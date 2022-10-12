Рашисты из артиллерии ударили по объектам инфраструктуры Сумской области. Некоторые районы области без электроснабжения. ФОТО
Россияне из артиллерии обстреляли объекты инфраструктуры в Сумской области. В двух районах области аварийные отключения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Сегодня на 7 утра в области без электроснабжения оставались 247 потребителей. Но пока есть, к сожалению, еще два вражеских артиллерийских прилета с территории России по объектам инфраструктуры. В Сумском и Шосткинском районах - аварийное отключение электроэнергии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что графики веерных отключений будут обнародованы, как только будет возможность составить их с технической точки зрения.
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