підготував? Чи, може, це він дав наказ відвести війська і розмінувати територію?
Ви ж знаєте, що не він, а дерьмак-верещук, за дорученням Зеленського.
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11.10.2022 10:00 Ответить
Ніяких Дежавю.За 24 години до початку повномасштабного вторгнення Наєв наказав привести всі мінновибухові загородження і закладки підриву мостів в районі кримських перешийків в готовність "Номер Один". Все зробив як подобає.
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11.10.2022 10:09 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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11.10.2022 10:01 Ответить
якби в період 24.02-01.04. були знищені обидва бульбоНПЗ,Белоруськалій,МАЗ,МЗКТ,Інтеграл та аеродроми у Барановічах.Бобруйску Хойніках тощо,роздовбані головні залізничні вузли Луки....про нинішній напад Білорусії вже ніхто й думав-би,а так повторюється лютий 22 го....
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11.10.2022 10:26 Ответить
сьогодні по Белсат дивився нараду у Саші-агрофюрера,сашок налаштований дуже войовниче,так і сказав: если оні 9(ми)протянут свої грязниє рукі,что би ви гналі іх до Кієва і дальше...
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11.10.2022 10:30 Ответить
Підтримання військ в бойовій готовності запорука успіху. Перемога за нами. Слава ЗСУ!!!!
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11.10.2022 10:37 Ответить
Тренування - запорука успіху. Слава Україні , слава ЗСУ. Перемога за нами.
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11.10.2022 10:41 Ответить
Усі мости, які є у нас на кордоні з Білорусью давно зірвані, дороги заміновані дуже ретельно, а в лісах пристрілян кожен метр теріторії, є іще в запасі багато неприемних сюрпризів для ворога. Залужний добре знає, кого треба назначати відповідальним, кто краще всього впорається з обороною.
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11.10.2022 11:13 Ответить
 
 