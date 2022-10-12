"Фонд Добра и Любви" вместе с партнерами предоставил 4 модульных дома семьям, потерявшим жилье во время оккупации Киевщины. ФОТОрепортаж
В наиболее пострадавших от оккупации селах Киевской области приступили к установке домов модульного типа в рамках проекта восстановления разрушенной жилищной инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в проекте принимают участие волонтеры МБО "Фонд Добра и Любви" в сотрудничестве с партнерами.
Первые четыре дома получили две семьи в селе Бузово Бучанского района. Модульные конструкции установили на придомовых территориях хозяев рядом с разрушенным жильем.
Площадь каждого дома составляет 16 квадратных метров. Внутри есть спальные места, мини-кухня с холодильником и электроплитой, санузел с душевой кабиной, бойлер, кондиционеры и электрообогреватели.
Проект реализован в сотрудничестве с Агентством ООН по делам беженцев в Украине, Polska Akcja Humanitarna и Киевской ОВА. Сами дома были предоставлены правительством Дании.
Всего планируется установить около 100 модульных домов в пяти наиболее пострадавших от российской оккупации населенных пунктах Киевской и Черниговской областей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
замість повністю запакованих, дороговалютних одиниць на ту ж суму придбайте дійсно потерпілим тупо десятки, може й сотні б/в контейнерів..
люди самі підлаштують..
ясно, то не так круто як ОЦЕ для ТБ картинки, але особисто вибрав би цей варіант, щоб дісталось усим постраждалим однаково, принаймні одразу є дах над головою і не соромно дивитися обділеним сусідам в очі