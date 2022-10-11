В Донецкой области россияне обустроили пыточную в пансионате вблизи Святогорской Лавры, - СБУ. ФОТОрепортаж
Сотрудники Службы безопасности обнаружили место незаконного содержания людей в освобожденном Святогорске Донецкой области. Пыточная была обустроена в пансионате отдыха неподалеку от Святогорской Лавры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Российские военные насильно держали там местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины. Во время осмотра оперативники и следователи СБУ обнаружили предметы, которые прямо указывают на признаки пыток. Сейчас проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий.
В рамках начатого уголовного производства по ч.ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время следователи СБУ устанавливают количество и личности пострадавших, а также душегубов, причастных к пыткам.
Выявление и документирование противоправной деятельности осуществляли сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Госпогранслужбой при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.
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I Орбану.
I Трампу.
Це одна шайка-лейка.
Згадав тільки про Денисову, яка розпускала "фейки" про сексуальні злочини рашистів з метою їх демонізації, правда за це її зняли з посади, але то таке.