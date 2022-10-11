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Новости Фото Война
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В деоккупированных Святогорске и Лимане обнаружены места массовых захоронений. Самой младшей жертве всего год, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

В деоккупированных Святогорске и Лимане правоохранители обнаружили места массовых захоронений гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты уголовные производства по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также нарушение законов и обычаев войны (ст. 110, ст. 438 УК Украины).

"4-10 октября 2022 года следственно-прокурорская группа провела осмотр освобожденных от вооруженных подразделений РФ и так называемых "ЛДНР" г. Святогорска и г. Лимана, в ходе которых установлены места захоронения местных жителей", - говорится в сообщении.

По данным Офиса генпрокурора, в Святогорске правоохранители эксгумировали тела 34 человек, часть из них – с признаками насильственной смерти. Также в авто найдены обгоревшие тела двух граждан, их лица устанавливаются.

"На территории деоккупированного Лимана на кладбище "Новая масляковка" обнаружено около 110 траншей, среди которых и могилы детей. Самой младшей - всего год. Она похоронена рядом со всей семьей. Всего в ходе осмотра уже эксгумировано 44 тела", - добавляют в Офисе генпрокурора.

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В деоккупированных Святогорске и Лимане обнаружены места массовых захоронений. Самой младшей жертве всего год, - Офис генпрокурора 01
В деоккупированных Святогорске и Лимане обнаружены места массовых захоронений. Самой младшей жертве всего год, - Офис генпрокурора 02
В деоккупированных Святогорске и Лимане обнаружены места массовых захоронений. Самой младшей жертве всего год, - Офис генпрокурора 03
В деоккупированных Святогорске и Лимане обнаружены места массовых захоронений. Самой младшей жертве всего год, - Офис генпрокурора 04
В деоккупированных Святогорске и Лимане обнаружены места массовых захоронений. Самой младшей жертве всего год, - Офис генпрокурора 05
В деоккупированных Святогорске и Лимане обнаружены места массовых захоронений. Самой младшей жертве всего год, - Офис генпрокурора 06
В деоккупированных Святогорске и Лимане обнаружены места массовых захоронений. Самой младшей жертве всего год, - Офис генпрокурора 07
В деоккупированных Святогорске и Лимане обнаружены места массовых захоронений. Самой младшей жертве всего год, - Офис генпрокурора 08
В деоккупированных Святогорске и Лимане обнаружены места массовых захоронений. Самой младшей жертве всего год, - Офис генпрокурора 09
В деоккупированных Святогорске и Лимане обнаружены места массовых захоронений. Самой младшей жертве всего год, - Офис генпрокурора 10

кладбище (279) Донецкая область (9636) Лиман (318) деоккупация (847) Офис Генпрокурора (2466)


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Топ комментарии
+21
Горіти вам всім у пеклі мерзенні кацапські вбивці...
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11.10.2022 17:18
+16
горіти разом з кацапськими попами-монахами, які промивали десятками років своїм вєрующім мізки руцкім міром
один із головних осередків цього міра якраз знаходиться у Святогірську
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11.10.2022 17:23
+12
Хіба такі виродки можуть жити в наш час, боляче дивитись і читати.
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11.10.2022 17:23
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Горіти вам всім у пеклі мерзенні кацапські вбивці...
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11.10.2022 17:18 Ответить
горіти разом з кацапськими попами-монахами, які промивали десятками років своїм вєрующім мізки руцкім міром
один із головних осередків цього міра якраз знаходиться у Святогірську
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11.10.2022 17:23 Ответить
Хіба такі виродки можуть жити в наш час, боляче дивитись і читати.
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11.10.2022 17:23 Ответить
Цікаво , а де в цей час були бородаті святогірські підераси, бо чомусь їх окупанти ніде не чіпають, а вони 100% здавали рашистам місцевих активістів.
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11.10.2022 17:25 Ответить
Під надійним захистом ЗСУ - на іншому березі Сіверського Донця.
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11.10.2022 18:43 Ответить
руський мір прийшов в кожне окуповане місто, в кожне окуповане село

ховають вбитих немовлят разом з родиною
раша, ви радієте зараз, правда?

чекайте, зовсім скоро ті, хто вбивав немовлят в Україні і пвсля цього вижив, повернуться на рашу

вони вважають, що вбивати немовлят - норм.

ви ж радієте з своїх бомбометань по цивільних?

будете скоро вчитися радіти тому, що і ваших немовлят гвалтуватимуть та вбиватимуть ваші виживці мобіки та зеки

чи ви думаєте, що як гуня їм гріхи відпустив вони вбивати немовлят перестануть?
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11.10.2022 17:26 Ответить
А кончені монахи Святогірської лаври уце бачили?Хоча там "клініка" і немаєз ким мати справу
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11.10.2022 17:31 Ответить
Они всегда такими были. Просто сейчас наступил для них судный день и судить этих мразей, будут украинцы - такова Воля Бога!
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11.10.2022 17:33 Ответить
Царство Небесне вбитим і закатованим...
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11.10.2022 18:00 Ответить
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11.10.2022 18:17 Ответить
Іноді думаю що людина найпаскудніша тварина на планеті земля. З повагою ставлюсь до гідних людей Алеж загалом що ця тварина під назвою «людина» коїть на планеті ??? Я думаю що гідних людей набагато меньше ніж поганих Алеж добро сильніше зла тому людство до сьогодні ще живе. А ще ,що людство зробило доброго для планети? Да нічого . Взагалі зараз не знаю навіщо ми існуємо. Дітей дуже шкода ,що бідним прийшлося пережити перед смертю,люди бідні жили там а їх вбили . Сукі слов нема зовсім , які хворі істоти і як де їх багато цих без мозочку та без душі та без совісті . Якою отрутою вони там годуються на той Па рашці . Може там якась аномальна зона ? Але ж вони і в штатах мешкають та також самі гидотні та дєдивоєвалі та ми всєх папєдім
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11.10.2022 18:19 Ответить
 
 