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Поддерживал Кремль и разжигал межконфессиональную рознь: СБУ разоблачила митрополита УПЦ МП в Винницкой области. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила управляющего одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал агрессию РФ и разжигал межконфессиональную рознь среди верующих.

Поддерживал Кремль и разжигал межконфессиональную разницу: СБУ выкрыла митрополита УПЦ МП в Винницкой области. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В рамках работы по нейтрализации угроз государственной безопасности, следствие установило, что даже после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину священнослужитель поддерживал политику кремля и одобрял действия России. Митрополит на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной вражды.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила противоправный характер действий злоумышленника", – говорится в сообщении.

Во время санкционированных обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранители изъяли:

- компьютерная техника и мобильные терминалы;
- печатные материалы о русском содержании и пропагандистской литературе;
- другие вещественные доказательства, направленные на экспертизу.

"В рамках уголовного производства по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о донесении фигуранту о подозрении.

Продолжается досудебное расследование", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ проводит обыски у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана: Его подозревают в поддержке войны РФ против Украины. ФОТО

Поддерживал Кремль и разжигал межконфессиональную рознь: СБУ разоблачила митрополита УПЦ МП в Винницкой области 01
Поддерживал Кремль и разжигал межконфессиональную рознь: СБУ разоблачила митрополита УПЦ МП в Винницкой области 02
Поддерживал Кремль и разжигал межконфессиональную рознь: СБУ разоблачила митрополита УПЦ МП в Винницкой области 03
Поддерживал Кремль и разжигал межконфессиональную рознь: СБУ разоблачила митрополита УПЦ МП в Винницкой области 04
Поддерживал Кремль и разжигал межконфессиональную рознь: СБУ разоблачила митрополита УПЦ МП в Винницкой области 05
Поддерживал Кремль и разжигал межконфессиональную рознь: СБУ разоблачила митрополита УПЦ МП в Винницкой области 06
Поддерживал Кремль и разжигал межконфессиональную рознь: СБУ разоблачила митрополита УПЦ МП в Винницкой области 07

СБУ (19890) УПЦ МП (1561)


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Топ комментарии
+52
коли вже влада заборонить цей кремлівський патріархат в Україні? чого чекають-щоб вони нас відспівали?
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12.10.2022 11:44
+15
Так же рейтинг впаде, не на часі радикальні дії, лохторат не зрозуміє ...
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12.10.2022 11:45
+13
По скрєпному, на кіл його ...
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12.10.2022 11:44
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коли вже влада заборонить цей кремлівський патріархат в Україні? чого чекають-щоб вони нас відспівали?
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12.10.2022 11:44 Ответить
Так же рейтинг впаде, не на часі радикальні дії, лохторат не зрозуміє ...
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12.10.2022 11:45 Ответить
Это после критики, что Пашу "Мерседеса" пид…а горбатого с награбленным отпустили⁉️Все , как один попы Мпц предатели -пособники ВОЙНЫ иГЕНОЦИДА , против Украины‼️
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12.10.2022 12:11 Ответить
По скрєпному, на кіл його ...
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12.10.2022 11:44 Ответить
Оце так величезну роботу провело СбУ
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12.10.2022 11:44 Ответить
А шо тебе не нравится,малорос?Война идёт не только за территории но и за умы.....Хотя последнее к тебе лично не относится за отсутствием онного....
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12.10.2022 11:51 Ответить
, ти по ходу будеш із секти кацапських попів?
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12.10.2022 11:55 Ответить
Я ТЕБЕ, не працюючи в сбу, легко назву з десяток таких агентів, а по хорошому, будь який поп московський- агент по суті! Тому і дивує, що одного знайшли...
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12.10.2022 12:36 Ответить
Назви агентів в СБУ.
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12.10.2022 13:07 Ответить
Ну и что с эти ********* делать? Опетушить его. Будет у Гундяева новый святой мученик!
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12.10.2022 11:45 Ответить
Давно пора
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12.10.2022 11:46 Ответить
На колокольню його.
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12.10.2022 11:47 Ответить
"Терпи попушка , заросте жопушка" - з кацапського фольклору .
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12.10.2022 11:48 Ответить
Повторюю-у РПЦ св'ятості стілки скільки у старої шльондри цноти...РПЦ-це НКВД КДБ ФСБ...
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12.10.2022 11:50 Ответить
Геть МП з України! А то інших засуджуємо, коли вони висловлюють лише занепокоєнність щодо війни. А самі що, не можемо вигнати гадюк з власного дому?
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12.10.2022 11:52 Ответить
Початок є. Тепер ще по Лаврах пройдіть - там можете ще й зброю знайти...
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12.10.2022 11:53 Ответить
Яркий пример:
Кривой Рог
У бабусек пенсия 3000-4000,у некоторых 2500.и, *** каждое воскресенье несут туда свои копейки. И пох. Что это московский патриархат(це ж божі люди"
А то что они благословляют на убийство нас это ерундп
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12.10.2022 11:53 Ответить
поки є такі "бабусі" у попів будуть бабусі
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12.10.2022 11:55 Ответить
поодівали ряси..і вже святі
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12.10.2022 11:54 Ответить
Лафайет Рональд Хаббард хотел стать писателем фантастом. Но бог ума не дал, книжонки не раскупались. Тогда Лафайет Рональд Хаббард посмотрел на создателя книги мормона и культа свидетелей иеговы... да и сказал, что всё, что написано в его высерах - сущая правда, доступная не для всех. И книжки пошли на ура, а потом и всякие томы крузы с джонами траволтами подтянулись.

"Хочешь срубить баблоса не зашквариваясь - создай свою религию" говорил Лафайет Рональд Хаббард.
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12.10.2022 12:03 Ответить
зао ооо рпц фсб превратилось в какой-то настолько свихнувшийся культ бога-императора, что вархаммер 40к нервно курит.
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12.10.2022 11:56 Ответить
Банда ФСБ-РПЦ вообще есть военная струкура мордора в Украине. Отнести к террористическим на законодательном уровне, а на местах люди разберутся. Кстати чего этого ушлепка называют "священнослужителем"?
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12.10.2022 11:57 Ответить
Тільки у нас, під час війни, може спокійно працювати філіал фсб по всій території
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12.10.2022 11:58 Ответить
А інші попи МП що, не такі?
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12.10.2022 12:02 Ответить
На його місце пришлють такого ж. Вся ця церква служить нашому ворогу. То ж потрібна боротьба не з попами, а з цілою кацапською церквою як би вона себе зараз не називала.
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12.10.2022 12:03 Ответить
на фото "Молитва за президента россии" - тільки за це цю гниду треба повісити в центрі Вінниці. А скільки таких по всій країні???? А прихожан що ходять і б..ть моляться за кірілла і "президента россии"..
Але добре що новий голова СБУ таки почав кошмарити цю мерзоту. З почином, як кажуть!
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12.10.2022 12:07 Ответить
Таких "священників" в Україні ще дуже багато, їх ніхто не чіпає, вони і далі творять свої чорні справи і як народ не протистоїть, але суди продажні все виправдовують, а влада вже давно очі закрила на цих демонів МП.
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12.10.2022 12:13 Ответить
Нет воли у нашего руководства. Ну вот почему сейчас , после варварских ракетных атак, взять и запретить деятельность московского патриархата. Протесты ватного быдла жестко подавить , давать сроки и отправлять на расчистку завалов. Большинство украинцев только за. Религия и вера это одно , наша страна никого не преследует за религию , а прокацапские попы это другое.
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12.10.2022 12:16 Ответить
Може Зеля вже так і зробе, щоб менше чиплялись до Єрмака та Татарова.
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12.10.2022 15:24 Ответить
Гундяівська бидлота процвітає по всій Украіні і нікого не боїться і це під час війни !

Чого чекаємо ?
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12.10.2022 12:20 Ответить
таємниця Полішинеля що все УПЦ МП є філіалом московитського ФСБ. там кожного першого бери за жабри і кидай до буцегарні - не помилишся. Всі вони там одним миром мазані.
Питання лише в тому чому так довго з цим тягнуть.
Напевно, щоб не давати місцевій пристаркуватій ваті ще більше збіситися, бо і без цього проблем вистачає.
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12.10.2022 12:22 Ответить
Галактика Чумацький Шлях, D=100000 cвітових років, 100-400 млрд зірок по типу Сонця, майже у кожної зірки своя зоряна система, сотні млрд планет по типу Землі. А тут в ХХІ віці від народження невідомо якого еврея на планеті Земля, поряд з квантовою механікою та ядерною єнергетикою гандляри повітрям розповідають про те що жінку зліпили із ребра чоловіка і волають про якусь десятину на міфічного бога
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12.10.2022 12:28 Ответить
Мене дивує інше. Ви описали розміри галактики. А от чому серед мільйонів зоряних систем лише на нашій Землі оселились кацапи?
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12.10.2022 13:15 Ответить
То ще за часів Ярослава : всіх сірих, хворих та юродливих вивозили за Оку.
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12.10.2022 13:25 Ответить
Він - цінний кадр. Майор або підполковник ФСБ.
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12.10.2022 12:29 Ответить
не надо морду этого ****** от религии скрывать... его и так все знают... жаль, что так поздно раскольниками занялись...
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12.10.2022 12:43 Ответить
..решается вопрос...Сцук!! Скоморохи гребанные, они ещё только решают...
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12.10.2022 12:50 Ответить
Замість дзвону це пустоголове створіннячко повісити...
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12.10.2022 12:50 Ответить
вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру.

Джерело:

Ой, та нащо та спішити.... Краще взагалі не чипайте бо путін нападе....
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12.10.2022 12:51 Ответить
Трагедія нашого віруючого православного народу в тому що він(не побоюся це сказати) тупий,недалекий,безграмотний і довірливий.Я не здивуюся якщо зараз цей "мудрий нарід" візьме вила та лопати і піде визволяти з СІЗО свого "благодєтєля" єпископа Іоана.Цю категорію населення не змінить ні війна,ні бомбардування їх же осель,помешкань міст та сіл,ні загибель наших воїнів,своїх сусідів і навіть родичів.Православні МП це зомбі, кончений дебільний контингент в якого повністю відсутні і відбиті мізки,але цей народ до того ще й агресивний,злий і непримирений до інших конфесій,особливо до духовенства та вірян ПЦУ. А щодо цього покидька в якого знайшли прокламації,то його навіть не арештують,тим паче не посадять.Даю голову на відсіч!Вже мабудь одразу поступив дзвінок від Єрмака негайно зупинити перневірки та обшуки.Владу також нічому війна не вчить
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12.10.2022 13:09 Ответить
Є законні і дієві заходи поліцейського впливу на подібний контингент. Є і незаконні і ще більш дієві. Треба "політична воля" і це кубло буде знищене на протязі доби...
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12.10.2022 14:17 Ответить
Цю істоту звати Толік Єлецьких, вихідець з росії. В рпц в Україні воно - "митрополит Тульчинский і Брацлавський Іонафан". Єпископом став у 1990-му, за протекцією Філарета, тоді митрополита Київського рпц, хоча він потім і намагався його позбутися. За крадіжки у Печерській Лаврі був позбавлений сану та заборонений у священнослужінні у 1991 або на початку 1992 року. Був одним з учасників "харківського собору", що усунув Філарета та обрав Володимира Сабодана, "відновлений у сані" та був одним з головних провідників антиавтокефального руху у 90-тих. Не здивувався, коли побачив таку новину. Воно давненько відоме як один з найбільш прокацапських "архіпастирів" рпц в Україні. Та там ще багато більш цікавих персонажів лишається на свободі. Чого тільки пєтя лєбєдь вартує.
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12.10.2022 13:15 Ответить
Опіум для нарота))) Мариш собі якихось дідуганів у космосі. В реальному ж світі- обісцявся.
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12.10.2022 13:20 Ответить
Хто такий митрополити УПЦ МП ? Найперше - це людина і громадянин, який має свої права і обов"язки. Його посада у якійсь релігійній чи громадській організації ніяким чином не має заважати правоохоронцям боротися з покидьками. Діяти потрібно рішуче і адекватно.
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12.10.2022 13:45 Ответить
Навіщо такі "арештанти" на шиї у держави. Людина похилого віку, тиск, серце - і на суд до Петра-ключника...
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12.10.2022 14:13 Ответить
Що з початку війни зробила Вінницька єпархія УПЦ, чи може такий же звіт надати Вінницьке управління СБУ?
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12.10.2022 14:16 Ответить
А скільки тон послань кірілки і звернень пуйла до народу було розповсюджено? Чогось забули включити до переліку.
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12.10.2022 14:24 Ответить
В перший раз чую, що УПЦ тоннами розповсюджує "послання кірілки", а ти більше "звернення пуйла", може наведете хоч якийсь приклад? Бо це якраз навпаки роблять її супротивники і в першу чергу з СЦУ, під гасла "от бачите, це ж вони...". Як і на цих пропагандистських витворах на фото, на кожному з яких стоїть емблема СБУ, якби не вони навіть і не знав, що є якась "молитва за Пуйла".
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12.10.2022 14:53 Ответить
упц мп сатанисти
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12.10.2022 14:34 Ответить
А в Київі в Речерські лаврі та в усих Московських церквах все нормально???
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12.10.2022 15:02 Ответить
Когда до Зели дойдёт что надо запретить это московитское кодло.
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12.10.2022 15:11 Ответить
А чому Петра Лебедя чи як його Павла Мерседеса не посадили? Митрополіт Іонофан в зрівнянні з ним "святий". Той пройдоха та злодій, а цей хоч талановита людина.
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12.10.2022 15:31 Ответить
на кол кацапскую падлюку!
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12.10.2022 17:23 Ответить
Та баби ж за них (пройдисвітів) життя віддадуть !
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14.10.2022 20:11 Ответить
зачем заретушировали ***** этого ***************** ****** . все должны видеть ***** этой нечисти . подозрение . обвинение . суд и15 лет без удо иначе этих ********** ********** не вывести
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15.10.2022 14:59 Ответить
 
 