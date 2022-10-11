Украина провела новый обмен пленными: еще 32 воина дома. ФОТОрепортаж

Украине удалось осуществить еще один обмен военнопленными и освободить 32 воина, а также вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.

Прямая речь: "Наши дома. Сегодня провели очередной обмен пленными. Удалось освободить 32 наших воина и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки.

Среди освобожденных – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Все они были в местах, где продолжались жесткие боевые действия. Многие из этих людей считались пропавшими без вести.

У каждого пленника своя история. Есть "разрывающие" изнутри".

В Министерстве обороны Украины сообщили, что освобожденные из плена защитники относятся к:

72-й, 24-й и 58-й отдельных механизированных бригад,

26-й отдельной артиллерийской бригады,

36 отдельной бригады морской пехоты,

10 отдельной горно-штурмовой бригады,

109 отдельного горно-штурмового батальона.

Самому младшему из освобожденных воинов – 22 года, самому старшему – 51 год.

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Погибший израильтянин Дмитрий Фиалка в последние два года проживал в Украине, работал детским тренером по футболу в клубе "Динамо" (Львов). Именно здесь он встретил свою любовь – девушку, с которой у них родились дети.

Дмитрий Фиалко воевал за Украину. На фронт он ушел добровольцем.

Ермак рассказал историю освобожденного рядового: он служил вместе со своим старшим братом, брат погиб на его глазах, а сам он попал в тот же день в плен.

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