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В Белгородской области РФ пожар на электроподстанции: Губернатор Гладков обвиняет ВСУ в обстреле. ВИДЕО+ФОТО

В Белгородской области России пожар на электроподстанции.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.

"ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино. Снарядами поврежден трансформатор подстанции. В настоящее время от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет", - отметил он.

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В Белгородской области РФ пожар на электроподстанции: Губернатор Гладков обвиняет ВСУ в обстреле 01

пожар (5943) россия (95502) Белгород (449)


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+73
1. Белгородская ТЭЦ - 50.599187, 36.617655, 35 км до кордону.
2. ГТ ТЭЦ «Луч» - 50.560687, 36.580917, 30 км до кордону
3. Мичуринская ГТ ТЭЦ - 50.606040, 36.570395, 33 км до кордону.
4. Курская АЭС - 51.675094, 35.603118, 60 км до кордону
5. Курская ТЭЦ-4 - 51.663581, 36.113716, 84 км до кордону.

6. ТЭЦ Клинцы - 52.749242, 32.255147, 47 км до кордону.
Подстанции, Белгородщина:

7. Валуйская РЭС - 50.194981, 38.169769, 25 км до кордону.
8. Новоскольская РЭС - 50.784387, 37.897624, 50 км до кордону.
9. "Металлургическая" - 51.057191, 37.904939, 80 км до кордону
10. "Белгород", небольшая - 50.591407, 36.655440, 35 км до кордону
11. "Фрунзенская" - 50.656990, 36.416169, 33 км до кордону.
12. "Курская" - 51.492222, 36.090000, 76 км до кордону.
13. "Южная" - 51.728056, 36.454444, 77 км до кордону
14. "Найтоповичи" - 52.775335, 32.713668, 55 км до кордону
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11.10.2022 17:04
+72
Жріть, тварюки
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11.10.2022 16:50
+72
Трансформатор на 330 киловольт всё.
Теперь заказывайте новый, монтируете, а как вы думали, дебилы? В эту игру с энергетикой можно играть вместе
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11.10.2022 16:55
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відмінно,
у всіх межуючих областях треба зробити те саме,

щоб не було живлення військовим базам в мордорі
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11.10.2022 19:30 Ответить
Точно - звинувачує? А не хизується?
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11.10.2022 19:38 Ответить
Білгород , а не Бєлгород.
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11.10.2022 19:59 Ответить
яки ж ви москалі дурні..ще ми не починали..та вам і не привикать при коптілках жити..у вас і без того пів москаліі без доріг без води без світла а саме головне без розуму...
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11.10.2022 20:57 Ответить
Красіво горить.
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11.10.2022 23:53 Ответить
Хорошо, но мало!
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12.10.2022 09:15 Ответить
Знов палять в неустановленому місті
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12.10.2022 12:58 Ответить
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