В европейских столицах люди вышли на акции протеста после ракетных ударов РФ по Украине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В нескольких европейских столицах люди вышли на главные площади, чтобы поддержать украинцев и осудить ракетные удары РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, люди собрались у посольства РФ в Варшаве.

Посольство Украины в Австрии сообщило , что более тысячи человек собрались в Вене.

Также несколько сотен человек собрались в Праге, чтобы выразить поддержку Украине после ракетных ударов России.

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