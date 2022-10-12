В Донецкой области заместитель начальника одного из отрядов ГСЧС перешел на сторону врага. Ему грозит пожизненное заключение, - ГБР. ФОТО
Сотрудники Бюро завершили специальное досудебное расследование в отношении заместителя начальника одного из спасательных отрядов Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области. Обвинительный акт направлен в суд.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"После оккупации одного из населенных пунктов Донецкой области мужчина добровольно начал сотрудничать с оккупантами и занял руководящий пост в незаконно созданной структуре в составе так называемой "мчс днр".
Он "убедил" 56 своих подчиненных предать присягу и перейти на "службу" агрессору. Кроме того, в интервью пропагандистским каналам экс-работник ГСЧС постоянно дискредитировал Украину", - говорится в сообщении.
Также работники ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника одного из отделов Луганской таможни, который после оккупации города Старобельск Луганской области начал активно сотрудничать с оккупантами.
"Бывший таможенник добровольно занял должность в незаконно созданной оккупантами структуре в должности начальника так называемого "управлении юстиции министерства юстиции ЛНР. Он активно участвовал в заседаниях руководителей незаконных органов для пропаганды оккупационной администрации", - добавляют в ГБР.
Таким образом, бывший заместитель начальника одного из спасательных отрядов ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области обвиняется в государственной измене и бывший таможенник подозревается в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.
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Наумова навіть не збираються екстрадувати, а баканов знятий за що?...
А хай влада оприлюднить загальну кількість зрадників: менти, депутати, прокурори , судді... І хто їх призначав!...
До речі, справи по генералам - патріотам, та волонтерам " в ходу"!...
Буде краще якщо покласти цю цибулю у салат.
Удобненько так "бравые" ДБРовцы постоянно "забывают" вставить слово "заочно" перед "повідомили".
А так да, бурная деятельность, работу работаем. Типа, не зря по 60 000 грн/мес. получаем ...
Стесняюсь только спросить: Победу Украины, это как приближает? Может лучше коррупционерами займетесь? В Министерств Обороны например ... (тут, кстати, инфа соответствующая подкатила от Даны Яровой) Не, команды не было?