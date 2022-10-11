11 октября из портов Одесса, Южный и Черноморск вышли 7 судов с 177,5 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы, - Мининфраструктуры. ФОТОрепортаж

Украина остается для мира гарантом продовольственной безопасности. 11 октября в рамках реализации "Зерновой инициативы" из портов Одесса, Южный и Черноморск вышли 7 судов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Министерства инфраструктуры.

На их борту 177,5 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Среди них балкер SEA PEARL J, который доставит 30 тысяч тонн пшеницы в Тунис.

Также от причалов Одесского и Южного портов отошли суда LUCKY TRADER и ERDEK соответственно. Из порта Черноморска вышли балкеры HAZAR S, SEA PEARL J, INCE EVRENYE, MILINA, MAGNUM POWER.

Сообщается, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 7 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 316 судов с продовольствием, которое направится в страны Азии, Европы и Африки.

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