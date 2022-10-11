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Украина провела новый обмен пленными: еще 32 воина дома. ФОТОрепортаж

полонені

Украине удалось осуществить еще один обмен военнопленными и освободить 32 воина, а также вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.

Прямая речь: "Наши дома. Сегодня провели очередной обмен пленными. Удалось освободить 32 наших воина и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки.

Среди освобожденных – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Все они были в местах, где продолжались жесткие боевые действия. Многие из этих людей считались пропавшими без вести.

У каждого пленника своя история. Есть "разрывающие" изнутри".

В Министерстве обороны Украины сообщили, что освобожденные из плена защитники относятся к:

72-й, 24-й и 58-й отдельных механизированных бригад,
26-й отдельной артиллерийской бригады,
36 отдельной бригады морской пехоты,
10 отдельной горно-штурмовой бригады,
109 отдельного горно-штурмового батальона.
Самому младшему из освобожденных воинов – 22 года, самому старшему – 51 год.

Смотрите: Освобожденный из плена "азовец" Николай Кущ (Фрост). ФОТОрепортаж

Погибший израильтянин Дмитрий Фиалка в последние два года проживал в Украине, работал детским тренером по футболу в клубе "Динамо" (Львов). Именно здесь он встретил свою любовь – девушку, с которой у них родились дети.

Дмитрий Фиалко воевал за Украину. На фронт он ушел добровольцем.

Ермак рассказал историю освобожденного рядового: он служил вместе со своим старшим братом, брат погиб на его глазах, а сам он попал в тот же день в плен.

Также читайте: Второго Медведчука у нас нет. Но есть интересная идея набора обменного фонда для освобождения наших пленных, - Богдан "Тавр" Кротевич, начальник штаба полка "Азов"

Украина провела новый обмен пленными: еще 32 воина дома 01
Украина провела новый обмен пленными: еще 32 воина дома 02
Украина провела новый обмен пленными: еще 32 воина дома 03

обмен (1374) пленные (2137) Ермак Андрей (1262)


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Топ комментарии
+24
Це добре. Головне, наші захисники живі і повернулися додому!
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11.10.2022 19:10
+20
Слава Героям, які втекли з пекла!
Слава воїнам України, які захопили полонених, та уможливили обмін.
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11.10.2022 19:10
+13
Як якісь гарні новини, то першими повідомляє дЄрмак, або і сам найвеличніший.
Чи то вони карму свою хочуть очистити, чи просто створюють собі позитивний образ.
Але про Оман, Вагнергейт та Чонгар ніхто не забуде.
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11.10.2022 19:27
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Правила форума Совет форумчан
Це добре. Головне, наші захисники живі і повернулися додому!
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11.10.2022 19:10 Ответить
Слава Героям, які втекли з пекла!
Слава воїнам України, які захопили полонених, та уможливили обмін.
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11.10.2022 19:10 Ответить
Це д'єрмак за свого брата розказував? За того, що загинув, і за того, що в полон потрапив?
Скільки же в нього братів? І всі від батька феесбешника?
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11.10.2022 19:13 Ответить
а скільки в тебе мозгів? до чого тут взагалі Єрмак? хай собі триндить шо хоче, головне що хлопці повернулися
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11.10.2022 19:16 Ответить
Я тут недавно написав подібне - так на мене як накинулися кончені ! Невже є такі дебіли , що не можуть уявити , що пережили ці Воїни ? І яка різниця , хто їх звільнив ? Якщо навіть Єрмак - значить він зробив добру справу .
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11.10.2022 19:22 Ответить
Ракети і військовий потенціал рашки стрімко спливає. Конче потрібна "пєрєдишка". Дивує, як люди не розуміють очевидні речі...
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13.10.2022 06:23 Ответить
Не та людина керує обмінами, ой не та. Але як повернути, таку як треба навіть уявити важко. Хіба може поміняти на когось?
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11.10.2022 19:17 Ответить
Ні, не про свого:
«він служив разом зі своїм старшим братом, брат загинув на його очах, а сам він потрапив того ж дня у полон. Джерело:
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11.10.2022 19:18 Ответить
Слава Богу ! Слава Україні ! Героям Слава !
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11.10.2022 19:16 Ответить
Welcome home, boys!👍
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11.10.2022 19:22 Ответить
А що там по "Азовцям", щось все затихло?
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11.10.2022 19:23 Ответить
Як якісь гарні новини, то першими повідомляє дЄрмак, або і сам найвеличніший.
Чи то вони карму свою хочуть очистити, чи просто створюють собі позитивний образ.
Але про Оман, Вагнергейт та Чонгар ніхто не забуде.
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11.10.2022 19:27 Ответить
Але про Оман, Вагнергейт та Чонгар ніхто не забуде.
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11.10.2022 19:30 Ответить
а питають тут, до чого дермак... А он - що: повідомляти. Нє, це не піар...
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11.10.2022 19:33 Ответить
Как же пуйло хочет переговоров.....утром бомбит а вечером - "может обмен произведем" .....ведь понятно что свои солдаты пуйлу и наф не нужны.
Ну за спасенных людей респект...Ермаку,Зеленскому...пока что визги ботов не совпадает с реальностью...человек реально старается....азов вытянул с командирами и.тп
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11.10.2022 20:14 Ответить
И боты если по факту , Зеленский что обещал выполнил,азовцев не сдалтвернул даже командиров! И остальных вернёт когда десантуру руснявую с херсонщины в плен насобираем.

А порох своих сдал -в Иловайске,в Дебальцево.....и то что снарядов мало тоже ему спасибо жег все крупные склады весь все своё президнство.Как там пуйло говорил лучший выбор для украинского народа,послеивыборов и признал сразу а Зеленского не любит почему то....не знаете боты в чем причина?
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11.10.2022 20:19 Ответить
По факту при Порошенко произошли массовые обмены и обменяли тогд 2500+ солдат и офицеров всего. Еще к этим обменам был причастен Медведчук, много скандалов было по этому поводу.
Забыл - погугли.
Что касается крупных складов, они были уничтожены в результате диверсий. Между прочих несколько таких же складов сгорели в Чехии и Болгарии, видимо тоже Порошенко сжёг.
Ну, а даже если бы они уцелели, то это были гигантские открытые площадки. В первый же день войны туда бы прилетели крылатые ракеты и мы бы потеряли эти склады.
А некоторые между прочих, на Юге или к примеру в районе Балаклеи и вовсе были бы захвачены рашистами. Включи мозг бот.
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11.10.2022 20:50 Ответить
Замечательно, молодцы переговорщики.
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12.10.2022 02:05 Ответить
У кожного полоненого своя історія. Є такі, що "розривають" ізсередини". © дЄрьмак

Так, як раніше всю країну "розірвала" історія від самого дЄрьмака:

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13.10.2022 01:05 Ответить
 
 