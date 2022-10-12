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Новости Фото Война
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Рашисты из артиллерии ударили по объектам инфраструктуры Сумской области. Некоторые районы области без электроснабжения. ФОТО

Россияне из артиллерии обстреляли объекты инфраструктуры в Сумской области. В двух районах области аварийные отключения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Рашисты из артиллерии ударили по объектам инфраструктуры Сумской области. Некоторые районы области без электроснабжения 01

"Сегодня на 7 утра в области без электроснабжения оставались 247 потребителей. Но пока есть, к сожалению, еще два вражеских артиллерийских прилета с территории России по объектам инфраструктуры. В Сумском и Шосткинском районах - аварийное отключение электроэнергии", - говорится в сообщении.

Смотрите: Россияне выпустили из вертолета 12 ракет по аграрному предприятию в Сумской области, - ОВА. ФОТОрепортаж

Отмечается, что графики веерных отключений будут обнародованы, как только будет возможность составить их с технической точки зрения.

обстрел (27114) Сумская область (3117)


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Топ комментарии
+4
То вже пора обстріляти кацапів?
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12.10.2022 12:37
+4
Тільки вчора тут в коментах був список близьких до нашого кордону кацапських цілях с назвами та координатами. Рекомендували сунути його Зеленському під ніс. Але порада мабуть не спрацювала.
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12.10.2022 12:53
+3
Скільки пострілів зроблено у відповідь? Хоч би проти батарей кацапо-терористів.
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12.10.2022 12:41
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То вже пора обстріляти кацапів?
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12.10.2022 12:37 Ответить
Скільки пострілів зроблено у відповідь? Хоч би проти батарей кацапо-терористів.
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12.10.2022 12:41 Ответить
Там не из чего.
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12.10.2022 12:45 Ответить
Нільзя у відповідь.бо путін нападе
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12.10.2022 12:48 Ответить
Не переживайте, відповідь в Сумському районі була, і непогана. Але на відповідь потрібен був деякий час і москалі встигли наробити шкоди. Попали, суки, по череді худоби і по обійстях селян.
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12.10.2022 13:58 Ответить
Тільки вчора тут в коментах був список близьких до нашого кордону кацапських цілях с назвами та координатами. Рекомендували сунути його Зеленському під ніс. Але порада мабуть не спрацювала.
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12.10.2022 12:53 Ответить
Не можна ! Зеля ще сподіваеться зустритися з Путлером !
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12.10.2022 13:20 Ответить
де наша відповідь на всі удари ворога де наш наступ, херсон потрібно взяти до зими там наші люди вони нас ждуть на відміну від донбаса
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12.10.2022 12:57 Ответить
А чому б с Сумщини не вдарити по об'єктах інфраструктури Московії ?
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12.10.2022 13:17 Ответить
Шматки асфальту є,а вот катапульти ще не підвезли.
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12.10.2022 15:58 Ответить
 
 