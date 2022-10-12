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С погибшим грузинским добровольцем Эдишером Кварацхелией (Квара) попрощаются 13 октября во Владимирском соборе Киева. ФОТО

13 октября 2022 года во Владимирском соборе Киева состоится прощание с добровольцем из Грузии Эдишером Кварацхелией, погибшим на фронте.

Как сообщает Ценор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал Анатолий Адамовский.

Он отметил: "Квара. Воин. Человек с большим сердцем...

Прощание с нашим побратимом Эдишером Кварацхелией состоится в четверг, 13 октября, в 10 часов утра во Владимирском соборе.
Героям Слава!"

"Восемь лет он защищал нашу с вами страну. Мы ему должны, и давайте отдадим ему последнюю дань уважения с честью присущей нашему народу! Слава Украине! Слава Грузии!" - подчеркнул он.

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С погибшим грузинским добровольцем Эдишером Кварацхелией (Квара) попрощаются 13 октября во Владимирском соборе Киева 01

Автор: 

Грузия (4499) смерть (9222) добровольцы (1166)


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Топ комментарии
+29
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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12.10.2022 23:52
+21
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12.10.2022 23:50
+21
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12.10.2022 23:52
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12.10.2022 23:42 Ответить
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12.10.2022 23:50 Ответить
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12.10.2022 23:52 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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12.10.2022 23:52 Ответить
ნათელი და სანთელი შენ სულს !
მადლობა!
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12.10.2022 23:57 Ответить
Спи спокійно друже. Відомстим, а справу твою продовжим. Ворог буде розбитий і в Україні і в Грузії !!!
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12.10.2022 23:57 Ответить
Немає більшої любові за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх… (Іоана 15:13)

Спи спокійно, брате. Ми помстимося
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13.10.2022 00:08 Ответить
Вічна пам'ять справжньому герою. Велика пошана від українського народу.
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13.10.2022 00:13 Ответить
Вічна пам'ять грузинському брату, що поліг у нашій боротьбі проти фашистської росії!
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13.10.2022 00:20 Ответить
Украіна сумує за Героями , які віддали найцінніше за свободу нашоі краіни -
це життя 😪😪😪
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13.10.2022 00:37 Ответить
Всем погибшим иностранцам после войны дОлжно поставить памятник. С именами и фамилиями. А в школах ввести урок памяти, и кроме погибших украинцев отдельно рассказывать об иностранных героях/
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13.10.2022 00:43 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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13.10.2022 00:55 Ответить
Вічна пям'ять героям
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13.10.2022 06:28 Ответить
Вічна пам'ять !
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13.10.2022 08:49 Ответить
 
 