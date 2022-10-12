Аллею памяти защитников Украины откроют в Киеве 14 октября. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

14 октября, в День защитников и защитниц Украины, возле Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника в городе Киеве будет дано начало Аллее памяти защитников Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, инициатором проекта выступил Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" при поддержке Уполномоченного Президента по волонтерской деятельности Натальи Пушкаревой.

Мемориал на улице Оранжерейной будет граничать со старым Лукьяновским кладбищем. На церемонию открытия приглашены семьи погибших в войне с РФ офицеров, солдат, добровольцев и волонтеров.

К созданию аллеи присоединились будущие защитники Украины – лицеисты Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

"Открывая Аллею памяти защитников Украины в столице, мы называем всех наших Героев и чествуем их память и их подвиг. На камне выбиты имена тех, кто отдал самое ценное - свою жизнь в то время, когда большинство людей обреченно наблюдали за ходом событий , а весь мир не верил, что Украина выстоит. Все сильные мира сего уже простились даже с названием Украина и ее народом. И именно в это время наши Герои ценой собственной жизни отстояли наше государство, его язык, историю и собственный народ", - подчеркнул глава фонда "Надія" Сергей Тепляков.