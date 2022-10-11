СБУ проводит обыски у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана: Его подозревают в поддержке войны РФ против Украины. ФОТО
Служба безопасности Украины проводит обыски у винницкого митрополита Ионафана (в мире Анатолий Елецких).
Об этом сообщает Telegram-канал "Украина сейчас", передает Цензор.НЕТ.
По данным канала, его подозревают в разжигании религиозной розни и поддержке войны РФ против Украины.
В пресс-службе СБУ заявили, что проводят следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного производства, открытого по статье 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
Подробную информацию предоставят позже.
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Скільки не бачив українських православних священників, в усіх завжди акуратно підстрижене волосся та борода, завжди охайний і приємний вигляд. ЗАВЖДИ! Я вже не кажу про рівень загальної освіти, зі священником ПЦУ можна цікаво поспілкуватися на різні теми, також завжди можна звернутися за порадою, він може як психолог для тебе бути.
прочь отсюда, изыди сотона, Яхве, памагииииии, праклини этих еретиковЪЪЪ!!!!1
И кстати поп будет прав, если честно. Он то же самое и мычит быдлу, которое радостно ему приносит подношения .... для Яхве, ой, на джип и прочие радости бренной жизни посвященной покаянию да вопрошению эпитимий для рабов бошьих...
И вот как доказать то? Да, при бабле попок, но так он борется с .... сотоной, бо Яхве, ну, типо Иисус говорил: - бебебе, и далее литургия, то есть суд затянется до ...... ну я бы увидел скорее покорение планеты Абдумадмуртахиворделии, в созвездии еще не родившейся звезды..
Все кстати согласно "канону". давай доказывай.
ти піп?
шо тобі шкребе коли комусь невприкол почитать текст за попів?
може мені реально "крінжово" читати про тупе одурманювання стада?
і так, я би думав, якби хтось мав стомлн. євро та таку думку як у мене то він найняв би сто чуваків шоб тут тебе опустили.... ну, типу нормально поговорили, аргументовано бо мене ти вже заколєбав.
то може помиляюсь, бо ти нікому не потрібен і ось - дої.колєбався до мене.
тебе хтось зачіпав?
ну ладняк, коли там мойсей сказав - а тепер піхота взад, а гусари в рот?
гггг
коли-коли - В книзі буття ном. 146
здарова-допобачення.
жрал би собі наливку чи шо там робиш, але блін будеш ганяться за мнов. ну шо за поліщук, може ліщини йшов би назбирав?
ООООО Пилепенко бох назазів, випий холяра з наполеоном - ммммм, тобі хватить?
Дивно, що людина з вищою освітою таких речей не розуміє.
Ну а я - фізик з вищою освітою. Вірю у Творця Всесвіту. Але віра моя ґрунтується на знанні устрою нашого світу. А ви можете лише переповідати те, що вам прочитали на лекціях, чи прочитали в книгах написаних атеїстами.
і при чому те що він атеїст - то чуть не комуніст? написано атеїстами що саме? То шо небо маловірно що тверде? чи те що кістки динозаврів не сотона підбросила?
Так а ким ти був би, пишучи: Гаспада харошиє, а вот кості діназаврав нє Яхве сатваріл, вот коллега Павлов дакажет.
"розум" це про спосіб мислення. і якщо хтось розумний, то...... він в небесні тверді не вірить
просто якщо ракети летять, прости б*же, в космос, то шото одне з двох - або всі попи брешуть, або хтось лох?
"накидує" - це висміює саму суть христоїдства а не Тутмас чи шо там. ну ясно шо як від цього шкода кацапам, то це добре, але це типу стадо овець перегнали на болєє другоє пастбіщє
я мля не ходив на вибори, ок?
ну сказщав би якщо би голосував за Зе - ну блін, ну був би ..... плохим, але сказав би шо - "вибач.те, але проъбав", але я тупо не пышыв тоды, за що не шкодую ти поняв, нэ?
а так да, **** ти...
міскун блін. чо ти бігаєш за мнов? я в калхозі сижу вон провда бригадір відійшов си випити горівки то я єго артбук чи як то сі називає, взєв шоб ту шось написати, а ти все бігаєш!!! Коли то си скінчит? задувбав жи есть в натурє, Аллах всьо видит!!11
йде по форуму та всюди, якщо я обережно напишу десь - то одразу крики шо коваль, а, це переклад типу Джон Доу, Іван Іванов - десь щось написав.
вроді 60 років мужику, нє він блін бігає по форумах та кожну блін репліку козака, а, коваля, знаходить та кричить шо той може так а може ні, проте стверджує завжди шо випив за те шоб тебе теща макогоном огріла прямо по лисині
ну шо за галичанин? не люблю галичан, завжди будуть тобі вказувати як краще - йди блін в Одесу вкажи як краще ці мопеди збивать а то вже страшно за одеситів, може десант зробл..ть і всьо - Адєса рсукій горот))
просто ти так коменти дивишся шо кожну собаку бачиш та або виправляєш, або вказуєш як йому та що дєлати.
Вот може ти похожий на "gotelier-banderovec" - в Антиколорадоса є тіп, збирає теж на волонтерку, я не знаю звідки ти, та й нахер надо - раптом фебоси спалять ггг
а то шо галичанин - як там... Буткевича теж називають галичанином, проте він мужній киянин та ображається за то шо називають дотошним грамар-фошістом
Я розумію, що не усі попи УПЦ МП є гебістами, є ті, що вірять в бога та ведуть паству до божого храму...
Але, співвідношення є таким, що залишати цю церкву на теренах України є ЗЛОЧИНОМ! Навіть не дивлячись на ті відсотки, що є праведними!
@formerteamaker
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https://twitter.com/formerteamaker/status/1579660183424602112 11 ч
А ведь совсем скоро наступит день, когда с разницей в несколько минут или часов, мы будем узнавать о самоубийствах или арестах всяких скабеевых, соловьевых, лавровых, симоньян, прилепиных, коротченко и прочих мерзавцев, на руках которых кровь десятков тысяч!
***** сдохнет первым.
Воно, хоч Біблію читало?
неплохая ідея - бабліще з доріг на ЗСУ...
там в опі такої підарасні? - замахаєтесь вивозити поповню...
Люцифер [від лат. - світлоносний (до четвертого століття - один з епітетів Христа) lucem знахідний від lux (світло) + ferre (нести);
а Люципер [fer змінено на per - від лат. perdere (втрачати)] - той що втратив світло, один із ангелів, який був скинутий з неба.