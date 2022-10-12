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Аллею памяти защитников Украины откроют в Киеве 14 октября. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

київ

14 октября, в День защитников и защитниц Украины, возле Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника в городе Киеве будет дано начало Аллее памяти защитников Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, инициатором проекта выступил Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" при поддержке Уполномоченного Президента по волонтерской деятельности Натальи Пушкаревой.

Мемориал на улице Оранжерейной будет граничать со старым Лукьяновским кладбищем. На церемонию открытия приглашены семьи погибших в войне с РФ офицеров, солдат, добровольцев и волонтеров.

Аллею памяти защитников Украины откроют в Киеве 14 октября 01

К созданию аллеи присоединились будущие защитники Украины – лицеисты Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Аллею памяти защитников Украины откроют в Киеве 14 октября 02

"Открывая Аллею памяти защитников Украины в столице, мы называем всех наших Героев и чествуем их память и их подвиг. На камне выбиты имена тех, кто отдал самое ценное - свою жизнь в то время, когда большинство людей обреченно наблюдали за ходом событий , а весь мир не верил, что Украина выстоит. Все сильные мира сего уже простились даже с названием Украина и ее народом. И именно в это время наши Герои ценой собственной жизни отстояли наше государство, его язык, историю и собственный народ", - подчеркнул глава фонда "Надія" Сергей Тепляков.

Аллею памяти защитников Украины откроют в Киеве 14 октября 03

Киев (25516) память (1494)


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Топ комментарии
+15
Людям які мають душу не потрібно пояснювати про те що зроблено з любовью вічно, що Алея Пам'яті- це те що зроблено людьми українцями навіки, це місце де ми склоняємо голову,і де не говорять , а просто мовчать… цінують шанують і мовчать.
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12.10.2022 16:46
+12
По-перше, це військове кладовище. По-друге, люди зібрались і своїм коштом з волонтерами вирішують питання. По-третє, це все таки центр міста. І для тих хто не вкурсі - саме на Оранжерейну привозять 200х з фронту і не всі сім'ї мають кошти поховати дітей достойно. А головне, що немає нічого огиднішого за сварки над могилами хлопців. Всі хто "в темі" і хотіли допомогти, ті допомагають. Мовчки. Все інше - хайп на смерті. Бог суддя.
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12.10.2022 15:48
+12
Велика справа. Блага справа. Справа зроблена у війну. Зроблена звичайними Українцями. Зроблена в Любов'ю до України до ти хто над нами тримає небо, ті хто відав своє життя. Молимся за них. І нехай з небес вони бачуть як простий Українець цінує нашу слободу. З нами Правда а де правда там Бог а де Бог там Перемога.
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12.10.2022 15:54
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14 жовтня 5 свят.
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12.10.2022 14:23 Ответить
Покрова, День козацтва, УПА, День захисників і захисниць..а п'яте яке?
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12.10.2022 14:49 Ответить
Вас заспамили. Розспамив. П"яте - день визволення Запоріжжя від німецько-фашистських загарбників.
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12.10.2022 18:43 Ответить
то Ви?? красно дякую!)

то будемо вітати Запоріжжя) Доречі - гарне місто..правда я там всього один раз була, але затишно й смачно)) було..
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12.10.2022 18:50 Ответить
Щось мені місце не дуже
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12.10.2022 14:30 Ответить
... щоб ніхто не бачив.

це - ганьба !!!!!!!!!!!!!
ганьба, вчинена ЗЄлєнським !!!
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12.10.2022 14:36 Ответить
Меморіал Героїв має бути в центрі Києва - на Алеї Небесної сотні, біля колишнього Жовтневого палацу

так щоб його бачили і кияни, і українці з інших місць, і.... щоб президент країни кожен ранок по дорозі на роботу біля Меморіалу вшановував загиблих Героїв

може тоді буде толк в Державі, коли дійсно шонуватимо Героїв
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12.10.2022 14:35 Ответить
бо бачити те нагадування не хоче..все так гарно для нього починалось, а тут військо бунт вчинило і почало кацапню трощити..
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12.10.2022 14:52 Ответить
Ти ***** якусь написав. Алея Небесної сотні - це про Євромайдан, війна - це вже інший більш трагічний етап, має бути значно більше місця для більш монументального пам'ятника
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12.10.2022 16:10 Ответить
Хіба не можна було зробити алею у величному місці - на території музею другої світової війни, у центрі Києва.

До чого тут Лук"янівське цивільне кладовище?

Дійсно, ганьба якась. Хлопці гинуть за Україну, а ви б ще десь під Києвом у селі меморіал влаштували
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12.10.2022 14:45 Ответить
є гарна кацапська поговірка:

"с глаз долой - из cердца вон"

це в українців Герої залишаться у серці, а у ЗЄлі - на руці, у вигляді фєнєчки

захотів - вдягнув на публіку, а потім зняв👿
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12.10.2022 15:02 Ответить
Недобре вчинили. Щось потрібно з цим робити.
Повинен бути воєнний меморіал для наших героїв війни з імперією.
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12.10.2022 14:51 Ответить
Надіюсь, щонаступна влада перенесе цю алею у достойне місце у центрі столиці.
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12.10.2022 14:55 Ответить
Ви в своем уме - до чого тут більше місць?
Це повинен бути Центральний меморіал!Всеукраїнський!
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12.10.2022 15:05 Ответить
Дочого тут Бабин ЯР до загиблих у боях?
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12.10.2022 15:25 Ответить
А ви вчили історію? Бабин Яр це місце розстрілу і поховання.. Так більшість там поховані євреї, а також українці і люди інших національностей
Його не можна перенести. саме там його місце, де сталася ця трагедія.

А хлопці наші гинуть на території всієї України. Вони не в одному місці гинуть.
Меморіал для них повинен бути всеукраїнський у центрі України, у центрі Києва. Після війни, після перемоги.
Меморіал це не могила, не поховання. Це пам"ятний знак. Як той, що з вічним вогнем.

От і меморіал нашим героям повинен бути у достойному місці.
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12.10.2022 17:01 Ответить
Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник (колишнє Лук'я́нівське (Центральне) цивільне кладовище міста Києва) - один із найстаріших https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C некрополів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва , розташований біля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D1%80 Бабиного Яру

Офіційно рішення про заснування кладовища було прийняте https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 26 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1878 1878 року (міською думою було відведено три https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D1%96) десятини землі), хоча вже до того часу, з https://uk.wikipedia.org/wiki/1871 1871 року, тут ховали померлих з місцевої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F лікарні .

Ще до https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 на адміністрацію Лук'янівського кладовища було покладено обов'язок відвести ділянку для поховання померлих або вбитих у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%27%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F Лук'янівській в'язниці
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12.10.2022 15:03 Ответить
Це повино тільки в центрі Києва бути ,наприклад в Марїнському парку знести там декілька непотрібних памятників і зробити алею захисників.
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12.10.2022 15:15 Ответить
Люди зібрались і вшанували українських героїв! І так має бути в кожному місті, в кожному селі!!! А диванним генералам і путінським паскудам тільки з дому сидіти та скачати що все не так, а як до справи то всі в кущі. Краще б квіти принесли героям, мразі
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12.10.2022 15:17 Ответить
Не заслужили наші герої достойного місця від цієї влади.

Зроблять їм алею памяті під убогим бетонним забором біля дороги,
а поруч мийки та помийки
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12.10.2022 15:18 Ответить
Остап, це люди зробили власним коштом, влада до цього не має відношення. Влада зараз займається отриманням зброї та ПВО, фронтом та іншими питаннями. Це український народ зробив, за вдячності і поваги до героїв та їх сімей. На кістках робити розборки це дурість. Тим більше що це військове кладовище
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12.10.2022 15:29 Ответить
ініціатором проєкту виступив Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" за підтримки Уповноваженої Президента

 з волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової.
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12.10.2022 15:34 Ответить
А наш, през не дуже прихильний до волонтерів. Щось вони йому муляють
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12.10.2022 15:39 Ответить
Це може бути в кожному місці і в кожному селі.
Але центральна Меморіальна алея повинна бути у достойному місці.
В такі дні тисячі киян приходять до меморіалів, а тут Ця алея знаходитиметься майже на проїзжій частині, де гасає транспорт.

І до чого тут путінські паскуди?Путінські паскуди вбивають наших хлопців, а свої паскуди не знайшли достойного місця для наших героїв.
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12.10.2022 15:24 Ответить
Ще б подумали як родичі полеглих мають себе почувати, ви, тварі путінські хоч думали чи є у людей можливість зараз достойно синів та чоловік поховати??? Ви особисто з дивану позлазьте та зробіть щось, хто заважає???? Що ви особисто для полеглих зробили? Для матерів??? Уроди
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12.10.2022 15:20 Ответить
Більшість українців допомогає армії своїми коштами від своїх пенсій і зарплат і не піаряться цим.

Не плюйте людям у душу.
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12.10.2022 15:29 Ответить
Слава Богу, є народний достойний меморіал у Центрі Киева біля величного Михайлівського собору. От там і будуть збиратися люди
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12.10.2022 15:27 Ответить
Низький уклін за вашу працю 🙏
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12.10.2022 15:45 Ответить
По-перше, це військове кладовище. По-друге, люди зібрались і своїм коштом з волонтерами вирішують питання. По-третє, це все таки центр міста. І для тих хто не вкурсі - саме на Оранжерейну привозять 200х з фронту і не всі сім'ї мають кошти поховати дітей достойно. А головне, що немає нічого огиднішого за сварки над могилами хлопців. Всі хто "в темі" і хотіли допомогти, ті допомагають. Мовчки. Все інше - хайп на смерті. Бог суддя.
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12.10.2022 15:48 Ответить
Велика справа. Блага справа. Справа зроблена у війну. Зроблена звичайними Українцями. Зроблена в Любов'ю до України до ти хто над нами тримає небо, ті хто відав своє життя. Молимся за них. І нехай з небес вони бачуть як простий Українець цінує нашу слободу. З нами Правда а де правда там Бог а де Бог там Перемога.
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12.10.2022 15:54 Ответить
"це все таки центр міста"
З яких пір це центр міста?.

А 200-х сотих ховають на всіх кладовищах. Царство їм небесне
А так, що ж, вам про одне кажеж, а ви про інше. Бог з вами.

Не розумієте, то що ж поробиш. Отак ми й живемо, як себе поважаємо.
До побачення, доброго вам здоров"я.
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12.10.2022 16:03 Ответить
В минулому році був у Люксембурзі. Спеціально сходив на американський військовий цвинтар подивитися власними очима, що з себе представляє пам'ять військовим загинувшим у другій світовій від американського народу. Дуже рекомендую загуглити Luxembourg American Cemetery і самим подивитися фотки, бо те що зараз пропонує нам влада - це ******* совок, монумент на "ат'*****".
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12.10.2022 16:06 Ответить
Людям які мають душу не потрібно пояснювати про те що зроблено з любовью вічно, що Алея Пам'яті- це те що зроблено людьми українцями навіки, це місце де ми склоняємо голову,і де не говорять , а просто мовчать… цінують шанують і мовчать.
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12.10.2022 16:46 Ответить
Так, повинно бути зроблено з любов"ю і повагою. У найкрашому місці. Наші герої це заслужили.
А не стук-грюк аби з рук, понад дорогою
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12.10.2022 17:07 Ответить
Война в стране, кто не заметил. Спасибо волонтерам что организовали процесс
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12.10.2022 17:14 Ответить
Вот именно война в стране. Может надо сначала дождаться победы?
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12.10.2022 17:22 Ответить
Око тішиться, що є люди, які за власний кошт надають такого великого значення, поваги та шани нашим захисникам !!
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12.10.2022 17:24 Ответить
Спасибо большое организаторам что в такое сложное время все равно делают благое дело🙌
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12.10.2022 17:34 Ответить
Ми вже перемогли!У нас найпотужніші люди, найсильніша нація, Люди з Великої літери.Це бачить весь світ.Українці які віддають своє життя, Українці які відають свою душу вшановуючи навіки пам'ять нашим Захисникам.
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12.10.2022 17:47 Ответить
Хочеться сказати велике Дякую тим людям,Які цим займаються. Ви не даєте забути наших ГЕРОЇВ. Людей,які віддали життя за нашу свободу. Ця Алея пам'яті-вона буде вічною.

СЛАВА УКРАЇНІ,
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13.10.2022 12:22 Ответить
 
 