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Россияне выпустили из вертолета 12 ракет по аграрному предприятию в Сумской области, - ОВА. ФОТОрепортаж

11 октября россияне обстреливали пограничные в Сумской области с вертолета, ствольной артиллерии и РСЗО, САУ и минометов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий о ситуации по состоянию на 22:00 вторника, передает Цензор.НЕТ.

"13 обстрелов: 206 приходов, авиаудар и запрещенное оружие – все это прилетело от русни по населенным пунктам области.

Россияне нанесли авиаудар по гражданскому аграрному предприятию Великописаревской громады. Выпустили 12 ракет из вертолета, не пересекавшего государственную границу Украины.

Из ствольной артиллерии били по г. Середино-Буда, разрушив несколько частных домов, автомобиль и линии электропередач, обесточив часть города. По состоянию на 21 час электроснабжение было возобновлено.

Из минометов вели огонь по селам Зноб-Новгородской и Середино-Будской громад и ствольной артиллерии по селам Белопольской и Эсманской громад.

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Также по территории Юнаковской громады стреляли из САУ. Поврежден частный дом мирных жителей, несколько заборов.

По территории Шалыгинской громады вечером били из минометов и использовали осветительные боеприпасы белого цвета.

Кроме того, был обстрел из РСЗО в населенном пункте Ходине, Шалыгинской громады.

Предварительно – без человеческих жертв", - рассказал он.

Россияне выпустили из вертолета 12 ракет по аграрному предприятию в Сумской области, - ОВА 01
Россияне выпустили из вертолета 12 ракет по аграрному предприятию в Сумской области, - ОВА 02
Россияне выпустили из вертолета 12 ракет по аграрному предприятию в Сумской области, - ОВА 03
Россияне выпустили из вертолета 12 ракет по аграрному предприятию в Сумской области, - ОВА 04
Россияне выпустили из вертолета 12 ракет по аграрному предприятию в Сумской области, - ОВА 05
Россияне выпустили из вертолета 12 ракет по аграрному предприятию в Сумской области, - ОВА 06

армия РФ (19197) обстрел (27114) Сумская область (3117) Живицкий Дмитрий (242)


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Топ комментарии
+11
Є там війська.Обстрілювали з території кацапів,напевне наказу нема стріляти в відповідь.От в чому проблема.Мокша просто знущається,обстріли Сумщини і Чернігівщини щодня,інколи по декілька разів за день.Ввалити б хоч пару раз,щоб лапті з кацапів посипалися,може тоді б перестали тероризувати людей
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12.10.2022 01:06
+8
А вїбать по Белгороду не пробували?
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12.10.2022 00:38
+7
Это кацапня разбила. Если Украина бы била, то был бы результат, а не высер
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12.10.2022 01:57
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А вїбать по Белгороду не пробували?
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12.10.2022 00:38 Ответить
Есть сомнения, последствия минимальньіе, всего 2000 желудков без телевизоров. От границьі до того транформатора на пределе, но достает 120мм миномет. Про арту можно даже не начинать. Если бьі хотели, уже раздолбали бьі там все перманентно, причем бьістрее чем из штаба придет "охрана, отмена"
Скорее рашка делает медиа повод показать, что "не все так однозначно".
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12.10.2022 01:54 Ответить
Это кацапня разбила. Если Украина бы била, то был бы результат, а не высер
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12.10.2022 01:57 Ответить
І чому його не збили?

У нас там що немає військ? Чи у них немає чим? Це ж не припустимо бо тоді рф туди може почати наступати.
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12.10.2022 00:57 Ответить
Є там війська.Обстрілювали з території кацапів,напевне наказу нема стріляти в відповідь.От в чому проблема.Мокша просто знущається,обстріли Сумщини і Чернігівщини щодня,інколи по декілька разів за день.Ввалити б хоч пару раз,щоб лапті з кацапів посипалися,може тоді б перестали тероризувати людей
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12.10.2022 01:06 Ответить
Шоб сраки поотлетали
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12.10.2022 01:58 Ответить
ответ должен прилетать в точку вылета, поэтому у нас там не только нечем отвечать, но мы еще и не знаем\не видим куда.
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12.10.2022 02:36 Ответить
Не сбили, потому что у ДПСУ ПЗРК нет. А даже если бы и были, то вертолет "валит" НУРСами с кабрирования, поэтому находится вне досягаемости ПЗРК.
А на арту у ДПСУ тоже нет ответа - наша арта с AN\TPQ вся на фронтах, поэтому отвечать нечем и некуда. Можно один спутник поменять на пять станций и десяток L119, придать сумским погранцам обученные расчёты - тогда и будут ответы. А если 90 ярдов использовать не в асфальт, то на эти деньги можно закрыть современной контрбатарейкой всю протяженность границ не только с кацапами, но и с Белоруссией.
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12.10.2022 02:33 Ответить
Але питання,як це так немає ПЗРК у ДПСУ? Та арти нема на кордоні??? Аякщо наступ буде с півночі там що захищати нічим??
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12.10.2022 05:08 Ответить
Еще раз, медленно, что бы было понятно - пограничный наряд с Сирком на поводке не тащит с собой ПЗРК, и даже MG3 не тащит. ПЗРК - это средство прикрытия армейского соединения, и расчет ПЗРК в подавляющем большинстве работает из заранее оборудованной позиции, получая информацию о движущихся в их направлении целях от обзорных РЛС района. Поэтому на границе не сидит расчет ПЗРК в ожидании, когда в двух километрах вероятно вдруг может быть пролетит кацапский вертолёт. А может и не пролетит. Кроме того, пуски НУРСов осуществляются с кабрирования, поэтому вертолет находится гарантированно вне зоны досягаемости ПЗРК.
Теперь про арту. У нас там арты нет, она вся на "внезапно" образовавшихся фронтах. У кацапов там тоже арты нет. В Зерново приезжает из железногорской общаги пьяный калмыцко-кацапский расчет на "урале", выпускает за минуту десяток мин прямо из кузова, и уезжает. Время отреагировать на это - ровно одна минута. А для этого там должна с нашей стороны находиться станция AN\TPQ-49 с персоналом и расчет L119. А это всё добро у нас на фронтах.
Для наступления необходимо передислоцировать и сконцентрировать определенное количество сил и средств. Это скрыть невозможно, потому что в приграничной зоне ситуация мониторится генштабом в реальном времени со спутников и БПЛА. Если такая переброска осуществляется, то одновременно это же происходит в этом районе и с нашей стороны.
И перестаньте наконец задавать глупые вопросы насчёт трансграничных обстрелов, а то хочется сразу послать... в ГШ на практику. Они будут продолжаться до тех пор, пока ЗСУ не выйдут на границы, и соответственно, пока не произойдет насыщение приграничной зоны средствами контрбатарейной борьбы и ЗРК средней дальности.
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12.10.2022 10:35 Ответить
Чепушня вообще для разнообразия не думала против армии повоевать?
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12.10.2022 01:55 Ответить
Постріляти їм у відповідь! Кожен день від обчтрілів страждає Сумщина.
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12.10.2022 05:06 Ответить
когда это происходит, то через минуту уже некому отвечать - они уже уехали/улетели. Кроме того, у нас там нечем и некому это делать.
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12.10.2022 10:45 Ответить
Як "гвинтокрил" долетів до Сумщини? Дайте теробороні зброю!
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12.10.2022 09:13 Ответить
он и не долетал - НУРСы были выпущены над Головчино.
У теробороны нет ЗРК средней дальности. Впрочем, и не будет. Это не их компетенция.
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12.10.2022 10:42 Ответить
исправьте орфо,выпустили с вертолета...
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12.10.2022 09:34 Ответить
 
 