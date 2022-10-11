В РФ нафотошопили "паспорт" для фейка об украинце и взрыве на Крымском мосту. ФОТО
Россияне создали в фоторедакторе "паспорт украинца" с именем Семен Хайденко, чтобы убедить общественность, что за взрывом на Крымском мосту стоит Украина.
"Детектор медиа" указывает на подделку "паспорта", передает Цензор.НЕТ.
"Фейк: Россия установила личность мужчины, совершившего "теракт" на Крымском мосту. Им оказался украинец.
Эту ложь распространяют в соцсетях и добавляют фото паспорта.
Фото паспорта "террориста" на самом деле оказалось обработанной с помощью фоторедакторов картинкой, иллюстрирующей образец паспорта гражданина Украины (ID-карту) в Википедии. Авторы фейка сменили только имя, фото и пол, а все остальные "реквизиты документа" остались такими же, как в Википедии. Также с помощью фоторедактора добавили якобы пятна крови или повреждение "в результате теракта". Такую же картинку использовали и для фейкового аккаунта в социальной сети Twitter.
На самом деле, никаких реальных доказательств причастности Украины к взрыву на Крымском мосту нет. Украинские власти также отвергли любые обвинения по этому поводу", - выяснили журналисты.
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гексоген на парасії ж у повазі
цензор - ну ти взагалі не спроможний фільтрувати рофляні пости
до речі, декілька, наче серьозних телеграм каналів, типу "Інсайдер" взагалі не одупліли сотні троллінгових постів з "вдячністю" Добкіну за "героїчний" вчинок по підриву керченського мосту
https://ru-ru.facebook.com/tvrain/videos/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F24-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%8D%D0%BC%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82/10155336758718800/ 3 октябрь 2017 г. «Россия24» ошибочно назвала комика Сэма Хайда виновником расстрела в Лас-Вегасе. Это уже не первый случай, когда телеканал «обвиняет» комика в преступлениях. Например, летом 2016 года «Россия24» назвала Хайда одним из подозреваемых в стрельбе в берлинской клинике.
И вот опять.
Хайд (араб. حَيْض) - арабське слово, що означає «менструація».
прототипом ще довоєнного інтернет-мема Семена Хайденка
цей паспорт намалювали американці, щоб посміятися з руснявих фейків!
цензор не вміє фільтрувати інфу
Які ж вони жалюгідні! Най арендують авторський колектив студії "Квартал-95" в обмін на продовження показу "сватів" і іншого такого лайна на московії!. Вже буде краще...
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- ***, ну хоть бы о конспирации немного подумал...
- А, действительно, - согласился Боширов и надел тёмные очки.
П.С, Интересно, никто не вырезал само лицо и не искал поиском картинок?