Поддерживал Кремль и разжигал межконфессиональную рознь: СБУ разоблачила митрополита УПЦ МП в Винницкой области. ФОТОрепортаж
Служба безопасности разоблачила управляющего одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал агрессию РФ и разжигал межконфессиональную рознь среди верующих.
Поддерживал Кремль и разжигал межконфессиональную разницу: СБУ выкрыла митрополита УПЦ МП в Винницкой области. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"В рамках работы по нейтрализации угроз государственной безопасности, следствие установило, что даже после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину священнослужитель поддерживал политику кремля и одобрял действия России. Митрополит на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной вражды.
Инициированная СБУ экспертиза подтвердила противоправный характер действий злоумышленника", – говорится в сообщении.
Во время санкционированных обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранители изъяли:
- компьютерная техника и мобильные терминалы;
- печатные материалы о русском содержании и пропагандистской литературе;
- другие вещественные доказательства, направленные на экспертизу.
"В рамках уголовного производства по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о донесении фигуранту о подозрении.
Продолжается досудебное расследование", - добавили в СБУ.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана.
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Кривой Рог
У бабусек пенсия 3000-4000,у некоторых 2500.и, *** каждое воскресенье несут туда свои копейки. И пох. Что это московский патриархат(це ж божі люди"
А то что они благословляют на убийство нас это ерундп
"Хочешь срубить баблоса не зашквариваясь - создай свою религию" говорил Лафайет Рональд Хаббард.
Але добре що новий голова СБУ таки почав кошмарити цю мерзоту. З почином, як кажуть!
Чого чекаємо ?
Питання лише в тому чому так довго з цим тягнуть.
Напевно, щоб не давати місцевій пристаркуватій ваті ще більше збіситися, бо і без цього проблем вистачає.
Джерело:
Ой, та нащо та спішити.... Краще взагалі не чипайте бо путін нападе....