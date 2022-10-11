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Новости Фото Война
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В РФ нафотошопили "паспорт" для фейка об украинце и взрыве на Крымском мосту. ФОТО

Россияне создали в фоторедакторе "паспорт украинца" с именем Семен Хайденко, чтобы убедить общественность, что за взрывом на Крымском мосту стоит Украина.

"Детектор медиа" указывает на подделку "паспорта", передает Цензор.НЕТ.

"Фейк: Россия установила личность мужчины, совершившего "теракт" на Крымском мосту. Им оказался украинец.

Эту ложь распространяют в соцсетях и добавляют фото паспорта.

Фото паспорта "террориста" на самом деле оказалось обработанной с помощью фоторедакторов картинкой, иллюстрирующей образец паспорта гражданина Украины (ID-карту) в Википедии. Авторы фейка сменили только имя, фото и пол, а все остальные "реквизиты документа" остались такими же, как в Википедии. Также с помощью фоторедактора добавили якобы пятна крови или повреждение "в результате теракта". Такую же картинку использовали и для фейкового аккаунта в социальной сети Twitter.

Читайте: Обвинение Путиным Украины в терроризме выглядит цинично даже для России, - ОП

На самом деле, никаких реальных доказательств причастности Украины к взрыву на Крымском мосту нет. Украинские власти также отвергли любые обвинения по этому поводу", - выяснили журналисты.

В РФ нафотошопили паспорт для фейка об украинце и взрыве на Крымском мосту 01
В РФ нафотошопили паспорт для фейка об украинце и взрыве на Крымском мосту 02

россия (95502) фейк (679) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+25
Так це ж Кіркоров! Він вже в курсі?
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11.10.2022 20:56
+22
ото заморочились..можна було пару визитівок Яроша підкинути..якщо він не в тренді - тоді Залужного..
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11.10.2022 20:55
+22
И тут рашисты натупили... Вот такое фото надо было в якобы паспорт встроить. Все бы точно поверили.
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11.10.2022 20:59
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ото заморочились..можна було пару визитівок Яроша підкинути..якщо він не в тренді - тоді Залужного..
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11.10.2022 20:55 Ответить
Та не сильно заморочились. Грузовик з взривчаткою улюблена тема *****. Це стало поводом обстрілів двох останніх днів.
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11.10.2022 21:36 Ответить
та може зробити як з Чечнею - підірвати пару будинків й повсьому..а потім мішки порвані знайдуть з надписом - цукор))

гексоген на парасії ж у повазі
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11.10.2022 22:21 Ответить
цей "паспорт" взято з твиттера, там американці приколювались з рашистських фєйків!
цензор - ну ти взагалі не спроможний фільтрувати рофляні пости
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11.10.2022 22:24 Ответить
а найсмішніше - імʼя - SEMEN - це сперма англійською
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11.10.2022 22:26 Ответить
Немає такої транслітерації для українсько закордонних паспорту -я про сполучення хАЙденко через тільки Y
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11.10.2022 21:41 Ответить
KHAIDENKO було б у українському паспорті
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11.10.2022 21:50 Ответить
я знаю..то й що? всі невідповідності шукати? он і номер і брудний і дофіга всього..це ж не загадка - знайди 10 розбіжностей)))
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11.10.2022 22:18 Ответить
А фото террориста-смертника Добкина вставить
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11.10.2022 23:03 Ответить
американці, які робили цю пародію, не знайомі з мемом про Добкіна
до речі, декілька, наче серьозних телеграм каналів, типу "Інсайдер" взагалі не одупліли сотні троллінгових постів з "вдячністю" Добкіну за "героїчний" вчинок по підриву керченського мосту
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12.10.2022 05:47 Ответить
Так це ж Кіркоров! Він вже в курсі?
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11.10.2022 20:56 Ответить
🤣🤣🤣
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11.10.2022 22:07 Ответить
На фото кацапське свиняче рило...
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11.10.2022 20:56 Ответить
на фото Сем Хайд - американський комік
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12.10.2022 05:57 Ответить
Стал искать в гугле, что за Сем Хайд такой и наткнулся на такой ролик:

https://ru-ru.facebook.com/tvrain/videos/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F24-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%8D%D0%BC%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82/10155336758718800/ 3 октябрь 2017 г. «Россия24» ошибочно назвала комика Сэма Хайда виновником расстрела в Лас-Вегасе. Это уже не первый случай, когда телеканал «обвиняет» комика в преступлениях. Например, летом 2016 года «Россия24» назвала Хайда одним из подозреваемых в стрельбе в берлинской клинике.
И вот опять.
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12.10.2022 19:12 Ответить
"визитка Яроша" - часть вторая
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11.10.2022 20:56 Ответить
На фото прямо реальный злодей из индийского боевика...
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11.10.2022 20:57 Ответить
Амджад Хан
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11.10.2022 21:20 Ответить
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11.10.2022 23:25 Ответить
Хайденко? Це від англійського слова hidden? Типу невловимий шпигун? Ну дебіли!!!
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11.10.2022 20:58 Ответить
Кацапи знову прокололись.
Хайд (араб. حَيْض‎) - арабське слово, що означає «менструація».
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11.10.2022 21:09 Ответить
там на фото американський комік Сем Хайд, який і є
прототипом ще довоєнного інтернет-мема Семена Хайденка
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11.10.2022 21:40 Ответить
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11.10.2022 23:31 Ответить
Там друга літера - Y
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11.10.2022 22:39 Ответить
Мав би бути паспорт на ім'я Дмитра Яроша - все інше фейк
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11.10.2022 20:58 Ответить
И тут рашисты натупили... Вот такое фото надо было в якобы паспорт встроить. Все бы точно поверили.
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11.10.2022 20:59 Ответить
от 100% ніодне свинориле не здивувалось чому документ №0000000000
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11.10.2022 20:59 Ответить
и правая колонка в которой указывается даты рождения )))) осталось не отфотошопленое и там стоит с "образца" 19910824-0026 хотя у "пацана" дата 16.04.1985 и 19850416 должно стоять )))))
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11.10.2022 21:03 Ответить
нє ну це вже циферки - аналіз , виснок , це вже треба мозок включити , но нулі замітити могли б
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11.10.2022 21:13 Ответить
А нічого, що він взагалі голяка на паспорт сфотканий?
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11.10.2022 21:27 Ответить
от це точно не аргумент для кацапів
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11.10.2022 21:57 Ответить
там все через дупу зроблено!
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11.10.2022 21:14 Ответить
випередили! щойно те саме хотів написати!
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11.10.2022 21:05 Ответить
Та зайвохромосомні навіть таке схавають ...
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11.10.2022 21:21 Ответить
Этикетку с водки Распутин содрали. Долбойобы тупые.
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11.10.2022 20:59 Ответить
Та навіть в прізвищі вже неправильно. Там же не по правилам англійської граматики записують. А просто латиною переносяться букви наших імен.
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11.10.2022 20:59 Ответить
Латиною можна декількома способами написати. В Україні з радянських часів використовується французька транслітерація. Наприклад, якщо ви Вольфганг Вебер, вам напишуть Volfgang Veber. І ви нічого не докажете, хоча будь-де це пишеться Wolfgang Weber!!!
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11.10.2022 23:18 Ответить
Даже женские волосы с википедийной картинки отфотошопить не смогли.
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11.10.2022 21:00 Ответить
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11.10.2022 21:00 Ответить
Яка Засрашка, то такі і докази!
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11.10.2022 21:03 Ответить
на фото цього "паспорту" - Сем Хайд - американський комік!
цей паспорт намалювали американці, щоб посміятися з руснявих фейків!
цензор не вміє фільтрувати інфу
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12.10.2022 05:49 Ответить
А якщо прослідкувати історію цього "громадянина", то виявиться, що то саме він завозив "цукор" у підвал житлового будинку в Рязані.

Які ж вони жалюгідні! Най арендують авторський колектив студії "Квартал-95" в обмін на продовження показу "сватів" і іншого такого лайна на московії!. Вже буде краще...
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11.10.2022 21:04 Ответить
Отчество нету, он что из пробирки из Биолаборатории ?
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11.10.2022 21:04 Ответить
Ну и качество фото как всегда гавно, сразу чтобы было видно что "не подделка".
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11.10.2022 21:06 Ответить
потому что это не тянет на подделку, только на сувенир)
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12.10.2022 17:41 Ответить
Расєйське бидло з iq залізного стільця - нащо заморочуватися? І так зійде.
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11.10.2022 21:07 Ответить
кацапська свиномаса не переймається достовірністю того, що їм з екрана подали. головне щоб вчасно та зі смаком. Тому наші розслідування залишаються з нами, а їх полова з ними.
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11.10.2022 21:09 Ответить
Вот теперь понятно,сто наши спецслужбы вообще не при чём (что печально)
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11.10.2022 21:09 Ответить
Дебіли навіть не знають що ID-картки почали видавати з 01 січня 2016-го року! То як може бути представлена ID-картка дійсна до 2025-го, якщо вона видається на 10 років? повинно бути 13.12.2026 р., а на звороті дата видачі 13.12.2016 р.
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11.10.2022 21:12 Ответить
Кацапському бидлу цього достатньо.
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11.10.2022 21:12 Ответить
А Северный поток три ветки взорвали Порошенко и Алексей Гончаренко..а дома на улице Гурьянова и на Каширке..в Москве замочили в сортире Яценюк и Турчинов..а на школу в Беслане мы с братом напали...🤣🤣🤣🤣🤣
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11.10.2022 21:13 Ответить
На фото в паспорті - американський комік Сем Хайд . .
.
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11.10.2022 21:14 Ответить
На паспорті Сєм Хейд - 100%, а от на цьому фото я не впевнена, що це він.
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11.10.2022 23:00 Ответить
Ютуб пише що це Хейд .. https://www.youtube.com/watch?v=CEwJIU8jOlM
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11.10.2022 23:04 Ответить
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11.10.2022 23:38 Ответить
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11.10.2022 23:39 Ответить
Вообще машина перевозила дроны для террористической деятельности. Так что она была абсолютно законной целью. Тут и говорить не о чем.
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11.10.2022 21:20 Ответить
марьяна безугла там выглядела бы правдоподобнее
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11.10.2022 21:21 Ответить
И то что Семён на фото без верхней одежды тоже никого не смутило 🤣🤣🤣
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11.10.2022 21:29 Ответить
nu net, on vrode v beloj nočnoj rubaxe, kogda xorošo vsmotrišsia.
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12.10.2022 02:05 Ответить
що, це одна лажа від касапів? Згадайте відухи Жоріна, як вони на них прокололись.
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11.10.2022 21:35 Ответить
це не лажа і не від кацапів! це рофл від американців
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12.10.2022 05:50 Ответить
Тупі та ледащі.
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11.10.2022 21:36 Ответить
Лондон. Ночь. Агент Петров встречает агента Боширова. Тот в футболке с принтом СССР, ушанке с красной звездой, а через плечо https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F) радиостанция "Север" . Петров:
- ***, ну хоть бы о конспирации немного подумал...
- А, действительно, - согласился Боширов и надел тёмные очки.
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11.10.2022 22:14 Ответить
Мішкін з Чєпігою замість того аби придбати "справжні" фальшиві паспорти, всі гроші на ****єй і шмаль витратили...
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11.10.2022 21:42 Ответить
Это мем, а не фейк: https://www.memedroid.com/memes/tag/sam+hyde
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11.10.2022 21:44 Ответить
Шкода, що звуть "біндерівця" не Ащьф Лштшфум... 😂

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11.10.2022 21:52 Ответить
там специ мають вікову практику. Вони завжди то затушовують то примальовують. А як тривалий час ховали останнє прижиттєве фото леніна. Його б зараз на обкладинку паспорта рускоязичного і все бло б ясно про генетику євроазійства.
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11.10.2022 22:03 Ответить
Ну шо з криворуких даунів взяти... Аналізи можливо, але і те гівно буде... 😅
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11.10.2022 22:44 Ответить
***, мій малий в 2гому класі, набагато краще зробить... 🤦😁
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11.10.2022 22:45 Ответить
То по їхньому наші ID карти міцніші за кримський міст??? Паспорт цілий, а міст упав?🤣🤣🤣
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11.10.2022 23:36 Ответить
Срок действия 40 лет. Норм так то если чё
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11.10.2022 23:37 Ответить
Руzкій піпл хаваєт
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11.10.2022 23:39 Ответить
Фамилия Хайденко должна писаться как Haydenko .
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12.10.2022 06:45 Ответить
В их варианте читается как Хыденко.
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12.10.2022 06:48 Ответить
боевые ******... ой, водолазы вытянули паспорт с самого дня Чёрного моря.
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12.10.2022 09:09 Ответить
Ти диви, та то є перша людина в Україні яка у 85му отримала паспорт громадянина України, і це в той час коли ще існувало срср нульовий номер документа тому підтвердження. Свинособаки пробивають все нове дно, а я вже було подумав що далі нікуди.😂
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12.10.2022 09:37 Ответить
№ документа ВСІ нулі. Дебіли довбані, навіть цього не зробили. Школяр 4го класу робив.
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12.10.2022 10:00 Ответить
Вот так волшебная Za-лупа Бастрюкина дает сбои...
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12.10.2022 13:02 Ответить
Семен Хайденко - ну что это? Ну нельзя что ли покреативнее было постараться, например Бандера Ярош Нацикович - куда лучше было бы.

П.С, Интересно, никто не вырезал само лицо и не искал поиском картинок?
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12.10.2022 19:06 Ответить
https://provereno.media/2022/10/17/pravda-li-chto-rossijskie-specsluzhby-nafotoshopili-pasport-dlya-fejka-ob-ukraince-i-vzryve-na-krymskom-mostu/
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18.10.2022 13:01 Ответить
 
 