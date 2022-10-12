Мост прогнулся: У паромной переправы в Крыму огромная очередь - время ожидания - 3-4 суток. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате пожара на Керченском мосту степень разрушений может быть больше, чем сообщается официально, поэтому образовались значительные очереди на паромную переправу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.

"Время ожидания в очереди составляет 3-4 дня", - заявил "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Судя по опубликованным фото, повреждения Крымского моста могут носить куда более серьезный характер, чем докладывают российские пропагандисты.

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