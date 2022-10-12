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Более 120 тел эксгумировано на деоккупированных территориях Донецкой области, - Нацполиция. ФОТО

В освобожденных населённых пунктах области полиция обнаружила 35 мест захоронений. Из них три – массовые. Одно – в Святогорске, где было захоронено 7 человек. Другие – на кладбище в Лимане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Донецкой области.

"Продолжаются раскопки на местах массового захоронения в Лимане. За неделю кропотливой работы полицейские изъяли тела 56 человек. Принимаются меры по идентификации погибших и установлению причин их смерти", - говорится в сообщении.

В Лимане, в одной из братских могил, похоронены несколько десятков военнослужащих ВСУ, а на второй локации покоятся более сотни гражданских. Людей хоронили целыми семьями.

"Работа на кладбище продолжается непрерывно, несмотря на непогоду: дождь размывает почву. Следственные действия ведутся одновременно на обеих локациях. Посменно там работают сразу три следственно-оперативные группы", - сообщили в полиции.

На сегодняшний день в Лимане изъяты тела 22 гражданских жителей и 34 военных. Полицейские выявляют как признаки природной смерти, так и насильственных действий. Были повреждения получены в результате обстрелов или пыток – установит следствие. Всего на деоккупированных территориях обнаружено более 120 тел, из них 64 гражданских жителя. Среди погибших гражданских - 32 человека, 29 женщин, пол еще трех человек не установлен.

.Более 120 тел эксгумировано на деоккупированных территориях Донецкой области, - Нацполиция 01
Более 120 тел эксгумировано на деоккупированных территориях Донецкой области, - Нацполиция 02
Более 120 тел эксгумировано на деоккупированных территориях Донецкой области, - Нацполиция 03

Также смотрите: В сутки рашисты обстреляли 11 населенных пунктов Донетчины. Есть жертвы. ФОТОрепортаж

захоронения (217) Нацполиция (16458) эксгумация (142) Донецкая область (9636)


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12.10.2022 14:37 Ответить
ГЕНОЦІД ‼️‼️‼️
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12.10.2022 14:39 Ответить
Придурка Маска запросить у Україну -хай побачить ‼️
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12.10.2022 14:40 Ответить
московія - це імперія зла , яка потребує негайного знищення 😠
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12.10.2022 14:41 Ответить
 
 