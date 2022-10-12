Аллею памяти защитников Украины откроют в Киеве 14 октября. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
14 октября, в День защитников и защитниц Украины, возле Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника в городе Киеве будет дано начало Аллее памяти защитников Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, инициатором проекта выступил Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" при поддержке Уполномоченного Президента по волонтерской деятельности Натальи Пушкаревой.
Мемориал на улице Оранжерейной будет граничать со старым Лукьяновским кладбищем. На церемонию открытия приглашены семьи погибших в войне с РФ офицеров, солдат, добровольцев и волонтеров.
К созданию аллеи присоединились будущие защитники Украины – лицеисты Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.
"Открывая Аллею памяти защитников Украины в столице, мы называем всех наших Героев и чествуем их память и их подвиг. На камне выбиты имена тех, кто отдал самое ценное - свою жизнь в то время, когда большинство людей обреченно наблюдали за ходом событий , а весь мир не верил, что Украина выстоит. Все сильные мира сего уже простились даже с названием Украина и ее народом. И именно в это время наши Герои ценой собственной жизни отстояли наше государство, его язык, историю и собственный народ", - подчеркнул глава фонда "Надія" Сергей Тепляков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
то будемо вітати Запоріжжя) Доречі - гарне місто..правда я там всього один раз була, але затишно й смачно)) було..
це - ганьба !!!!!!!!!!!!!
ганьба, вчинена ЗЄлєнським !!!
так щоб його бачили і кияни, і українці з інших місць, і.... щоб президент країни кожен ранок по дорозі на роботу біля Меморіалу вшановував загиблих Героїв
може тоді буде толк в Державі, коли дійсно шонуватимо Героїв
До чого тут Лук"янівське цивільне кладовище?
Дійсно, ганьба якась. Хлопці гинуть за Україну, а ви б ще десь під Києвом у селі меморіал влаштували
"с глаз долой - из cердца вон"
це в українців Герої залишаться у серці, а у ЗЄлі - на руці, у вигляді фєнєчки
захотів - вдягнув на публіку, а потім зняв👿
Повинен бути воєнний меморіал для наших героїв війни з імперією.
Це повинен бути Центральний меморіал!Всеукраїнський!
Його не можна перенести. саме там його місце, де сталася ця трагедія.
А хлопці наші гинуть на території всієї України. Вони не в одному місці гинуть.
Меморіал для них повинен бути всеукраїнський у центрі України, у центрі Києва. Після війни, після перемоги.
Меморіал це не могила, не поховання. Це пам"ятний знак. Як той, що з вічним вогнем.
От і меморіал нашим героям повинен бути у достойному місці.
Офіційно рішення про заснування кладовища було прийняте https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 26 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1878 1878 року (міською думою було відведено три https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D1%96) десятини землі), хоча вже до того часу, з https://uk.wikipedia.org/wiki/1871 1871 року, тут ховали померлих з місцевої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F лікарні .
Ще до https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 на адміністрацію Лук'янівського кладовища було покладено обов'язок відвести ділянку для поховання померлих або вбитих у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%27%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F Лук'янівській в'язниці
Зроблять їм алею памяті під убогим бетонним забором біля дороги,
а поруч мийки та помийки
з волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової.
Але центральна Меморіальна алея повинна бути у достойному місці.
В такі дні тисячі киян приходять до меморіалів, а тут Ця алея знаходитиметься майже на проїзжій частині, де гасає транспорт.
І до чого тут путінські паскуди?Путінські паскуди вбивають наших хлопців, а свої паскуди не знайшли достойного місця для наших героїв.
Не плюйте людям у душу.
З яких пір це центр міста?.
А 200-х сотих ховають на всіх кладовищах. Царство їм небесне
А так, що ж, вам про одне кажеж, а ви про інше. Бог з вами.
Не розумієте, то що ж поробиш. Отак ми й живемо, як себе поважаємо.
До побачення, доброго вам здоров"я.
А не стук-грюк аби з рук, понад дорогою
СЛАВА УКРАЇНІ,