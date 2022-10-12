В Мариуполе фиксируется активное движение военной и инженерной вражеской техники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня фиксируется особое активное движение военной техники в Мариуполе.
Об этом в телеграмме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Сегодня особенно велико движение военной техники. Грузовики, топливозаправщики, инженерная техника.
В оба направления:
- из Новоазовского направления через город в сторону Мангуша
- по направлению Мангуш через город и левобережье частично в сторону Новоазовска", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что установлено место временного хранения на ночь транзитной военной техники в Левобережном районе возле бывшего супермаркета Амстор и Левобережной райадминистрации Мариуполя в месте строительства временного жилья для оккупантов.
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Сподіваюсь, що це написане вже після того, як адресу цього місця дали бавовнятку...
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