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"Фонд Добра и Любви" вместе с партнерами предоставил 4 модульных дома семьям, потерявшим жилье во время оккупации Киевщины. ФОТОрепортаж

В наиболее пострадавших от оккупации селах Киевской области приступили к установке домов модульного типа в рамках проекта восстановления разрушенной жилищной инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в проекте принимают участие волонтеры МБО "Фонд Добра и Любви" в сотрудничестве с партнерами.

Первые четыре дома получили две семьи в селе Бузово Бучанского района. Модульные конструкции установили на придомовых территориях хозяев рядом с разрушенным жильем.

Площадь каждого дома составляет 16 квадратных метров. Внутри есть спальные места, мини-кухня с холодильником и электроплитой, санузел с душевой кабиной, бойлер, кондиционеры и электрообогреватели.

Проект реализован в сотрудничестве с Агентством ООН по делам беженцев в Украине, Polska Akcja Humanitarna и Киевской ОВА. Сами дома были предоставлены правительством Дании.

Всего планируется установить около 100 модульных домов в пяти наиболее пострадавших от российской оккупации населенных пунктах Киевской и Черниговской областей.

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Фонд Добра и Любви вместе с партнерами предоставил 4 модульных дома семьям, потерявшим жилье во время оккупации Киевщины 01
Фонд Добра и Любви вместе с партнерами предоставил 4 модульных дома семьям, потерявшим жилье во время оккупации Киевщины 02
Фонд Добра и Любви вместе с партнерами предоставил 4 модульных дома семьям, потерявшим жилье во время оккупации Киевщины 03
Фонд Добра и Любви вместе с партнерами предоставил 4 модульных дома семьям, потерявшим жилье во время оккупации Киевщины 04

Киевская область (4129) помощь (7798)


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Хорошие штуки, нам такие же на второй линии фронта зимой вдоль границы бы пригодились, наверняка с хорошей теплоизоляцией и экономные, также не дают дыма без печки внутри, только от генератора немного. Но работать внутри даже за компьютером невозможно, нету стола и шумно будет так или иначе, только для ночлежки. У нас к счастью очень много старых деревенских домов с печным отоплением, вполне подойдут для всех, плюс некоторые особняки с 20 комнатами тоже могут принять много людей.
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12.10.2022 11:19 Ответить
..от не треба цих показушних "акцій"..
замість повністю запакованих, дороговалютних одиниць на ту ж суму придбайте дійсно потерпілим тупо десятки, може й сотні б/в контейнерів..
люди самі підлаштують..
ясно, то не так круто як ОЦЕ для ТБ картинки, але особисто вибрав би цей варіант, щоб дісталось усим постраждалим однаково, принаймні одразу є дах над головою і не соромно дивитися обділеним сусідам в очі
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12.10.2022 11:35 Ответить
мда, молодці, звичайно. а скільки будиночків можна було б наробити за ті мільярди, що зелена шобла пробачила коломойському. і для військових також.
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12.10.2022 11:50 Ответить
 
 