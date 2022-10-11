В деоккупированных Святогорске и Лимане обнаружены места массовых захоронений. Самой младшей жертве всего год, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж
В деоккупированных Святогорске и Лимане правоохранители обнаружили места массовых захоронений гражданских.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты уголовные производства по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также нарушение законов и обычаев войны (ст. 110, ст. 438 УК Украины).
"4-10 октября 2022 года следственно-прокурорская группа провела осмотр освобожденных от вооруженных подразделений РФ и так называемых "ЛДНР" г. Святогорска и г. Лимана, в ходе которых установлены места захоронения местных жителей", - говорится в сообщении.
По данным Офиса генпрокурора, в Святогорске правоохранители эксгумировали тела 34 человек, часть из них – с признаками насильственной смерти. Также в авто найдены обгоревшие тела двух граждан, их лица устанавливаются.
"На территории деоккупированного Лимана на кладбище "Новая масляковка" обнаружено около 110 траншей, среди которых и могилы детей. Самой младшей - всего год. Она похоронена рядом со всей семьей. Всего в ходе осмотра уже эксгумировано 44 тела", - добавляют в Офисе генпрокурора.
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один із головних осередків цього міра якраз знаходиться у Святогірську
ховають вбитих немовлят разом з родиною
раша, ви радієте зараз, правда?
чекайте, зовсім скоро ті, хто вбивав немовлят в Україні і пвсля цього вижив, повернуться на рашу
вони вважають, що вбивати немовлят - норм.
ви ж радієте з своїх бомбометань по цивільних?
будете скоро вчитися радіти тому, що і ваших немовлят гвалтуватимуть та вбиватимуть ваші виживці мобіки та зеки
чи ви думаєте, що як гуня їм гріхи відпустив вони вбивати немовлят перестануть?