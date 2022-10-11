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СБУ проводит обыски у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана: Его подозревают в поддержке войны РФ против Украины. ФОТО

Служба безопасности Украины проводит обыски у винницкого митрополита Ионафана (в мире Анатолий Елецких).

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина сейчас", передает Цензор.НЕТ.

По данным канала, его подозревают в разжигании религиозной розни и поддержке войны РФ против Украины.

В пресс-службе СБУ заявили, что проводят следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного производства, открытого по статье 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Подробную информацию предоставят позже.

Читайте: Ивано-Франковский облсовет просит запретить в Украине московский патриархат

СБУ проводит обыски у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана: Его подозревают в поддержке войны РФ против Украины 01

обыск (1896) СБУ (19890) УПЦ МП (1561)


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Топ комментарии
+87
давно потрібно заборонити цей прокремлівський патріархат на державному рівні!
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11.10.2022 16:06
+64
Цю суку давно тре було повісити , а фсбешну «церкву» розігнати
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11.10.2022 16:07
+45
На прошлой недели ОП отмазали мегарашиста и МЕГАВОРЮГУ Пашу"МЕРСЕДАСА", задержанного с стыренными иконами Эта мразь заявляла , что путлер , ни в чем не виноват , не надо было его обзывать "******"🤮
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11.10.2022 16:20
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Правила форума Совет форумчан
давно потрібно заборонити цей прокремлівський патріархат на державному рівні!
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11.10.2022 16:06 Ответить
На прошлой недели ОП отмазали мегарашиста и МЕГАВОРЮГУ Пашу"МЕРСЕДАСА", задержанного с стыренными иконами Эта мразь заявляла , что путлер , ни в чем не виноват , не надо было его обзывать "******"🤮
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11.10.2022 16:20 Ответить
Тож вже розпочали ліквідацію на державному рівні, але врятувало прихід до влади зелених слуг урода
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11.10.2022 16:23 Ответить
Та да! Можу закластися, що ця братія коригувала вогонь по Вінниці і області. До речі, судячи з фото іонафан явно не монашеську жись веде. Хороми, де цей поц проживає, келію нагадують, як Мерседес Запорожець.
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11.10.2022 16:55 Ответить
Який же гидкий цей поп, як і всі московитьскі, наче бомжа з вулиці помили та одягли в чисте...
Скільки не бачив українських православних священників, в усіх завжди акуратно підстрижене волосся та борода, завжди охайний і приємний вигляд. ЗАВЖДИ! Я вже не кажу про рівень загальної освіти, зі священником ПЦУ можна цікаво поспілкуватися на різні теми, також завжди можна звернутися за порадою, він може як психолог для тебе бути.
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11.10.2022 18:49 Ответить
Там все такие
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11.10.2022 16:07 Ответить
Цю суку давно тре було повісити , а фсбешну «церкву» розігнати
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11.10.2022 16:07 Ответить
Ворогів України ловлять на гарячому але висувають виключно підозри. От якби він курку у сусіда вкрав...
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11.10.2022 16:08 Ответить
Цю падлюку давно повісити треба. На ланцюжку від кадила...
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11.10.2022 16:09 Ответить
Прибьти кадилом дурману цю непотріб, але це лехторат "слуг", тому вони цю богодельню не чіпають, бо скоро вибори і їх голоси згодяться "стомленим гуманітаркою і жіночими духами бункерів".
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11.10.2022 16:20 Ответить
Они все такие ,- несут в Украину СМЕРТЬ И РАБСТВО
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11.10.2022 16:22 Ответить
На пляшку слугу гундяя!
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11.10.2022 16:12 Ответить
І скільки терпіти цю церкву окупантів в Україні ? мене дивує що в центральній і навіть західній Україні віряни ходят упц мп.
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11.10.2022 16:13 Ответить
В Україні є тільки Українська церква віряни якої захищають Україну. якщо між священослужителями є зрадники судіть їх так як зрадників політиків різних мастей судів прокурорів поліцейських ітд яких в рази більш ніж священиків . а Українську церкву яку нищить путін не уподобляйтесь йому не чіпайте у вас нічого не вийде.
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11.10.2022 16:23 Ответить
нікалай салавєй, ти пайош масковскім галаском
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11.10.2022 16:35 Ответить
В Україні є тільки Православна Церква України. Ти, смердючий кацап, не знав?
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11.10.2022 16:51 Ответить
https://risu.ua/gnana-cerkva-predstoyatel-upc-mp-osvyativ-u-kiyevi-novij-hram_n132950 "Гнана" Церква: Предстоятель УПЦ МП освятив у Києві новий храм.
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11.10.2022 18:39 Ответить
Б*же, так проклянет же. Ну найдут всякие "дилдосы" = это бохвелел обмазывать паству, ну типо у нас же ******** век, вот и мальчиков посвящаем, а то что все прочее, так то сотона подбросила, а злой Ух подкинул - вы же не отрицаете то шо даже кости динозавров это ересь?
прочь отсюда, изыди сотона, Яхве, памагииииии, праклини этих еретиковЪЪЪ!!!!1

И кстати поп будет прав, если честно. Он то же самое и мычит быдлу, которое радостно ему приносит подношения .... для Яхве, ой, на джип и прочие радости бренной жизни посвященной покаянию да вопрошению эпитимий для рабов бошьих...
И вот как доказать то? Да, при бабле попок, но так он борется с .... сотоной, бо Яхве, ну, типо Иисус говорил: - бебебе, и далее литургия, то есть суд затянется до ...... ну я бы увидел скорее покорение планеты Абдумадмуртахиворделии, в созвездии еще не родившейся звезды..

Все кстати согласно "канону". давай доказывай.
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11.10.2022 16:14 Ответить
Знову напився?!!! Я дивлюся у тебе "свята тройця": ти, горілка і комп"ютер!
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11.10.2022 16:17 Ответить
о чо ти так попів любиш?
ти піп?
шо тобі шкребе коли комусь невприкол почитать текст за попів?
може мені реально "крінжово" читати про тупе одурманювання стада?
і так, я би думав, якби хтось мав стомлн. євро та таку думку як у мене то він найняв би сто чуваків шоб тут тебе опустили.... ну, типу нормально поговорили, аргументовано бо мене ти вже заколєбав.
то може помиляюсь, бо ти нікому не потрібен і ось - дої.колєбався до мене.
тебе хтось зачіпав?
ну ладняк, коли там мойсей сказав - а тепер піхота взад, а гусари в рот?
гггг
коли-коли - В книзі буття ном. 146
здарова-допобачення.
жрал би собі наливку чи шо там робиш, але блін будеш ганяться за мнов. ну шо за поліщук, може ліщини йшов би назбирав?
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11.10.2022 16:27 Ответить
До чого тут попи? Я не люблю коли в компанію приходить п"яне мурло і починає задовбувать своїм варняканням! Ти хоч-би раз по-тверезому перечитай, ЩО ти мелеш! Чи у тебе такого стану нема - "тверезий"? Або п"яний за комп"ютером, або п"яний спиш! Ну - може ще "стан похмілля" Ну - тоді тобі не до комп"ютера - шукаєш де-б похмелиться
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11.10.2022 16:51 Ответить
Подивись на себе - прийшов не раз до срачів, ну навіть до коментів і приніс своє славнозвісне просторікування шо тіпа ми тупо неправильно сремось. ну вас пане скільки разів йти "до біса" просили? ти реально замахав. шо титам хочеш, виправлятимову, так котись до того, Ну от Янус, бог таких - -котись туди, замахав вже.
ООООО Пилепенко бох назазів, випий холяра з наполеоном - ммммм, тобі хватить?
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11.10.2022 17:04 Ответить
Алкоголік!
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11.10.2022 17:25 Ответить
Алкоголік, але наш алкоголік.
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11.10.2022 17:35 Ответить
Він постійно накидує гівна на Томос, на ПЦУ. Так що не такий вже й наш.
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11.10.2022 17:37 Ответить
Він на всі релігії накидує, і як людина з вищою історичною освітою, я його розумію. В любій релігії попорпатись, нічого доброго не знайдеш.
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11.10.2022 17:52 Ответить
Я атеїст, але за Томос і за ПЦУ, тому що це елементи нашого протистояння з кацапами.
Дивно, що людина з вищою освітою таких речей не розуміє.
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11.10.2022 18:12 Ответить
ну я теж і шо? просто смішна сама суть - вірять блін в чортів, ангелів і небесні тверді з земними плоскостями.... мені смішно, а тобі? )
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12.10.2022 08:07 Ответить
історична освіта плюс релігієзнавство читане атеїстами (чи навіть сатаністами) - це справді істина в останній інстанції?
Ну а я - фізик з вищою освітою. Вірю у Творця Всесвіту. Але віра моя ґрунтується на знанні устрою нашого світу. А ви можете лише переповідати те, що вам прочитали на лекціях, чи прочитали в книгах написаних атеїстами.
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11.10.2022 19:35 Ответить
Вірить він.... шо за творець створив кацапів?
і при чому те що він атеїст - то чуть не комуніст? написано атеїстами що саме? То шо небо маловірно що тверде? чи те що кістки динозаврів не сотона підбросила?
Так а ким ти був би, пишучи: Гаспада харошиє, а вот кості діназаврав нє Яхве сатваріл, вот коллега Павлов дакажет.
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12.10.2022 08:10 Ответить
Як казала моя бабця. Такому ж сусіду... "Миколо ти образований (дві виші).. а ДУРНИЙ!...освіта ніяк не добавляє розуму.
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11.10.2022 19:51 Ответить
і кожної неділі в капищі кланялась в ноги товстому чоловічку в спідниці що вдовблював їй "притчі" про мужичків з крильцями та мечами.
"розум" це про спосіб мислення. і якщо хтось розумний, то...... він в небесні тверді не вірить
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12.10.2022 08:13 Ответить
г*споди, ну так особливої різниці нема шо вам скаже про небесну твердь Епіфаній, а чи те ж саме, але під балалайку - Онуфрій, або нівіть вже з рогами - КірГун?
просто якщо ракети летять, прости б*же, в космос, то шото одне з двох - або всі попи брешуть, або хтось лох?
"накидує" - це висміює саму суть христоїдства а не Тутмас чи шо там. ну ясно шо як від цього шкода кацапам, то це добре, але це типу стадо овець перегнали на болєє другоє пастбіщє
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12.10.2022 08:05 Ответить
не наш
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11.10.2022 17:47 Ответить
та давай заспокійся, нажерся то не кричи тут.
я мля не ходив на вибори, ок?
ну сказщав би якщо би голосував за Зе - ну блін, ну був би ..... плохим, але сказав би шо - "вибач.те, але проъбав", але я тупо не пышыв тоды, за що не шкодую ти поняв, нэ?
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11.10.2022 17:07 Ответить
Піди проспися! Ми не про вибори тут говоримо з тобою і не про попів! А про те, що ти заліз п"яний на форум і людям мізки засираєш!
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11.10.2022 17:22 Ответить

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11.10.2022 19:42 Ответить
слухай, тобі норм "компанія"" тут тіпки, ну блін... сорі, ну просто мужикам в твоїх возрастах то більше..... ну, у нас, більше хочеться до видобутку та винятку вина шолі....
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11.10.2022 17:22 Ответить
Ну не з алкашами ж мені компанію підтримувать!
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11.10.2022 17:26 Ответить
тримайся юрік на тебе наїхав непьющий паровоз 🤣
а так да, **** ти...
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11.10.2022 17:57 Ответить
Розумієш, у чому справа - я теж "не ангел"! "Курить - не куру... А румочку храпну!..." Але ж треба совість мать! Як нап"ється, так і лізе людям "мізки засирать"! Якби я був "неп"юшшим" - то я-б його ТАК не розумів Може-б і пожалів чомусь Але ж він цілеспрямовано лізе на форум лише тоді, коли "баньки заллє"! Мене це вже давно задовбує!
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11.10.2022 18:27 Ответить
міски ага, кривляється ще. ше давай скажи "проєкт" і різного роду "членкині"
міскун блін. чо ти бігаєш за мнов? я в калхозі сижу вон провда бригадір відійшов си випити горівки то я єго артбук чи як то сі називає, взєв шоб ту шось написати, а ти все бігаєш!!! Коли то си скінчит? задувбав жи есть в натурє, Аллах всьо видит!!11
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12.10.2022 07:59 Ответить
Я за тобою не "бігаю" Просто іду по форуму і бачу - знайоме п"яне мурло валяється Засцяне і обригане Констатував факт - "юрко коваль" знов напився!
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12.10.2022 10:18 Ответить
а чо ти опше робиш?
йде по форуму та всюди, якщо я обережно напишу десь - то одразу крики шо коваль, а, це переклад типу Джон Доу, Іван Іванов - десь щось написав.
вроді 60 років мужику, нє він блін бігає по форумах та кожну блін репліку козака, а, коваля, знаходить та кричить шо той може так а може ні, проте стверджує завжди шо випив за те шоб тебе теща макогоном огріла прямо по лисині
ну шо за галичанин? не люблю галичан, завжди будуть тобі вказувати як краще - йди блін в Одесу вкажи як краще ці мопеди збивать а то вже страшно за одеситів, може десант зробл..ть і всьо - Адєса рсукій горот))
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12.10.2022 10:37 Ответить
Я дивлюся - у тебе "продовження"? Похмелився уже? П"яндиго! Ти навіть не пам"ятаєш, про що я тобі не раз уже писав - я не "галичанин", а "черкас злоязикий" І де я "бігаю", і для чого - то моя справа І не алкашам вказувать, що саме мені робить Я, наприклад, другий день готую пастилу для внуків Уже другу партію сьогодні уварюватиму І у перервах між роботою, читаю коментарі А ти? "Горівочку лигаєш" та на весь світ ображаєшся? "Достойне" заняття!!! "Обережний" ти наш! Ти можеш хоч тричі "обережничать" але запах блювоти все одно залишається!
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12.10.2022 10:49 Ответить
ну і "з богом"
просто ти так коменти дивишся шо кожну собаку бачиш та або виправляєш, або вказуєш як йому та що дєлати.
Вот може ти похожий на "gotelier-banderovec" - в Антиколорадоса є тіп, збирає теж на волонтерку, я не знаю звідки ти, та й нахер надо - раптом фебоси спалять ггг
а то шо галичанин - як там... Буткевича теж називають галичанином, проте він мужній киянин та ображається за то шо називають дотошним грамар-фошістом
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12.10.2022 10:55 Ответить
Тобі ще "варнякать" не осточортіло? Бо ти мене вже "заколупав" Як тебе сім"я терпить? Бо ти сюди раз у тиждень вилазиш , а вони ж з тобою кожен день мучаться!
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12.10.2022 11:48 Ответить
бидло прокацапське ти козел раз гавкаєш на вірян Української церкви які боронять Україну з молитвою і хрестом на техніці що означає із цим переможем.
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11.10.2022 16:28 Ответить
слухай, в голодомори теж з молитвочкою та хрестиком весело голодували і славили цього Яхве свого. ну і? добре допоміг? може павтаріть
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12.10.2022 08:26 Ответить
Що взагалі робе мацковсій пархат в Україні ,дітей котрої вбиває мацква?
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11.10.2022 16:14 Ответить
Збирає гроші в недоумкуватих баранів, щоб фінансувати їх знищення.
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11.10.2022 16:16 Ответить
Містер Сміт,ви геній!!!
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11.10.2022 17:00 Ответить
Не претендую на це.
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11.10.2022 17:18 Ответить
Шось він на хіппі ****** --- підкинути иому герича .
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11.10.2022 16:14 Ответить
і за неуплату налогов.. - обрізати!
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11.10.2022 16:24 Ответить
Самое время сейчас ВСЮ киздоту мацковского патриархата выгнать в срань рязань.
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11.10.2022 16:16 Ответить
Та ви що? Та не може бути, щоб московський піп підтримував війну проти України? У них, точніше у їх секті найбільша Божа Благодать (так вони вішають своїм бабусям). Самий великий офіційний філіал підтримки росії в Україні - це УПЦ, але влада чомусь її не помічає і дозволяє робити все, що їй тільки заманеться.
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11.10.2022 16:17 Ответить
ЧОМУ? Чому УПЦ МП ще не поза законом?

Я розумію, що не усі попи УПЦ МП є гебістами, є ті, що вірять в бога та ведуть паству до божого храму...
Але, співвідношення є таким, що залишати цю церкву на теренах України є ЗЛОЧИНОМ! Навіть не дивлячись на ті відсотки, що є праведними!
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11.10.2022 16:19 Ответить
шош ти отєц, такий зкурвисин?
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11.10.2022 16:21 Ответить
Вместо решения вопроса с сатанатом изображают фигню.
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11.10.2022 16:24 Ответить
Ого, аж обшуки? А розігнати оту окупаційну секту слабо???? Чи боїтеся , бо *уйло нападе?!!
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11.10.2022 16:24 Ответить
На колокольню чорта москальского... Одні галоши будуть цілі...
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11.10.2022 16:28 Ответить
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11.10.2022 16:41 Ответить
Жінка брата ходить на поклони до цього попа.Війна в країні і нічого зробити не можна з нею.Мізки дуже промиті.Доходить до скандалів.
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11.10.2022 16:29 Ответить
Веган Папа

@formerteamaker

·

https://twitter.com/formerteamaker/status/1579660183424602112 11 ч

А ведь совсем скоро наступит день, когда с разницей в несколько минут или часов, мы будем узнавать о самоубийствах или арестах всяких скабеевых, соловьевых, лавровых, симоньян, прилепиных, коротченко и прочих мерзавцев, на руках которых кровь десятков тысяч!
***** сдохнет первым.
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11.10.2022 16:31 Ответить
фСБУ(о) до московського пархату приписане - так шо це одна кантора
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11.10.2022 16:33 Ответить
Я б зобов'язав цю "церкву" назватись "богодєльня". І прикріпити відповідні таблички на їх "храмах", щоб прихожани розуміли куди заходять.
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11.10.2022 16:35 Ответить
Дивно підозрювати, якщо це давно та всім очевидно!!!
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11.10.2022 16:39 Ответить
А що цей чортиняка в рясі, робе в Україні???
Воно, хоч Біблію читало?
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11.10.2022 16:43 Ответить
Там всі такі до єдиного,без виключення,але оцей покидьок і негідник найяскравіший.Знаю давно цю мерзоту.Колаборант,українофоб,гундяївець і взагалі рідкісна наволоч!ФЙого "ставка" не у Вінниці,Жа в м.Тульчин Вінницької обл
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11.10.2022 16:45 Ответить
На маасковії, ні якої релігії не має і ні коли не було! Понад 500 років вони вбивають, навіть зброю для вбивства освящают! Хіба є где нибудь якась віра, що призиває людей вбивати?
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11.10.2022 16:59 Ответить
У нас по всій країни насипана ця зараза. В кожному місті на район по фсбшному осередку МП. Це в голові не укладається, чому ми терпимо ФСБ під носом. У нас війна почалася у 2014. Всі ці роки ми постили сюжети та інфу, як УПЦ МП підтримує рф і працює пропагандистом кремля. Невже не зрозуміло, що всі адекватні українці з УПЦ, після отримання автокефалії пішли служити Богові в українську православну церкву ПЦУ. А всі хто залишився , то є фсбшні гниди. То адепти сталінської організації МП.
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11.10.2022 16:45 Ответить
Когда уже на законодательном уровне запретят банду ФСБ-РПЦ как полувоенную структуру агрессора - интервента. А дегенеративного дауна лучше б просто пристрелили.
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11.10.2022 16:46 Ответить
Не з цією владою.
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11.10.2022 17:52 Ответить
Раніше педя 1 садив на кіл, а цих треба насаджувати на хреста. В них всерівно нема нічого святого, та й хрест це була зброя для катування.
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11.10.2022 17:01 Ответить
Мітрополіт Іонафан - грамотний ієрарх. Сам пишіть ноти до різних молитов та кондаків. Але ж він теж зрадник як колись був Феофан Прокопович, який дав Петру Першому ідею назвати Московію споконвічною іншою назвою України-Росіею.
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11.10.2022 17:21 Ответить
Ну якщо він настільки грамотний, що навіть пише ноти, то зможе в буцигарні складати блатні пісні в стилі руского шансону, тодібуде в авторитеті в братви)
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11.10.2022 17:51 Ответить
Давить прокацапских гнид надо до суда и следствия, а на суд предъявлять уже сухие останки.
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11.10.2022 17:30 Ответить
Треба було б його спочаткук повісити на його власних воротах,а потім вже проводити якісь слідчі дії. "День опричнка" В.Сорокіна чомусь згадалось...
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11.10.2022 17:33 Ответить
Давно було пора закрити всіх діячів секти московської орди в таборі та випускати на волю при підтвердженні відсутності дій, спрямованих на шкоду Держав Україна, залишки під дію юридичної системи! Ми Держава, чи в цирк з Зеленими клованами прийшли? Думайте люди, думайте...
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11.10.2022 17:34 Ответить
Іранські дрони таки неточні, можуть і в хатку до попів МП влетіти.
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11.10.2022 17:40 Ответить
Їх ФСБшний Бог береже, бо працюють заодно коригувальниками
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11.10.2022 17:45 Ответить
Судячи по «аскетичному» вигляду помешкання, відразу видно, що ****** православна ФСБшного патріархату)
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11.10.2022 17:44 Ответить
нам в ЗМІ повідомляють лише 0,1% таких викритих СБУ фактів зради попів касапського патріархату. Хоча би одного відсотка висатчило би для заборони цієї секти в Україні , яко вчинили з зі зрадниками з прорашиських партій.
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11.10.2022 17:52 Ответить
неплохая ідея? - не паплюжити свою страну.
неплохая ідея - бабліще з доріг на ЗСУ...
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11.10.2022 18:20 Ответить
не з того почяли, хоча і це ок.
там в опі такої підарасні? - замахаєтесь вивозити поповню...
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11.10.2022 18:24 Ответить
гнати цю нечисть до їх господарів, за порєбрік
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11.10.2022 18:31 Ответить
їхній господар Люципер
Люцифер [від лат. - світлоносний (до четвертого століття - один з епітетів Христа) lucem знахідний від lux (світло) + ferre (нести);
а Люципер [fer змінено на per - від лат. perdere (втрачати)] - той що втратив світло, один із ангелів, який був скинутий з неба.
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11.10.2022 20:53 Ответить
він росіянин як і Агафангел
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11.10.2022 18:37 Ответить
Вдивитесь в це рило,це ж справжній диявол.
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11.10.2022 18:52 Ответить
на фото видно що сатаніст.
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11.10.2022 19:23 Ответить
Я щось ні розумію чому ця пошисть досі в Україні?
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11.10.2022 19:32 Ответить
КаГБы поп, КаГБы церкви.
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11.10.2022 20:30 Ответить


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11.10.2022 22:02 Ответить
Увесь московський патріархат у тимчасовий концтабір - це агенти фсб в тилу України
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12.10.2022 13:41 Ответить
 
 