Россияне выпустили из вертолета 12 ракет по аграрному предприятию в Сумской области, - ОВА. ФОТОрепортаж
11 октября россияне обстреливали пограничные в Сумской области с вертолета, ствольной артиллерии и РСЗО, САУ и минометов.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий о ситуации по состоянию на 22:00 вторника, передает Цензор.НЕТ.
"13 обстрелов: 206 приходов, авиаудар и запрещенное оружие – все это прилетело от русни по населенным пунктам области.
Россияне нанесли авиаудар по гражданскому аграрному предприятию Великописаревской громады. Выпустили 12 ракет из вертолета, не пересекавшего государственную границу Украины.
Из ствольной артиллерии били по г. Середино-Буда, разрушив несколько частных домов, автомобиль и линии электропередач, обесточив часть города. По состоянию на 21 час электроснабжение было возобновлено.
Из минометов вели огонь по селам Зноб-Новгородской и Середино-Будской громад и ствольной артиллерии по селам Белопольской и Эсманской громад.
Также по территории Юнаковской громады стреляли из САУ. Поврежден частный дом мирных жителей, несколько заборов.
По территории Шалыгинской громады вечером били из минометов и использовали осветительные боеприпасы белого цвета.
Кроме того, был обстрел из РСЗО в населенном пункте Ходине, Шалыгинской громады.
Предварительно – без человеческих жертв", - рассказал он.
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Скорее рашка делает медиа повод показать, что "не все так однозначно".
У нас там що немає військ? Чи у них немає чим? Це ж не припустимо бо тоді рф туди може почати наступати.
А на арту у ДПСУ тоже нет ответа - наша арта с AN\TPQ вся на фронтах, поэтому отвечать нечем и некуда. Можно один спутник поменять на пять станций и десяток L119, придать сумским погранцам обученные расчёты - тогда и будут ответы. А если 90 ярдов использовать не в асфальт, то на эти деньги можно закрыть современной контрбатарейкой всю протяженность границ не только с кацапами, но и с Белоруссией.
Теперь про арту. У нас там арты нет, она вся на "внезапно" образовавшихся фронтах. У кацапов там тоже арты нет. В Зерново приезжает из железногорской общаги пьяный калмыцко-кацапский расчет на "урале", выпускает за минуту десяток мин прямо из кузова, и уезжает. Время отреагировать на это - ровно одна минута. А для этого там должна с нашей стороны находиться станция AN\TPQ-49 с персоналом и расчет L119. А это всё добро у нас на фронтах.
Для наступления необходимо передислоцировать и сконцентрировать определенное количество сил и средств. Это скрыть невозможно, потому что в приграничной зоне ситуация мониторится генштабом в реальном времени со спутников и БПЛА. Если такая переброска осуществляется, то одновременно это же происходит в этом районе и с нашей стороны.
И перестаньте наконец задавать глупые вопросы насчёт трансграничных обстрелов,
а то хочется сразу послать... в ГШ на практику. Они будут продолжаться до тех пор, пока ЗСУ не выйдут на границы, и соответственно, пока не произойдет насыщение приграничной зоны средствами контрбатарейной борьбы и ЗРК средней дальности.
У теробороны нет ЗРК средней дальности. Впрочем, и не будет. Это не их компетенция.