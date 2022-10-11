РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10052 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
866 8

11 октября из портов Одесса, Южный и Черноморск вышли 7 судов с 177,5 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы, - Мининфраструктуры. ФОТОрепортаж

Украина остается для мира гарантом продовольственной безопасности. 11 октября в рамках реализации "Зерновой инициативы" из портов Одесса, Южный и Черноморск вышли 7 судов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Министерства инфраструктуры.

На их борту 177,5 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Среди них балкер SEA PEARL J, который доставит 30 тысяч тонн пшеницы в Тунис.

Также от причалов Одесского и Южного портов отошли суда LUCKY TRADER и ERDEK соответственно. Из порта Черноморска вышли балкеры HAZAR S, SEA PEARL J, INCE EVRENYE, MILINA, MAGNUM POWER.

Сообщается, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 7 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 316 судов с продовольствием, которое направится в страны Азии, Европы и Африки.

Смотрите также: Артиллеристы уничтожают российских оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО

11 октября из портов Одесса, Южный и Черноморск вышли 7 судов с 177,5 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы, - Мининфраструктуры 01

11 октября из портов Одесса, Южный и Черноморск вышли 7 судов с 177,5 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы, - Мининфраструктуры 02

11 октября из портов Одесса, Южный и Черноморск вышли 7 судов с 177,5 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы, - Мининфраструктуры 03

зерно (1070) порт (733) Мининфраструктуры (941)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Україна залишається для світу гарантом продовольчої безпеки", а може тоді світу активніше допомагати Україні боротися з терористами???
показать весь комментарий
11.10.2022 13:29 Ответить
Такой войны еще не было? Чтобы вот так над страной издеваться и при этом безсовестно забирать продовольствие. И приговаривать, что мало.

Или были такие в истории войны, похожие на эту? Кто знает?
показать весь комментарий
11.10.2022 14:01 Ответить
***, я так переживаю как там Африка , тут сам окуевший ,как путинский урод, каждый день разрушает города , невинные люди гибнут под завалами своих домов. В эти моменты меня должна интересовать Африка ? Не перестарайтесь , чтоб самим осталось..
показать весь комментарий
11.10.2022 14:17 Ответить
Я не знаю як це правильно коментувати. Ми годуємо....
А хтось знає скільки грошей із всього цього пі..ця має наша влада. Ніде не чула про гроші з зерна. Можливо я помиляюсь. Але тоді як можна назвати те, що ми, українці майже голодні?
Я вже не можу купити дітям м'яса, або курицю. Дуже дорого.
А за свій народ вони думають?
показать весь комментарий
11.10.2022 15:04 Ответить
Зерно, которое отгружается, давно продано ЛАТИФУНДИСТАМИ! А таким владельцам земель всё-равно кому продать, лишь бы подороже.
Поэтому зерно и отгружается и будет отгружаться до тех пор, пока этого захотят богачи-вледальцы земли, зерна и людей, которые на них пашут!
Не куриця, а курка будет по-украински. Или курятина) Не обижайтесь. Просто поправила Вас, чтобы, если Вы хотите разговаривать по-украински, то делайте это правильно)
показать весь комментарий
11.10.2022 15:35 Ответить
Не треба мене вчити. Я все життя розмовляла російською мовою прожила в російськомовному середовищі закінчувши практично російську школу при совку. Але я притримуюсь правила " вчитись ніколи не пізно" .
А ви мабуть окрім "курки" не знаєте української мови?
показать весь комментарий
11.10.2022 16:05 Ответить
Вы - экстрасенс или просто уколоть?
Следите за собой и своим ртом.
Вместо того, чтобы сказать спасибо, начинает выкаблучиваться. А это лишний раз говорит о том, что такие, как Вы, только хамить и умеют)) Ну-ну, продолжайте)) ************* оркам это понравится))

А та курка-чубатурка
По садочку ходить та й ходить,
Курчаточок водить та й водить...
показать весь комментарий
11.10.2022 17:03 Ответить
Останнім часом з'явилося на цензорів багато зе-"любителей", практично нульовок. Звідки у владі стільки грошей?
Може з продажу зерна? Або з мільярдів на дороги?
показать весь комментарий
11.10.2022 15:12 Ответить
 
 