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Новости Фото Война
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Расстрел оккупантами автомобильной колонны на Харьковщине – прокуроры обнаружили еще одну погибшую. ФОТО

12 октября прокуроры Харьковской областной прокуратуры совместно со следователями СБУ и полиции провели дополнительный осмотр колонны автомобилей, которую расстреляли российские военные 25 сентября вблизи села Куриловка Купянского района. Колонна была обнаружена в ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных военными РФ на деоккупированных территориях Харьковщины. Тогда была установлена гибель 24 человек, среди которых беременная женщина и 13 детей. Во время дополнительного осмотра правоохранители обнаружили 25 жертву - 75-летнюю женщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Расстрел оккупантами автомобильной колонны на Харьковщине – прокуроры обнаружили еще одну погибшую 01

По предварительным данным, после расстрела автомобильной колонны женщина проползла около 200 метров в направлении пгт Купянск-Узловой и скончалась в посадке. Тело погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Расстрел оккупантами автомобильной колонны на Харьковщине – прокуроры обнаружили еще одну погибшую 02
Расстрел оккупантами автомобильной колонны на Харьковщине – прокуроры обнаружили еще одну погибшую 03

Правоохранители изъяли фрагменты тел погибших, которые в дальнейшем с помощью ДНК-экспертиз будут идентифицированы, что может привести к увеличению жертв трагедии. В настоящее время принимаются меры по изъятию автомобилей для дальнейшего проведения соответствующих комплексных судебно-криминалистических экспертиз.

Расстрел оккупантами автомобильной колонны на Харьковщине – прокуроры обнаружили еще одну погибшую 04
Расстрел оккупантами автомобильной колонны на Харьковщине – прокуроры обнаружили еще одну погибшую 05

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Работа прокуроров и следователей усложнена постоянными обстрелами со стороны российской армии в указанном районе.

Автор: 

прокуратура (5012) Харьковщина (5577) жертвы (2072)


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12.10.2022 21:21 Ответить
Помстимося за кожного
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12.10.2022 21:26 Ответить
Кожне російське гівно і той хто себе таким вважає - має здохнути в ***********!!!
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12.10.2022 21:43 Ответить
Харошие руzzкие здесь ни причем, не не они за ***** не голосовали
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12.10.2022 21:45 Ответить
Стародавня притча про вовків.
Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою! Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити! Аж до ночі в селі йшли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти. Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
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12.10.2022 21:48 Ответить
Вот твари, что творят, полнейший без предел. Ну подождите, настигнет вас ещё кара небесная, все будите гореть в аду синим пламенем. Не думайте, что все ваши зверства, сойдут с ваших кровавых рук, закон бумеранга, ещё никто не отменял.
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12.10.2022 22:02 Ответить
шкода людину...

Хай буде проклято росію!
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12.10.2022 22:14 Ответить
 
 