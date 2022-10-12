Мост прогнулся: У паромной переправы в Крыму огромная очередь - время ожидания - 3-4 суток. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В результате пожара на Керченском мосту степень разрушений может быть больше, чем сообщается официально, поэтому образовались значительные очереди на паромную переправу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.
"Время ожидания в очереди составляет 3-4 дня", - заявил "глава" Крыма Сергей Аксенов.
Судя по опубликованным фото, повреждения Крымского моста могут носить куда более серьезный характер, чем докладывают российские пропагандисты.
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подот нас...
Люди, що тямлять в будівництві, кажуть, що година високої температури - то смерть бетонної конструкції. А там горіло довше.... Може азово-чорноморським бичкам та крабам дістанеться анало-говнєтне озброення з м'ясною приправою?
чим ранше тим краще
ні які страшилки не можуть помішать
тут питання стоїть ребром
або вони нас або ми їх
раз кацапське фсб не справилося саме...
Там горело так что рельсы расплавились в нескольких местах
@zonov_sl
·
https://twitter.com/zonov_sl/status/1580204223601729539 4 ч
Спецназ из Уганды, прошедший военную подготовку в России, продемонстрировал показательную высадку десанта на футбольное поле.
Бесстрашные парни!
https://twitter.com/i/status/1580204223601729539
Там ещё видео из тренировки есть!
Верните Крым, гниды кацапские! В первый же год после возвращения Крыма в состав Украины поеду туда летом. Поскорее бы.
Їхав кацап по мосточку,
Їхав кацап по мосточку,
Віз поцуплену сорочку (з України).
Їхав кацап по мосточку,
Віз поцуплену сорочку!
Десь узялась шура-бура,
Десь узялась шура-бура,
Десь узялась фура-бура,
По мосточку довбанула.
Десь узялась фура-бура,
По мосточку довбанула!
Вітер віє-повіває,
Вітер віє-повіває,
Вітер віє-повіває,
У морі міст відпочіває,
Вітер віє-віє-віє,
У морі міст прольоти миє,
Вітер віє-віє-віє,
У морі міст прольоти миє.
Слава Україні!