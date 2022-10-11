СБУ проводит обыски у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана: Его подозревают в поддержке войны РФ против Украины. ФОТО

Служба безопасности Украины проводит обыски у винницкого митрополита Ионафана (в мире Анатолий Елецких).

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина сейчас", передает Цензор.НЕТ.

По данным канала, его подозревают в разжигании религиозной розни и поддержке войны РФ против Украины.

В пресс-службе СБУ заявили, что проводят следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного производства, открытого по статье 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Подробную информацию предоставят позже.

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