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Еще 9 судов с более чем 150 тыс. тонн агропродукции вышли из портов Большой Одессы в страны Африки, Азии и Европы, - Мининфраструктуры. ФОТО

12 октября в рамках реализации "Зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышли 9 судов с более 150 тыс. тонн агропродукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Министерства инфраструктуры.

Среди них балкер KLC ERCIYES, который доставит 11,5 тыс. тонн сои в Египет, балкер SIMAS – 13,4 тыс. тонн кукурузы в Ливан и танкер AGNES VICTORY – 42 тыс. тонн масла для Индии.

От причалов Одесского порта направились балкеры LUCKY, KLC ERCIYES, ELIF S, GREAT ARSENAL. Из порта Черноморска вышли SIMAS, JASMIN QUEEN, LUGANO. Из порта Южный вышли суда AGNES VICTORY, EGE BEY.

С 1 августа, момента выхода первого судна с украинским продовольствием, 325 судовс вывезли 7,2 млн тонн агропродукции из украинских портов в страны Азии, Европы и Африки.

Читайте: Экспорт металла через порты необходим Украине, чтобы пережить тяжелый будущий год, - нардеп

Еще 9 судов с более чем 150 тыс. тонн агропродукции вышли из портов Большой Одессы в страны Африки, Азии и Европы, - Мининфраструктуры 01

Еще 9 судов с более чем 150 тыс. тонн агропродукции вышли из портов Большой Одессы в страны Африки, Азии и Европы, - Мининфраструктуры 02

порт (733) экспорт (877) Мининфраструктуры (941)


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Топ комментарии
+3
Наше зерно у Африку , а нам ракети на голову !!
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12.10.2022 15:12
+3
В Україні все дуже подорожчало, влада каже, бо ж війна на дворі, то може для людей по старим цінам щось потрібно лишати, бо народ за ці копійки вижити не може. Щомісяця додають до комунальних послуг, а кажуть що не буде підвищення.
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12.10.2022 15:20
+2
Потрібно на державному рівні обмежувати продаж зерна тим країнам, що підтримують русаків. А то китайці клепають мопеди-шахеди, які вбивають наших дітей, а ми їх за це годуємо. Як мінімум, те зерно треба дустом обробляти для них.
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12.10.2022 15:16
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Наше зерно у Африку , а нам ракети на голову !!
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12.10.2022 15:12 Ответить
Потрібно на державному рівні обмежувати продаж зерна тим країнам, що підтримують русаків. А то китайці клепають мопеди-шахеди, які вбивають наших дітей, а ми їх за це годуємо. Як мінімум, те зерно треба дустом обробляти для них.
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12.10.2022 15:16 Ответить
Хто така Велика Одеса?
е ще мала ?
середня ?
поясніть
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12.10.2022 15:16 Ответить
Три порти: Чорноморськ, Південий та Одеса
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12.10.2022 17:29 Ответить
Вже 100 років є такий термін у географії. Населення великого Лондону, наприклад - це Лондон з передмістями. Так само і до портів застосовується.
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12.10.2022 17:34 Ответить
Спасибо за ответ .
только странно как то😉
они по размеру и грузообороту идут так :
черноморск
южный
только потом Одесса
первый раз на цензоре услышал такое словослияние: из большой Одессы
для местных ухо режет.
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12.10.2022 21:53 Ответить
В Україні все дуже подорожчало, влада каже, бо ж війна на дворі, то може для людей по старим цінам щось потрібно лишати, бо народ за ці копійки вижити не може. Щомісяця додають до комунальних послуг, а кажуть що не буде підвищення.
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12.10.2022 15:20 Ответить
згодна! ті крупи й макарони, борошно вже золотими стали..і імпортні товари вже наші витісняють..про комунальні - то повний капець..знову рахунок прийшов - вибий очі..на рекомендований авансовий платіж, бо вони ж працюють..
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12.10.2022 15:24 Ответить
за електрику
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12.10.2022 15:25 Ответить
олигархи косюки, веревские низко кланяются всем в ноги) теперь будет за что мегаяхты на кайманах заправить... страна воров мля....
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12.10.2022 15:31 Ответить
когда закончится война и к власти придут ЛЮДИ, то вспомнят всё... никто не избежит и не убежит...
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12.10.2022 15:44 Ответить
Також правильно, самі вмираємо, але світу не дамо подохнути.
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12.10.2022 15:47 Ответить
А на...я індусам олія соняшникова. Там Індонезія та країни Індо-китаю гатять пальмову. Її скрізь пускають у всі подробки. Вони торгують
з рф , спонсоруя війну проти України , а на дурня пропонують
сідати на перемовини.
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12.10.2022 16:14 Ответить
ДУЖЕ РАДИЙ!!!За кордон не випускають,ціни на продукти-захмарні,зарплатні копіїчни,роботи в маленьких містах і за мирних часів то не було...
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12.10.2022 16:24 Ответить
 
 