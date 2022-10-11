Наев проверил готовность подразделений спецназначения к выполнению задач вблизи границы с Беларусью. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность подразделений специального назначения к выполнению задач в Северной операционной зоне вблизи границы с Беларусью
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.
Как отмечается, в этот раз перед военными была поставлена задача по проведению контрдиверсионных мероприятий, а именно – отработка механизмов обнаружения и обезвреживания условных диверсионно-разведывательных групп, передвигающихся автотранспортом, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований.
"Сегодня на границе с Беларусью очень важно сохранять бдительность, и поэтому постоянная отработка соответствующих мероприятий направлена на обеспечение надлежащего уровня защиты как гражданских, так и военных объектов от возможных террористических угроз. Военнослужащие тренируются в условиях, максимально приближенных к реальным", – подчеркнул генерал-лейтенант Наев.
По сценарию командно-штабных учений, в подразделение поступил сигнал о движении двух ДРГ. Одна – в составе военной колонны, другая – замаскирована под мирных людей на гражданских автомобилях, что было отвлекающим маневром.
"Взвод специального назначения в количестве двух групп прибыл в указанный район, заблокировав при этом направления движения вражеских ДРГ. Подготовив засады, военные обезвредили технику противника и захватили в плен диверсантов", - заметил командир отдельного отряда специального назначения Андрей.
Следующим этапом учений стал эпизод по уничтожению вражеского воздушного десанта. Командир подразделения получил указание заблокировать район с обнаруженной диверсионно-разведывательной группой противника.
Отдельный отряд специального назначения совместно с личным составом резерва выдвинулся в указанный район. Спецназовцы провели аэроразведку, обнаружили противника и передали данные артиллеристам. После того, как минометчики отработали указанный квадрат, отряд специального назначения отправился на "зачистку". Личный состав резерва вышел на определенный рубеж и оказал огневую поддержку.
Учения проводятся систематически и направлены на то, чтобы личный состав знал, как правильно действовать во время тех или иных угроз. Для каждых учений создается отдельная обстановка, в ходе которой военнослужащие отрабатывают задачи на разных направлениях и разных объектах.
"Тренировка показала, что личный состав способен выполнять задачи и готов к террористическим угрозам, которые не исключены в будущем. Согласно постоянно обновляющейся разведывательной информации, мы знаем, что такие возможности у врага есть. Соответственно, мы отрабатываем мероприяти по предотвращению прохода врага на территорию нашей страны" - заявил Наев.
Командующий также добавил, что Республика Беларусь в настоящее время является союзником Российской Федерации в агрессии против Украины, поэтому силы обороны отрабатывают весь спектр угроз и принимают необходимые меры для того, чтобы эти угрозы не были выполнены врагом.
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Бачу артилерію - це добре. Правда її має бути більше. 60 міліметрової має бути дохера.
Це лишає не надто багато простору для компромісу"
Голда Меїр
Практично доведено!
Слава воїнам ЗС України!
СЛАВА УКРАЇНІ ТА ВОЇНАМ ЗС УКРАЇНИ !!!
Ви ж знаєте, що не він, а дерьмак-верещук, за дорученням Зеленського.