Россияне выпустили из вертолета 12 ракет по аграрному предприятию в Сумской области, - ОВА. ФОТОрепортаж

11 октября россияне обстреливали пограничные в Сумской области с вертолета, ствольной артиллерии и РСЗО, САУ и минометов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий о ситуации по состоянию на 22:00 вторника, передает Цензор.НЕТ.

"13 обстрелов: 206 приходов, авиаудар и запрещенное оружие – все это прилетело от русни по населенным пунктам области.

Россияне нанесли авиаудар по гражданскому аграрному предприятию Великописаревской громады. Выпустили 12 ракет из вертолета, не пересекавшего государственную границу Украины.

Из ствольной артиллерии били по г. Середино-Буда, разрушив несколько частных домов, автомобиль и линии электропередач, обесточив часть города. По состоянию на 21 час электроснабжение было возобновлено.

Из минометов вели огонь по селам Зноб-Новгородской и Середино-Будской громад и ствольной артиллерии по селам Белопольской и Эсманской громад.

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Также по территории Юнаковской громады стреляли из САУ. Поврежден частный дом мирных жителей, несколько заборов.

По территории Шалыгинской громады вечером били из минометов и использовали осветительные боеприпасы белого цвета.

Кроме того, был обстрел из РСЗО в населенном пункте Ходине, Шалыгинской громады.

Предварительно – без человеческих жертв", - рассказал он.











