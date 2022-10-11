11 октября из портов Одесса, Южный и Черноморск вышли 7 судов с 177,5 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы, - Мининфраструктуры. ФОТОрепортаж
Украина остается для мира гарантом продовольственной безопасности. 11 октября в рамках реализации "Зерновой инициативы" из портов Одесса, Южный и Черноморск вышли 7 судов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Министерства инфраструктуры.
На их борту 177,5 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.
Среди них балкер SEA PEARL J, который доставит 30 тысяч тонн пшеницы в Тунис.
Также от причалов Одесского и Южного портов отошли суда LUCKY TRADER и ERDEK соответственно. Из порта Черноморска вышли балкеры HAZAR S, SEA PEARL J, INCE EVRENYE, MILINA, MAGNUM POWER.
Сообщается, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 7 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 316 судов с продовольствием, которое направится в страны Азии, Европы и Африки.
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Или были такие в истории войны, похожие на эту? Кто знает?
А хтось знає скільки грошей із всього цього пі..ця має наша влада. Ніде не чула про гроші з зерна. Можливо я помиляюсь. Але тоді як можна назвати те, що ми, українці майже голодні?
Я вже не можу купити дітям м'яса, або курицю. Дуже дорого.
А за свій народ вони думають?
Поэтому зерно и отгружается и будет отгружаться до тех пор, пока этого захотят богачи-вледальцы земли, зерна и людей, которые на них пашут!
Не куриця, а курка будет по-украински. Или курятина) Не обижайтесь. Просто поправила Вас, чтобы, если Вы хотите разговаривать по-украински, то делайте это правильно)
А ви мабуть окрім "курки" не знаєте української мови?
Следите за собой и своим ртом.
Вместо того, чтобы сказать спасибо, начинает выкаблучиваться. А это лишний раз говорит о том, что такие, как Вы, только хамить и умеют)) Ну-ну, продолжайте)) ************* оркам это понравится))
А та курка-чубатурка
По садочку ходить та й ходить,
Курчаточок водить та й водить...
Може з продажу зерна? Або з мільярдів на дороги?