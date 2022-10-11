В деоккупированных Святогорске и Лимане обнаружены места массовых захоронений. Самой младшей жертве всего год, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

В деоккупированных Святогорске и Лимане правоохранители обнаружили места массовых захоронений гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты уголовные производства по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также нарушение законов и обычаев войны (ст. 110, ст. 438 УК Украины).

"4-10 октября 2022 года следственно-прокурорская группа провела осмотр освобожденных от вооруженных подразделений РФ и так называемых "ЛДНР" г. Святогорска и г. Лимана, в ходе которых установлены места захоронения местных жителей", - говорится в сообщении.

По данным Офиса генпрокурора, в Святогорске правоохранители эксгумировали тела 34 человек, часть из них – с признаками насильственной смерти. Также в авто найдены обгоревшие тела двух граждан, их лица устанавливаются.

"На территории деоккупированного Лимана на кладбище "Новая масляковка" обнаружено около 110 траншей, среди которых и могилы детей. Самой младшей - всего год. Она похоронена рядом со всей семьей. Всего в ходе осмотра уже эксгумировано 44 тела", - добавляют в Офисе генпрокурора.

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