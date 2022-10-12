Еще 9 судов с более чем 150 тыс. тонн агропродукции вышли из портов Большой Одессы в страны Африки, Азии и Европы, - Мининфраструктуры. ФОТО

12 октября в рамках реализации "Зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышли 9 судов с более 150 тыс. тонн агропродукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Министерства инфраструктуры.

Среди них балкер KLC ERCIYES, который доставит 11,5 тыс. тонн сои в Египет, балкер SIMAS – 13,4 тыс. тонн кукурузы в Ливан и танкер AGNES VICTORY – 42 тыс. тонн масла для Индии.

От причалов Одесского порта направились балкеры LUCKY, KLC ERCIYES, ELIF S, GREAT ARSENAL. Из порта Черноморска вышли SIMAS, JASMIN QUEEN, LUGANO. Из порта Южный вышли суда AGNES VICTORY, EGE BEY.

С 1 августа, момента выхода первого судна с украинским продовольствием, 325 судовс вывезли 7,2 млн тонн агропродукции из украинских портов в страны Азии, Европы и Африки.

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