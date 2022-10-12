Россияне в течение суток обстреливали населенные пункты Донбасса. Больше всего пострадала Авдеевка. Есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж
Ночью россияне вели огонь на разных участках фронта от Марьинки до Соледара.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"На Донецком направлении больше всего пострадала Авдеевка: утром россияне дважды обстреляли город из Градов, также зафиксированы танковые обстрелы и воздушные взрывы. По предварительной информации, среди гражданских есть погибшие и раненые - точное количество жертв устанавливаем. Кроме того, в Марьинской громаде обстрелы Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки – без пострадавших", - говорится в сообщении.
В ОВА добавили, что на Горловском направлении россияне нанесли два авиаудара по Бахмуту – последствия уточняют.
"В Соледарской громаде враг нанес ракетный удар по Васюковке - повреждено 8 домов, газопровод и линии электропередач. Также под обстрелы в громаде попали Яковлевка, Бахмутское и Парасковеевка - без жертв. В Торецкой громаде артобстрел Северного - поврежден дом. В Светлодарской громаде громко было на станции Майорск – без жертв", - отметил Кириленко.
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