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В результате обстрелов 10 октября в Кременчугской воспитательной колонии повреждено 256 окон на 11 объектах учреждения. ФОТО

Во время вчерашнего ракетного удара, который нанесла Россия, в Полтавской области, получило значительные повреждения здание Кременчугской воспитательной колонии, где находились несовершеннолетние.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

После осмотра стало известно, что в исправительной колонии повреждено здание штаба (окна и окна рамы), здание медчасти, клуба и столовой, здание продовольственно-вещевого склада, здание КПП, здания двух общежитий, производственный корпус, здание для служебных собак с вольером, гараж, здание школы и ПТУ и здание питомника служебных собак", - говорится в сообщении.

В общей сложности повреждены 256 окон, стекло и деревянные рамы на 11 объектах учреждения.

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В результате обстрелов 10 октября в Кременчугской воспитательной колонии повреждено 256 окон на 11 объектах учреждения 01
В результате обстрелов 10 октября в Кременчугской воспитательной колонии повреждено 256 окон на 11 объектах учреждения 02
В результате обстрелов 10 октября в Кременчугской воспитательной колонии повреждено 256 окон на 11 объектах учреждения 03
В результате обстрелов 10 октября в Кременчугской воспитательной колонии повреждено 256 окон на 11 объектах учреждения 04

колония (420) обстрел (27114) Лубинец Дмитрий (459) Полтавская область (1150)


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Всё пригожин ****** вам, наши уголовники вам дадут прикурить.
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11.10.2022 16:25 Ответить
как включат ответку )))))
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11.10.2022 16:35 Ответить
а воспитанники не разбежались?
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11.10.2022 16:44 Ответить
один в Ростов убежал
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11.10.2022 17:50 Ответить
"...будівля міжзоряного КПП" - ні хрена собі, між зорями вже й КПП збудували
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11.10.2022 16:53 Ответить
Теперь всех пленных лугандонцев и особенно ментов туда на перековку.
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11.10.2022 18:14 Ответить
"Після огляду стало відомо, що у виправній колонії пошкоджена будівля штабу (вікна та вікні рами), будівля медчастини, клубу та їдальні, будівля продовольчо-речового складу, будівля міжзоряного КПП, харчі та речі 100% знищені, а періхід міжзоряний 0 зірковий замість 5.
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11.10.2022 20:10 Ответить
 
 