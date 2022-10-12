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В Донецкой области заместитель начальника одного из отрядов ГСЧС перешел на сторону врага. Ему грозит пожизненное заключение, - ГБР. ФОТО

Сотрудники Бюро завершили специальное досудебное расследование в отношении заместителя начальника одного из спасательных отрядов Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области. Обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"После оккупации одного из населенных пунктов Донецкой области мужчина добровольно начал сотрудничать с оккупантами и занял руководящий пост в незаконно созданной структуре в составе так называемой "мчс днр".

В Донецкой области заместитель начальника одного из отрядов ГСЧС перешел на сторону врага. Ему грозит пожизненное заключение, - ГБР 01

Он "убедил" 56 своих подчиненных предать присягу и перейти на "службу" агрессору. Кроме того, в интервью пропагандистским каналам экс-работник ГСЧС постоянно дискредитировал Украину", - говорится в сообщении.

Также работники ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника одного из отделов Луганской таможни, который после оккупации города Старобельск Луганской области начал активно сотрудничать с оккупантами.

В Донецкой области заместитель начальника одного из отрядов ГСЧС перешел на сторону врага. Ему грозит пожизненное заключение, - ГБР 02

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"Бывший таможенник добровольно занял должность в незаконно созданной оккупантами структуре в должности начальника так называемого "управлении юстиции министерства юстиции ЛНР. Он активно участвовал в заседаниях руководителей незаконных органов для пропаганды оккупационной администрации", - добавляют в ГБР.

Таким образом, бывший заместитель начальника одного из спасательных отрядов ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области обвиняется в государственной измене и бывший таможенник подозревается в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.

Донецкая область (9636) государственная измена (1539) ГСЧС (4966) ГБР (2985)


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Топ комментарии
+14
СБУшники, менты, МЧСники, ДАИшники, таможенники, налоговики, прокурорские, судьи - это всё пятая колонна для кацапии. Там 1-2 на сотню патриот найдётся...
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12.10.2022 12:54
+12
О там клоборантів та місцевої вати в Старобільску відсотків 90% прожив я там 2010 -2012 рік ох і наслухався за хахлов і фошистов.
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12.10.2022 12:48
+5
Тому що вони всі дармоїди.
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12.10.2022 14:29
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О там клоборантів та місцевої вати в Старобільску відсотків 90% прожив я там 2010 -2012 рік ох і наслухався за хахлов і фошистов.
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12.10.2022 12:48 Ответить
Митник тільки підозрюється ? Хіба доказів забракло ?
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12.10.2022 15:31 Ответить
СБУшники, менты, МЧСники, ДАИшники, таможенники, налоговики, прокурорские, судьи - это всё пятая колонна для кацапии. Там 1-2 на сотню патриот найдётся...
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12.10.2022 12:54 Ответить
Тому що вони всі дармоїди.
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12.10.2022 14:29 Ответить
Лох какой-то. Пасичник из СБУ президентом ЛНР стал.
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12.10.2022 12:55 Ответить
Іноді українське прізвище не означає, що його власник українець
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12.10.2022 13:08 Ответить
Ти хворе, руснявий?
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12.10.2022 13:28 Ответить
Гинуть боронячи Україну кращі Зрадники отримають вирок і будуть жити в Україні плодити лайно та зраду Від розуміння цього стає боляче
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12.10.2022 13:13 Ответить
Обох на палю і усі справи!
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12.10.2022 13:54 Ответить
хоч і цибуля, рило кацапське,хоче скоріше до пекла.
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12.10.2022 14:15 Ответить
Так як у нас зараз " борються" зі зрадниками...!
Наумова навіть не збираються екстрадувати, а баканов знятий за що?...
А хай влада оприлюднить загальну кількість зрадників: менти, депутати, прокурори , судді... І хто їх призначав!...
До речі, справи по генералам - патріотам, та волонтерам " в ходу"!...
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12.10.2022 14:20 Ответить
Он просто пєрєстал стрєлять.
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12.10.2022 14:28 Ответить
"...Йому загрожує довічне ув'язнення".
Буде краще якщо покласти цю цибулю у салат.
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12.10.2022 14:35 Ответить
Ех, цибуля виявилася гнилою...
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12.10.2022 14:41 Ответить
таке прізвище замарав цей пацюк
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12.10.2022 15:15 Ответить
" ... працівники ДБР повідомили про підозру ..."

Удобненько так "бравые" ДБРовцы постоянно "забывают" вставить слово "заочно" перед "повідомили".
А так да, бурная деятельность, работу работаем. Типа, не зря по 60 000 грн/мес. получаем ...
Стесняюсь только спросить: Победу Украины, это как приближает? Может лучше коррупционерами займетесь? В Министерств Обороны например ... (тут, кстати, инфа соответствующая подкатила от Даны Яровой) Не, команды не было?
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12.10.2022 15:41 Ответить
 
 