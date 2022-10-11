В результате обстрелов 10 октября в Кременчугской воспитательной колонии повреждено 256 окон на 11 объектах учреждения. ФОТО

Во время вчерашнего ракетного удара, который нанесла Россия, в Полтавской области, получило значительные повреждения здание Кременчугской воспитательной колонии, где находились несовершеннолетние.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

После осмотра стало известно, что в исправительной колонии повреждено здание штаба (окна и окна рамы), здание медчасти, клуба и столовой, здание продовольственно-вещевого склада, здание КПП, здания двух общежитий, производственный корпус, здание для служебных собак с вольером, гараж, здание школы и ПТУ и здание питомника служебных собак", - говорится в сообщении.

В общей сложности повреждены 256 окон, стекло и деревянные рамы на 11 объектах учреждения.

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