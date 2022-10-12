Расстрел оккупантами автомобильной колонны на Харьковщине – прокуроры обнаружили еще одну погибшую. ФОТО

12 октября прокуроры Харьковской областной прокуратуры совместно со следователями СБУ и полиции провели дополнительный осмотр колонны автомобилей, которую расстреляли российские военные 25 сентября вблизи села Куриловка Купянского района. Колонна была обнаружена в ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных военными РФ на деоккупированных территориях Харьковщины. Тогда была установлена гибель 24 человек, среди которых беременная женщина и 13 детей. Во время дополнительного осмотра правоохранители обнаружили 25 жертву - 75-летнюю женщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По предварительным данным, после расстрела автомобильной колонны женщина проползла около 200 метров в направлении пгт Купянск-Узловой и скончалась в посадке. Тело погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.





Правоохранители изъяли фрагменты тел погибших, которые в дальнейшем с помощью ДНК-экспертиз будут идентифицированы, что может привести к увеличению жертв трагедии. В настоящее время принимаются меры по изъятию автомобилей для дальнейшего проведения соответствующих комплексных судебно-криминалистических экспертиз.





Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Работа прокуроров и следователей усложнена постоянными обстрелами со стороны российской армии в указанном районе.