В Донецкой области россияне обустроили пыточную в пансионате вблизи Святогорской Лавры, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности обнаружили место незаконного содержания людей в освобожденном Святогорске Донецкой области. Пыточная была обустроена в пансионате отдыха неподалеку от Святогорской Лавры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Российские военные насильно держали там местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины. Во время осмотра оперативники и следователи СБУ обнаружили предметы, которые прямо указывают на признаки пыток. Сейчас проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий.

В рамках начатого уголовного производства по ч.ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время следователи СБУ устанавливают количество и личности пострадавших, а также душегубов, причастных к пыткам.

Выявление и документирование противоправной деятельности осуществляли сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Госпогранслужбой при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

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