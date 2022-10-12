"Фонд Добра и Любви" вместе с партнерами предоставил 4 модульных дома семьям, потерявшим жилье во время оккупации Киевщины. ФОТОрепортаж

В наиболее пострадавших от оккупации селах Киевской области приступили к установке домов модульного типа в рамках проекта восстановления разрушенной жилищной инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в проекте принимают участие волонтеры МБО "Фонд Добра и Любви" в сотрудничестве с партнерами.

Первые четыре дома получили две семьи в селе Бузово Бучанского района. Модульные конструкции установили на придомовых территориях хозяев рядом с разрушенным жильем.

Площадь каждого дома составляет 16 квадратных метров. Внутри есть спальные места, мини-кухня с холодильником и электроплитой, санузел с душевой кабиной, бойлер, кондиционеры и электрообогреватели.

Проект реализован в сотрудничестве с Агентством ООН по делам беженцев в Украине, Polska Akcja Humanitarna и Киевской ОВА. Сами дома были предоставлены правительством Дании.

Всего планируется установить около 100 модульных домов в пяти наиболее пострадавших от российской оккупации населенных пунктах Киевской и Черниговской областей.

Читайте: ЕС привлек 2 миллиарда евро для макрофинансовой помощи Украине







