Поддерживал Кремль и разжигал межконфессиональную рознь: СБУ разоблачила митрополита УПЦ МП в Винницкой области. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила управляющего одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал агрессию РФ и разжигал межконфессиональную рознь среди верующих.

Поддерживал Кремль и разжигал межконфессиональную разницу: СБУ выкрыла митрополита УПЦ МП в Винницкой области. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В рамках работы по нейтрализации угроз государственной безопасности, следствие установило, что даже после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину священнослужитель поддерживал политику кремля и одобрял действия России. Митрополит на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной вражды.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила противоправный характер действий злоумышленника", – говорится в сообщении.

Во время санкционированных обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранители изъяли:

- компьютерная техника и мобильные терминалы;

- печатные материалы о русском содержании и пропагандистской литературе;

- другие вещественные доказательства, направленные на экспертизу.

"В рамках уголовного производства по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о донесении фигуранту о подозрении.

Продолжается досудебное расследование", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ проводит обыски у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана: Его подозревают в поддержке войны РФ против Украины. ФОТО













