РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12034 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
54 212 93

Мост прогнулся: У паромной переправы в Крыму огромная очередь - время ожидания - 3-4 суток. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате пожара на Керченском мосту степень разрушений может быть больше, чем сообщается официально, поэтому образовались значительные очереди на паромную переправу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.

"Время ожидания в очереди составляет 3-4 дня", - заявил "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Судя по опубликованным фото, повреждения Крымского моста могут носить куда более серьезный характер, чем докладывают российские пропагандисты.

Читайте также: Крымский мост охраняют с земли, с неба, с моря и из космоса, - росСМИ

Мост прогнулся: У паромной переправы в Крыму огромная очередь - время ожидания - 3-4 суток 01
Мост прогнулся: У паромной переправы в Крыму огромная очередь - время ожидания - 3-4 суток 02

Автор: 

Аксенов Сергей (361) Керченский мост (393)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+67
Та ладна, ехать можна
показать весь комментарий
12.10.2022 21:41
+57
Треба цю чергу захаймарить . Смерть за смерть
показать весь комментарий
12.10.2022 21:40
+56
Загадка!!! что У путиа упало, а у Кличко Стоит?????
показать весь комментарий
12.10.2022 21:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба цю чергу захаймарить . Смерть за смерть
показать весь комментарий
12.10.2022 21:40 Ответить
Нельзя. Получение средств ПВО и прочее вооружение в виде РСЗО и контр-батарей сейчас важнее быстрой расплаты. А паром никуда не денется от ВСУ, как и сам мост. Его чуть позже упокоить можно.
показать весь комментарий
12.10.2022 22:41 Ответить
а це не ми, зтось у черзі зосб курив-палив.
показать весь комментарий
12.10.2022 23:38 Ответить
Байркактар міг би допомогти.
показать весь комментарий
13.10.2022 08:50 Ответить
Та ладна, ехать можна
показать весь комментарий
12.10.2022 21:41 Ответить
Канєшна-канєшна! На Той Світ..
показать весь комментарий
12.10.2022 21:45 Ответить
В последний путь под марш славяеки, а че
показать весь комментарий
12.10.2022 21:48 Ответить
у нас міст з Гостомеля на Варшавку, коли підірвали, теж частина просіла під градусів 45 - я їздив - прикольний атракціон
показать весь комментарий
12.10.2022 22:14 Ответить
хоч помиються
показать весь комментарий
12.10.2022 21:49 Ответить
Хоч
показать весь комментарий
12.10.2022 21:50 Ответить
***** на камазє треба запустіть
показать весь комментарий
12.10.2022 21:58 Ответить
Ого "налайкали" , так а шо, кацапи так сказали б
показать весь комментарий
12.10.2022 22:13 Ответить
А чому ніхто не каже як здоров'я водітьєля з того автомобіля?
показать весь комментарий
12.10.2022 22:14 Ответить
То був Бетмен.
показать весь комментарий
12.10.2022 22:19 Ответить
...проигранный, полюбос, даже если учесть тот факт, шо во время взрыва неушкоджене авто понесло на отбойник, но тут его охопыло термобаричне полум`я
показать весь комментарий
12.10.2022 23:17 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2022 22:32 Ответить
Загадка!!! что У путиа упало, а у Кличко Стоит?????
показать весь комментарий
12.10.2022 21:42 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2022 22:58 Ответить
Не только мост)
показать весь комментарий
12.10.2022 23:24 Ответить
Ну..... Думал шо хер. А оказывается мост)))
показать весь комментарий
13.10.2022 07:58 Ответить
У ***** в штанах уже всего ничего, на раз посцать осталось и усё
показать весь комментарий
13.10.2022 12:36 Ответить
Не стоит прогибаться под изменчивый мир...(Макар)
показать весь комментарий
12.10.2022 21:42 Ответить
Однажды он прогнется подот нас...
показать весь комментарий
12.10.2022 21:57 Ответить
Так з тим мостом ще не починали а він вже "прогнувся"!
показать весь комментарий
12.10.2022 21:43 Ответить
везуть наш урожай, падли
показать весь комментарий
12.10.2022 21:43 Ответить
показать весь комментарий
13.10.2022 12:11 Ответить
Та хай той мост вобще завалится никто и не заплачет
показать весь комментарий
12.10.2022 21:44 Ответить
Нормальная проезжаемость, нормальная....давайте все и сразу!))))
показать весь комментарий
12.10.2022 21:47 Ответить
Как ета міла))))
показать весь комментарий
12.10.2022 21:48 Ответить
Шкода,що залізничний не знищили
показать весь комментарий
12.10.2022 21:48 Ответить
так это фсб-шники рукожопые - не могут даже терракт нормальный сделать
показать весь комментарий
12.10.2022 22:01 Ответить
Не переживай! Вони зараз поганяють ешелони і той теж "прогнеться" Адже там металоконструкції А вони не ******* вогневого впливу А там же кілька цистерн гріло!
показать весь комментарий
12.10.2022 22:03 Ответить
Да полюбос кранты... Какой толк с отпущенного металла.
показать весь комментарий
12.10.2022 23:20 Ответить
Там ще все попереду. Залізобетонні конструкції залізничного мосту були під впливом високих температур коли горіли цистерни з паливом. При тушінні пожежі обов'язково утворились тріщини. ***** ж треба доложити, що міст працює, тому по ньому пустили поїзди. Солона вода та перепади температури за зиму зроблять свою справу. Так шо всЬО Єшчо впЄрьЄді...
показать весь комментарий
12.10.2022 22:06 Ответить
Дасть бог, може залізничний сам впаде через трохи
показать весь комментарий
12.10.2022 23:07 Ответить
Пропагандони в той же день верещали, що міст майже повноцінно працює.
показать весь комментарий
12.10.2022 21:48 Ответить
А коли вони казали правду?
показать весь комментарий
12.10.2022 22:33 Ответить
На мою думку, то най ще залізницею везуть військову техніку (а не ті порожні вагони, що показували пропагандони на наступний день).
Люди, що тямлять в будівництві, кажуть, що година високої температури - то смерть бетонної конструкції. А там горіло довше.... Може азово-чорноморським бичкам та крабам дістанеться анало-говнєтне озброення з м'ясною приправою?
показать весь комментарий
12.10.2022 21:49 Ответить
На залізничному мості нема бетону.
показать весь комментарий
12.10.2022 22:29 Ответить
А з чого зроблені опори мосту? А з чого зроблене перекриття між опорами? А з чого зроблені ШПАЛИ під рейками? З крептоніту?
показать весь комментарий
12.10.2022 22:34 Ответить
метал теж втрачає міцність
показать весь комментарий
12.10.2022 23:44 Ответить
підтримую версію що роботу треба закінчити
чим ранше тим краще
ні які страшилки не можуть помішать
тут питання стоїть ребром
або вони нас або ми їх
показать весь комментарий
12.10.2022 21:49 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2022 21:51 Ответить
Дайош в каждую фуру по 8 тонн взрывчатки !!!
показать весь комментарий
12.10.2022 21:55 Ответить
А еще лучше вагон 40 тонн
показать весь комментарий
12.10.2022 22:00 Ответить
саме зараз вчасно поправити міст повторно...
раз кацапське фсб не справилося саме...
показать весь комментарий
12.10.2022 21:55 Ответить
А чого їм виїжджати? Як по-їхньому- то ж росія! Не бажають в росії жити? За грати сук! путін,ану за роботу!
показать весь комментарий
12.10.2022 21:55 Ответить
он устал (с)
показать весь комментарий
12.10.2022 21:56 Ответить
Видео было с ЖД моста

Там горело так что рельсы расплавились в нескольких местах
показать весь комментарий
12.10.2022 21:58 Ответить
от туди б ще десяток-другий ATACMS відправити...
показать весь комментарий
12.10.2022 22:01 Ответить
Мінімум чотири прольоти автомобільних мостів треба точно мінять Три - на одному і один - на другому
показать весь комментарий
12.10.2022 22:05 Ответить
Показуйте це частіше зрадникам України в Криму.
показать весь комментарий
12.10.2022 22:07 Ответить
Вранці 12 жовтня поблизу Гоа в морі розбився корабельний https://sprotyv.info/video/mig-29-vvs-indii-poterpel-krushenie-podrobnosti-i-video/ винищувач МіГ-29 К російського виробництва, https://twitter.com/indiannavy/status/1580074541488820224 повідомив офіційний представник ВМС Індії. Це вже п'ята втрата винищувача серії МіГ-29К авіації ВМС Індії.
показать весь комментарий
12.10.2022 22:11 Ответить
жаль что не ******** в центр принятия решений в Дели.
показать весь комментарий
13.10.2022 12:44 Ответить
щось кацапи не поспішають відновлювати
показать весь комментарий
12.10.2022 22:11 Ответить
Хтось в курсі, бетон цього мосту вогнетривкий? Щось не знайшов про це нічого, багато там гідро різних технологій. Бо якщо ні то цей жд має перспективу руйнування в недалекому майбутньому це 99%.
показать весь комментарий
12.10.2022 22:12 Ответить
хз що там за марка, думаю якийсь спец. не нижчий М600 : Для получения цемента М600 смешивают известняк, глину и другие ингредиенты, затем обжигают их при температуре около +1500 градусов. Таким образом получают клинкер, который потом мелят до состояния порошка и смешивают с гипсом, добавками.
показать весь комментарий
12.10.2022 23:45 Ответить
надо ещё жд ветку поправить
показать весь комментарий
12.10.2022 22:13 Ответить
ваньки пяzдуйте дамой.
показать весь комментарий
12.10.2022 22:14 Ответить
Мда, оказалось что мост дерьмовый и это мы ещё не начинали.
показать весь комментарий
12.10.2022 22:16 Ответить
А шо такое? Ведь еще не камни с неба а уже тикают. Вы куда? Хоть камней то дождитесь!
показать весь комментарий
12.10.2022 22:17 Ответить
Мамулєчкі свалівають нахій з нашого Криму.
показать весь комментарий
12.10.2022 22:23 Ответить
Zönöv

@zonov_sl

·

https://twitter.com/zonov_sl/status/1580204223601729539 4 ч

Спецназ из Уганды, прошедший военную подготовку в России, продемонстрировал показательную высадку десанта на футбольное поле.
Бесстрашные парни!

https://twitter.com/i/status/1580204223601729539
показать весь комментарий
12.10.2022 22:29 Ответить
Не вижу причин для ***********. Один из двух парашютистов попал как раз по адресу - в сортир, наверное, замочить там кого-то собрался.
показать весь комментарий
12.10.2022 22:55 Ответить
😂😂😂
показать весь комментарий
12.10.2022 22:58 Ответить
Млять, чуть не описался!!! "Бесстрашные" парни!(с)

Там ещё видео из тренировки есть!
показать весь комментарий
13.10.2022 00:40 Ответить
Якщо пілот навчався там же - хай пошукають де літак впав.
показать весь комментарий
13.10.2022 08:57 Ответить
Мяч догадались с собой прихватить, или рассчитывают на трофейный?
показать весь комментарий
13.10.2022 09:10 Ответить
пускайте ***** на вантаживці, нехай перевірить
показать весь комментарий
12.10.2022 22:38 Ответить
То ли ещё будет ой ой ой
показать весь комментарий
12.10.2022 22:43 Ответить
Добити треба той міст. Остаточно.
показать весь комментарий
12.10.2022 22:46 Ответить
Как же всё-таки там красиво. И я не только разрушенный мост имею ввиду, а море, природу, солнце.

Верните Крым, гниды кацапские! В первый же год после возвращения Крыма в состав Украины поеду туда летом. Поскорее бы.
показать весь комментарий
12.10.2022 22:53 Ответить
А я там жил до оккупации. Но не поеду. Сначала хочу что бы все кого я там знал сдохли.
показать весь комментарий
12.10.2022 23:07 Ответить
там будет все заминировано и насрано. война может закончиться только в Москве, имхо.
показать весь комментарий
12.10.2022 23:12 Ответить
Коли кацапи здриснуть із Українського Криму, там треба буде провітрити від них деякий час...
показать весь комментарий
13.10.2022 00:40 Ответить
Ой, не сипте сіль на рану) У відео з того прибацаного мосту прекрасні не тільки "втомлені" прольоти, а й морські хвилі...
показать весь комментарий
13.10.2022 08:45 Ответить
Любо.
показать весь комментарий
12.10.2022 23:24 Ответить
А навіщо москалям міст, якщо вони мають сухопутний коридор.
показать весь комментарий
12.10.2022 23:30 Ответить
Сьогодні коридор є, а завтра коридору нема.
показать весь комментарий
12.10.2022 23:47 Ответить
Мост гімно! Не може нормальний мост зазнати таких руйнувань. Впевнений, там бетону і металу стільки спижжено, що саме пісок так і розсипається.
показать весь комментарий
12.10.2022 23:46 Ответить
так поэтому они ево и взорвали ,,,МОст
показать весь комментарий
13.10.2022 00:22 Ответить
Їхав кацап по мосточку,
Їхав кацап по мосточку,
Їхав кацап по мосточку,
Віз поцуплену сорочку (з України).
Їхав кацап по мосточку,
Віз поцуплену сорочку!
Десь узялась шура-бура,
Десь узялась шура-бура,
Десь узялась фура-бура,
По мосточку довбанула.
Десь узялась фура-бура,
По мосточку довбанула!
Вітер віє-повіває,
Вітер віє-повіває,
Вітер віє-повіває,
У морі міст відпочіває,
Вітер віє-віє-віє,
У морі міст прольоти миє,
Вітер віє-віє-віє,
У морі міст прольоти миє.
Слава Україні!
показать весь комментарий
13.10.2022 00:08 Ответить
Да уж... своровали всё, что могли... Халабуда еле держится... И конечно поспешили запустит и машины и поезда, лишь бы перед х=лом отчитаться... и мосту стало совсем плохо... теперь закрыли и жд в том числе.
показать весь комментарий
13.10.2022 00:14 Ответить
Та красєво, не перебільшуйте
показать весь комментарий
13.10.2022 00:46 Ответить
Здається, шо ті, хто підривав міст, самі не очікували таких великих пошкоджень! Трохі стала несподіванка.
показать весь комментарий
13.10.2022 01:13 Ответить
Схоже, що цистерни не входили в "многахадовачку". Хоча була версія, що потяг.
показать весь комментарий
13.10.2022 08:47 Ответить
..и это мы ещё не начинали
показать весь комментарий
13.10.2022 03:41 Ответить
Да уж, пячялька...
показать весь комментарий
13.10.2022 06:05 Ответить
Приболел мост.
показать весь комментарий
13.10.2022 07:22 Ответить
Перестарались ФСБешники, чи хто там "працював"? Не розрахували. Хотіли налякати, а вийшло - як завжди...
показать весь комментарий
13.10.2022 09:36 Ответить
Прям як у 1920-му.
показать весь комментарий
13.10.2022 10:10 Ответить
Їдьте , не обсикайтесь ))) Я сто разів так робив )))
показать весь комментарий
13.10.2022 20:26 Ответить
 
 