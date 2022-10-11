В европейских столицах люди вышли на акции протеста после ракетных ударов РФ по Украине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В нескольких европейских столицах люди вышли на главные площади, чтобы поддержать украинцев и осудить ракетные удары РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, люди собрались у посольства РФ в Варшаве.
Посольство Украины в Австрии сообщило , что более тысячи человек собрались в Вене.
Также несколько сотен человек собрались в Праге, чтобы выразить поддержку Украине после ракетных ударов России.
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Сея горе и смерть без конца
Их "культура" льшь тонкий налет
Зависть с похотью гложет сердца
Все изгадь, растопчи, изломай,
Грабь, насилуй, сожги, задуши!
Вот та "тайна" что скрыта от нас
В закоулочках "русской души" ...
Але.....
Не здивуюсь, що влада в лиці зе впаде знов на коліна перед путіним з благанням забрати його до росії .
Вчора мосійчук сказала, що це завдяки їм і їхньому гівно марафону. Але тупа куриця не сказала, що закриті всі канали і нема ніякої альтернативи людям дивитися те що б вони хотіли, особливо в такий час.
Суки, скоро вслід за руським кораблем нах.й.