В РФ нафотошопили "паспорт" для фейка об украинце и взрыве на Крымском мосту. ФОТО

Россияне создали в фоторедакторе "паспорт украинца" с именем Семен Хайденко, чтобы убедить общественность, что за взрывом на Крымском мосту стоит Украина.

"Детектор медиа" указывает на подделку "паспорта", передает Цензор.НЕТ.

"Фейк: Россия установила личность мужчины, совершившего "теракт" на Крымском мосту. Им оказался украинец.

Эту ложь распространяют в соцсетях и добавляют фото паспорта.

Фото паспорта "террориста" на самом деле оказалось обработанной с помощью фоторедакторов картинкой, иллюстрирующей образец паспорта гражданина Украины (ID-карту) в Википедии. Авторы фейка сменили только имя, фото и пол, а все остальные "реквизиты документа" остались такими же, как в Википедии. Также с помощью фоторедактора добавили якобы пятна крови или повреждение "в результате теракта". Такую же картинку использовали и для фейкового аккаунта в социальной сети Twitter.

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На самом деле, никаких реальных доказательств причастности Украины к взрыву на Крымском мосту нет. Украинские власти также отвергли любые обвинения по этому поводу", - выяснили журналисты.



