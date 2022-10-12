Обстрелы Никополя: ранены три человека, в том числе 6-летний ребенок. ФОТОрепортаж
В Никополе Днепропетровской области в результате российских обстрелов тяжело ранен 6-летний ребенок и еще две женщины.
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне всю ночь издевались над Никопольщиной. Тяжело ранили 6-летнюю девочку. Враг семь раз накрыл район огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии", - написал он в телеграмм-канале.
По его словам, на Никополь враг выпустил более ста снарядов.
"Один из них прилетел прямо в частный дом и ранил 6-летнюю девочку и ее маму. Они и еще одна пострадала из-за атаки женщина сейчас в больнице. Тяжелые", - отметил Резниченко.
Кроме того, в городе разрушены более 30 многоэтажных зданий и частных домов, газопровод и линии электропередач. Повреждены два предприятия, два садика, школа, магазины и офис благотворительной организации.
В Марганецкой и Мировской ОТГ пострадавших нет. Масштабы разрушений уточняются.
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