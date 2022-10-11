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В европейских столицах люди вышли на акции протеста после ракетных ударов РФ по Украине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В нескольких европейских столицах люди вышли на главные площади, чтобы поддержать украинцев и осудить ракетные удары РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, люди собрались у посольства РФ в Варшаве.

Посольство Украины в Австрии сообщило , что более тысячи человек собрались в Вене.

Также несколько сотен человек собрались в Праге, чтобы выразить поддержку Украине после ракетных ударов России.

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В европейских столицах люди вышли на акции протеста после ракетных ударов РФ по Украине 01
В европейских столицах люди вышли на акции протеста после ракетных ударов РФ по Украине 02
В европейских столицах люди вышли на акции протеста после ракетных ударов РФ по Украине 03
В европейских столицах люди вышли на акции протеста после ракетных ударов РФ по Украине 04
В европейских столицах люди вышли на акции протеста после ракетных ударов РФ по Украине 05
В европейских столицах люди вышли на акции протеста после ракетных ударов РФ по Украине 06
В европейских столицах люди вышли на акции протеста после ракетных ударов РФ по Украине 07
В европейских столицах люди вышли на акции протеста после ракетных ударов РФ по Украине 08
В европейских столицах люди вышли на акции протеста после ракетных ударов РФ по Украине 09
В европейских столицах люди вышли на акции протеста после ракетных ударов РФ по Украине 10

Автор: 

акция (2425) Европа (1849) россия (95502)


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Топ комментарии
+11
Пробудился "глубинный народ"
Сея горе и смерть без конца
Их "культура" льшь тонкий налет
Зависть с похотью гложет сердца

Все изгадь, растопчи, изломай,
Грабь, насилуй, сожги, задуши!
Вот та "тайна" что скрыта от нас
В закоулочках "русской души" ...
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11.10.2022 10:12
+10
Український народ вдячний за підтримку!
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11.10.2022 10:25
+5
На москальщині живуть мільйони етнічних українців і що? Стали підмосковниками,які війну проти своїх родичів підтримують.
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11.10.2022 10:46
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Правила форума Совет форумчан
Пробудился "глубинный народ"
Сея горе и смерть без конца
Их "культура" льшь тонкий налет
Зависть с похотью гложет сердца

Все изгадь, растопчи, изломай,
Грабь, насилуй, сожги, задуши!
Вот та "тайна" что скрыта от нас
В закоулочках "русской души" ...
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11.10.2022 10:12 Ответить
Український народ вдячний за підтримку!
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11.10.2022 10:25 Ответить
Vielen Dank!
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11.10.2022 10:29 Ответить
В ЄС мільйони українських громадян , а вийшли на протест декілька тисяч ??? Зажерлися від спокійного ситого життя і не відчувають себе одним цілим з тими людьми в Україні які місяцями живуть під загрозою ракетних атак і виття сирен ? Так може хай там і залишаються , шкури !!!
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11.10.2022 10:36 Ответить
На москальщині живуть мільйони етнічних українців і що? Стали підмосковниками,які війну проти своїх родичів підтримують.
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11.10.2022 10:46 Ответить
Вважаю що тих громадян України які після 2014 року їздили в Росію або там працювали треба позбавити громадянства , це зрадники .
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11.10.2022 11:53 Ответить
Думка дешевої повії у нігерських гетто тут нікого не цікавить. Давай валі звідсіля, шльонда.
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11.10.2022 15:10 Ответить
Українці працюють в ЕС та перераховують кошти ЗСУ.
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11.10.2022 11:06 Ответить
Українці працюють під бомбами в Україні і перераховують останні свої копійки на ЗСУ! Тому не потрібно відмазувати манкуртів.
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11.10.2022 11:16 Ответить
Ваші хвилювання зрозумілі, проте "манкурти" перераховують в Україну на рік стільки валюти, що ніякі МВФ чи союзні держави і поруч не стояли
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11.10.2022 11:42 Ответить
Перераховують своїм родичам і донатять для ЗСУ - це трохи зовсім інші поняття.
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11.10.2022 15:08 Ответить
тим не меньше, родичі "манкуртів" тут живуть на ці гроші, а це чудово поповнює валютний баланс
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11.10.2022 17:04 Ответить
Ще раз: донатити останні гроші на ЗСУ зароблені під бомбами і зароблені у мирній країні - це різні речі.
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12.10.2022 01:37 Ответить
Почни канселювати з головних манкуртів з Тимошенків,Єрмака, Зеленського та інші, і всі інші громадяни підтягнуться.
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11.10.2022 12:56 Ответить
Шо манкурт, срака горить, коли пишуть правду?
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11.10.2022 15:06 Ответить
білий пєтушок із нігерського гетто, ти краще за своїми справами слідкуй, ми в Україні самі розберемося з рашистами і без твоїх рекомендацій.
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12.10.2022 11:59 Ответить
Та вже зрозуміло ким ти себе вважаєш, і які фантазії в твоїй рагульской голові ://
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12.10.2022 12:15 Ответить
Ніна , моя пошана тим громадянам України які допомагають ЗСУ , я написав про те що це не складно тим українцям хто проживає в великих містах витратити трохи власного часу щоб продемонструвати солідарність з Україною .
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11.10.2022 12:00 Ответить
Так само як в США і Канаді, де проживають мільйони діаспорних манкуртів, навіть 100 тисячну акцію не можуть зібрати на нашу підтримку. Проте кожен раз, коли десь у провідних ЗМІ, хвалять мужність українців, обов'язково вилізе якась мавпа хватаючись тим, що воно якийсь давній предок українців і отримає за це 10 тис лайків пошани. Гидко дивитися на цих диванних пристосуванців, яким Україна і українство потрібно виключно аби бути на хайпі.
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11.10.2022 11:15 Ответить
Это все респект,дайте УКАИНЕ пво небо закрыть,или тоже будете хороводы водить как бульбаши?...................................То гутерриш в шоке от обстрелов.Засунь себе шокер в анал от то и будет тебе шок,безголовый генсек оон.........................................................................
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11.10.2022 10:48 Ответить
Хотілося що б Покрову 14 жовтня вийшли в Європі та Америці мільйони людей на підтримку України в війні проти рашиських варварів, організовуйтесь блокуйте посольства рф ,кожен росіянин має відчути себе ізгоєм в цивілізованому світі.
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11.10.2022 11:00 Ответить
Гастербайтерам і свалівшим нєкогда відірвати свою сраку з дивану. Ані внє палітікі. Про яку підтримку нас може йти мова? Навіть офіційні біженці, яких аж 3+млн не шикуються у багатотисячні колони у своїх містах перебування.
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11.10.2022 11:20 Ответить
А я б дуже хотіла, щоб вийшли всі українці в кожному куточку України і показали ***** івсім ************** росіянским в білоруським, що ми незалежна країна і нація і срати на них хотіли і що не боїмося їх, а тільки будемо нищити усіх, хто прийде до нас зі зброєю.
Але.....
Не здивуюсь, що влада в лиці зе впаде знов на коліна перед путіним з благанням забрати його до росії .
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11.10.2022 15:54 Ответить
ДЯКУЄМО!!!!

Вчора мосійчук сказала, що це завдяки їм і їхньому гівно марафону. Але тупа куриця не сказала, що закриті всі канали і нема ніякої альтернативи людям дивитися те що б вони хотіли, особливо в такий час.
Суки, скоро вслід за руським кораблем нах.й.
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11.10.2022 15:37 Ответить
 
 