Рашисты ударили по рынку в Авдеевке: По меньшей мере 7 человек погибли, а 8 получили ранения. ФОТОрепортаж 18+

Российские оккупанты ударили по центральному рынку в Авдеевке, известно о по меньшей мере 7 погибших и 8 раненых. Внимание! Новость содержит кадры, которые не рекомендованы к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"По меньшей мере 7 погибших и 8 раненых - следствие утренних обстрелов Авдеевки. Россияне нанесли удар по центральному рынку, где в то время находилось много людей.

У таких обстрелов нет никакой военной логики – только безудержное стремление убить как можно больше наших людей и запугать других. В этом суть россиян. Не способны противостоять украинской армии, они "воюют" с безоружными гражданскими", - говорится в сообщении.

Глава обладминистрации еще раз призвал жителей области эвакуироваться.

Смотрите: Россияне в течение суток обстреливали населенные пункты Донбасса. Больше всего пострадала Авдеевка. Есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж







