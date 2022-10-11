РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11212 посетителей онлайн
Новости Фото Война
4 632 12

В Донецкой области россияне обустроили пыточную в пансионате вблизи Святогорской Лавры, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности обнаружили место незаконного содержания людей в освобожденном Святогорске Донецкой области. Пыточная была обустроена в пансионате отдыха неподалеку от Святогорской Лавры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В Донецкой области россияне обустроили пыточную в пансионате вблизи Святогорской Лавры, - СБУ 01

"Российские военные насильно держали там местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины. Во время осмотра оперативники и следователи СБУ обнаружили предметы, которые прямо указывают на признаки пыток. Сейчас проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий.

В рамках начатого уголовного производства по ч.ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия", - говорится в сообщении.

В Донецкой области россияне обустроили пыточную в пансионате вблизи Святогорской Лавры, - СБУ 02

Отмечается, что в настоящее время следователи СБУ устанавливают количество и личности пострадавших, а также душегубов, причастных к пыткам.

Выявление и документирование противоправной деятельности осуществляли сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Госпогранслужбой при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Смотрите: В деоккупированных Святогорске и Лимане обнаружены места массовых захоронений. Самой младшей жертве всего год, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж


В Донецкой области россияне обустроили пыточную в пансионате вблизи Святогорской Лавры, - СБУ 03
В Донецкой области россияне обустроили пыточную в пансионате вблизи Святогорской Лавры, - СБУ 04
В Донецкой области россияне обустроили пыточную в пансионате вблизи Святогорской Лавры, - СБУ 05
В Донецкой области россияне обустроили пыточную в пансионате вблизи Святогорской Лавры, - СБУ 06
В Донецкой области россияне обустроили пыточную в пансионате вблизи Святогорской Лавры, - СБУ 07
В Донецкой области россияне обустроили пыточную в пансионате вблизи Святогорской Лавры, - СБУ 08

армия РФ (19197) пытки (833) СБУ (19890) деоккупация (847)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Маску треба репортаж надiслати...
I Орбану.
I Трампу.
Це одна шайка-лейка.
показать весь комментарий
11.10.2022 19:49
+5
Дивно, що не в самій лаврі.
показать весь комментарий
11.10.2022 19:57
+4
взагалі-то дебіли хапали все що бачили, дуже багато фото та відео де серед награбованого кацапими, знаходять ці старі купони, багато хто з них навіть не уявляв як виглядають українські гривні!
показать весь комментарий
11.10.2022 20:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Маску треба репортаж надiслати...
I Орбану.
I Трампу.
Це одна шайка-лейка.
показать весь комментарий
11.10.2022 19:49 Ответить
Емнесті-інтернейшенел забув...
показать весь комментарий
11.10.2022 20:04 Ответить
А що Ви так на̀ніч підарасів згадуєте?! Ще присниться, до холєри...
показать весь комментарий
11.10.2022 20:40 Ответить
пропоную той протигаз відправити Маску, то що Ілона)
показать весь комментарий
11.10.2022 19:53 Ответить
Дивно, що не в самій лаврі.
показать весь комментарий
11.10.2022 19:57 Ответить
лавра була наша...
показать весь комментарий
11.10.2022 20:05 Ответить
наша? це чия? москальського сатанату РПЦ-КГБ?
показать весь комментарий
11.10.2022 22:01 Ответить
Чи ти здурів? Наша значить на тому березі, що був під контролем ЗСУ! Тут не мався на увазі сатанат! Його досі чомусь терплять...
показать весь комментарий
11.10.2022 22:20 Ответить
Якійсь тупий фейк, на підлозі дві купюри 1992р. Маю великі сумніви, що сепаратисти користуються цими купюрами. Фото взяті зі стелі просто.
показать весь комментарий
11.10.2022 20:46 Ответить
взагалі-то дебіли хапали все що бачили, дуже багато фото та відео де серед награбованого кацапими, знаходять ці старі купони, багато хто з них навіть не уявляв як виглядають українські гривні!
показать весь комментарий
11.10.2022 20:58 Ответить
По злочинам рашистів вигадувати нічого не треба, після них залишилося стільки убитих людей і живих свідків, що на фіксацію цих злочинів підуть роки.
Згадав тільки про Денисову, яка розпускала "фейки" про сексуальні злочини рашистів з метою їх демонізації, правда за це її зняли з посади, але то таке.
показать весь комментарий
13.10.2022 00:03 Ответить
показать весь комментарий
11.10.2022 21:59 Ответить
 
 