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Новости Фото Война
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По состоянию на 13:30 сбиты 20 из 28 вражеских ракет и 13 БпЛА "Shahed-136", - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 13.30 11 октября 2022 года российские оккупанты нанесли два массированных ракетных удара по городам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

"Противник применил высокоточное оружие – крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95мс, крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", иранские БпЛА-камикадзе "Shahed-136", – говорится в сообщении.

В общей сложности противник осуществил 28 пусков КР:

- 16 крылатых ракет Х-101/Х-555;

- 12 крылатых ракет "Калибр".

Всего силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожено 33 воздушных целей.

"Подразделениями зенитных ракетных войск, авиацией и мобильными огневыми группами Воздушного командования "Південь" Воздушного командования "Центр" Воздушного командования "Схід" Воздушного командования "Захід" Воздушных Сил ВС Украины уничтожено 20 крылатых ракет и 13 БпЛА "Shahed-136", - уточнили в Командовании Воздушных сил.

По состоянию на 13:30 сбиты 20 из 28 вражеских ракет и 13 БпЛА Shahed-136, - Воздушные силы 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ призывает украинцев не снимать и не распространять записи вражеских "прилетов". ВИДЕО

беспилотник (3586) крылатые ракеты (881) ракеты (3568) уничтожение (6909) дроны (3909) Воздушные силы (2291)


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Топ комментарии
+24
Дякуємо, рідненькі.
Бережи та допомагай вам Господь та Матінка Богородиця
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11.10.2022 15:01
+17
Сугубо личное ИМХО о ракетных ударах
Минусы:
-Человеческие жертвы(самый серьезный минус)
-Поврежденная инфраструктура.
-Временные неудобства гражданскому населению.
Плюсы:
+Выявлены слабозащищенные направления перед холодами.
+Запад ещё больше убедился, что Украине необходимо оружие(и уже начал работу с этом направлении)
+Высокая психологическая устойчивость украинского народа и слабость ИПСО свиноты.
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11.10.2022 15:14
+15
Верим ВСУ! Гордимся ВСУ!
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11.10.2022 15:10
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Дякуємо, рідненькі.
Бережи та допомагай вам Господь та Матінка Богородиця
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11.10.2022 15:01 Ответить
Верим ВСУ! Гордимся ВСУ!
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11.10.2022 15:10 Ответить
Схоже, мовна шизофренія впливає на весь мозок.
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11.10.2022 15:20 Ответить
Все краще і краще. Слава Україні.
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11.10.2022 15:13 Ответить
поки не почне прилітіти відповідь по теріторіїї рф куда можемо дотягнутися пуйло так й буде бити ракетми ще й сміятися з нас як з дурачків. Тіпа "дивітся я їм світло газ мости дамби *********** вони терплять як лохи, ану насимлю ще!"
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11.10.2022 15:14 Ответить
Сугубо личное ИМХО о ракетных ударах
Минусы:
-Человеческие жертвы(самый серьезный минус)
-Поврежденная инфраструктура.
-Временные неудобства гражданскому населению.
Плюсы:
+Выявлены слабозащищенные направления перед холодами.
+Запад ещё больше убедился, что Украине необходимо оружие(и уже начал работу с этом направлении)
+Высокая психологическая устойчивость украинского народа и слабость ИПСО свиноты.
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11.10.2022 15:14 Ответить
+напрямки самих ударів для ППО ПРО
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11.10.2022 15:37 Ответить
70% ракет на такій застарілій базі це просто бомба
фантастика!
брависимо!
Слава ЗСУ!!!
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11.10.2022 15:15 Ответить
Львів збив одну із трьох
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11.10.2022 15:23 Ответить
але оті решта 30% чомусь саме влучають у Львів, а чому?
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11.10.2022 15:23 Ответить
Кримська флотилія прямо вголос благає ЗСУ приєднати її до крейсера "Мацква". Вважаю, що варто дослухатися.
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11.10.2022 15:27 Ответить
І це ми збиваємо маючи лише радянське старе лайно і то в недостатній кількості! А шо би було якби ссикливі західні ліберасти передали би нам хоча би кілька батарей петріотів і насамсів?!
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11.10.2022 15:28 Ответить
Ссикливі лібєрасти будуть тобі шось передавати коли ти навчишся голосувати на за зелене крівороге гівно
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11.10.2022 16:28 Ответить
Пішла перекличка йовбаків у коментах)
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11.10.2022 17:19 Ответить
А ти за кого голосував в 2019р.? Нен за зелених запроданців? То як тобі новітню зброю передавати?, щоб ти її продав москальні?
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11.10.2022 16:47 Ответить
Ви ніхіба не збиваєте, ви набралися кацапізмів - "ліберасти", як Кабиздох блох, і щось звіздите на Захід, буцім то він вам щось винен.
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11.10.2022 17:56 Ответить
І як таке може бути, коли тіки у Запоріжжя сьогодні, починаючи з 6.03 ранку, прилетіло 12 ракет?
А ще ж були "прильоти" в Ладижинську ТЕС та на Львівщині як мінімім 2....
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11.10.2022 16:01 Ответить
Тому що мова йде про крилаті ракети, а не зенітні, якими обстрілюють Запоріжжя
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11.10.2022 17:22 Ответить
Нормальний результат. На невеликій кількості відмінно. Відбиття масованого раптового нальоту це перш за все складна математична задача з багатьма змінними факторами, треба підлючати спеціалістів та писати або вдосконалювати софт
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11.10.2022 16:14 Ответить
 
 