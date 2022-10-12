Рашисты ударили по рынку в Авдеевке: По меньшей мере 7 человек погибли, а 8 получили ранения. ФОТОрепортаж 18+
Российские оккупанты ударили по центральному рынку в Авдеевке, известно о по меньшей мере 7 погибших и 8 раненых. Внимание! Новость содержит кадры, которые не рекомендованы к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"По меньшей мере 7 погибших и 8 раненых - следствие утренних обстрелов Авдеевки. Россияне нанесли удар по центральному рынку, где в то время находилось много людей.
У таких обстрелов нет никакой военной логики – только безудержное стремление убить как можно больше наших людей и запугать других. В этом суть россиян. Не способны противостоять украинской армии, они "воюют" с безоружными гражданскими", - говорится в сообщении.
Глава обладминистрации еще раз призвал жителей области эвакуироваться.
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і не всім э куди виіхати
хтось, хай би як для вас це звучало - тримаэться за свій нехитрий "скарб", житло, на котрі заробляли півжиття, і люди просто бояться, що все це найперші розтащуть ті ж таки "добрі сусіди" - щойно вони виідуть з хати - куди? - в нікуди.
Бить надо не по городам, а по аэродромам, складам, базам, войскам.
Национальности Авдеевки: украинцы - 63,5%, русские - 33,7%, белорусы - 0,92%
На заметку латвийским "ущемлённым" выродкам из Риги, где процент русских примерно такой же. Вы какой жопой думаете, когда на вентилятор ***** говно подбрасываете под дудку Татьяны Жданок, Линдермана (партийная кличка Абель) и других "руSSких"?!