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В Мариуполе фиксируется активное движение военной и инженерной вражеской техники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня фиксируется особое активное движение военной техники в Мариуполе.

Об этом в телеграмме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Сегодня особенно велико движение военной техники. Грузовики, топливозаправщики, инженерная техника.

В оба направления:
- из Новоазовского направления через город в сторону Мангуша
- по направлению Мангуш через город и левобережье частично в сторону Новоазовска", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что установлено место временного хранения на ночь транзитной военной техники в Левобережном районе возле бывшего супермаркета Амстор и Левобережной райадминистрации Мариуполя в месте строительства временного жилья для оккупантов.

Смотрите также: Мобильные посты установили в оккупированном Мариуполе, - городской совет. ВИДЕО

В Мариуполе фиксируется активное движение военной и инженерной вражеской техники 01

В Мариуполе фиксируется активное движение военной и инженерной вражеской техники 02

В Мариуполе фиксируется активное движение военной и инженерной вражеской техники 03

В Мариуполе фиксируется активное движение военной и инженерной вражеской техники 04

В Мариуполе фиксируется активное движение военной и инженерной вражеской техники 05

В Мариуполе фиксируется активное движение военной и инженерной вражеской техники 06

В Мариуполе фиксируется активное движение военной и инженерной вражеской техники 07

Мариуполь (5710) техника (1736) Андрющенко Петр (581)


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жу жу жу неспроста
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12.10.2022 15:53 Ответить
"встановлено місце тимчасового зберігання на ніч транзитної військової техніки" Джерело:

Сподіваюсь, що це написане вже після того, як адресу цього місця дали бавовнятку...
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12.10.2022 15:57 Ответить
Рассматривать чьи-то действия как низкие, подлые, отвратительные или порочные - значит придавать неоправданное значение личности их свершившего, то есть - потакать его чувству собственной важности.

- Путешествие в Икстлан (Карлос Кастанеда)
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12.10.2022 15:58 Ответить
 
 