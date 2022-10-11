Украина провела новый обмен пленными: еще 32 воина дома. ФОТОрепортаж
Украине удалось осуществить еще один обмен военнопленными и освободить 32 воина, а также вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.
Прямая речь: "Наши дома. Сегодня провели очередной обмен пленными. Удалось освободить 32 наших воина и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки.
Среди освобожденных – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Все они были в местах, где продолжались жесткие боевые действия. Многие из этих людей считались пропавшими без вести.
У каждого пленника своя история. Есть "разрывающие" изнутри".
В Министерстве обороны Украины сообщили, что освобожденные из плена защитники относятся к:
72-й, 24-й и 58-й отдельных механизированных бригад,
26-й отдельной артиллерийской бригады,
36 отдельной бригады морской пехоты,
10 отдельной горно-штурмовой бригады,
109 отдельного горно-штурмового батальона.
Самому младшему из освобожденных воинов – 22 года, самому старшему – 51 год.
Погибший израильтянин Дмитрий Фиалка в последние два года проживал в Украине, работал детским тренером по футболу в клубе "Динамо" (Львов). Именно здесь он встретил свою любовь – девушку, с которой у них родились дети.
Дмитрий Фиалко воевал за Украину. На фронт он ушел добровольцем.
Ермак рассказал историю освобожденного рядового: он служил вместе со своим старшим братом, брат погиб на его глазах, а сам он попал в тот же день в плен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава воїнам України, які захопили полонених, та уможливили обмін.
Скільки же в нього братів? І всі від батька феесбешника?
«він служив разом зі своїм старшим братом, брат загинув на його очах, а сам він потрапив того ж дня у полон. Джерело:
Чи то вони карму свою хочуть очистити, чи просто створюють собі позитивний образ.
Але про Оман, Вагнергейт та Чонгар ніхто не забуде.
Ну за спасенных людей респект...Ермаку,Зеленскому...пока что визги ботов не совпадает с реальностью...человек реально старается....азов вытянул с командирами и.тп
А порох своих сдал -в Иловайске,в Дебальцево.....и то что снарядов мало тоже ему спасибо жег все крупные склады весь все своё президнство.Как там пуйло говорил лучший выбор для украинского народа,послеивыборов и признал сразу а Зеленского не любит почему то....не знаете боты в чем причина?
Забыл - погугли.
Что касается крупных складов, они были уничтожены в результате диверсий. Между прочих несколько таких же складов сгорели в Чехии и Болгарии, видимо тоже Порошенко сжёг.
Ну, а даже если бы они уцелели, то это были гигантские открытые площадки. В первый же день войны туда бы прилетели крылатые ракеты и мы бы потеряли эти склады.
А некоторые между прочих, на Юге или к примеру в районе Балаклеи и вовсе были бы захвачены рашистами. Включи мозг бот.
Так, як раніше всю країну "розірвала" історія від самого дЄрьмака: