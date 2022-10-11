В Белгородской области РФ пожар на электроподстанции: Губернатор Гладков обвиняет ВСУ в обстреле. ВИДЕО+ФОТО
В Белгородской области России пожар на электроподстанции.
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.
"ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино. Снарядами поврежден трансформатор подстанции. В настоящее время от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет", - отметил он.
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+72 Oleksandr Onys
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у всіх межуючих областях треба зробити те саме,
щоб не було живлення військовим базам в мордорі