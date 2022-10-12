С погибшим грузинским добровольцем Эдишером Кварацхелией (Квара) попрощаются 13 октября во Владимирском соборе Киева. ФОТО

13 октября 2022 года во Владимирском соборе Киева состоится прощание с добровольцем из Грузии Эдишером Кварацхелией, погибшим на фронте.

Как сообщает Ценор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал Анатолий Адамовский.

Он отметил: "Квара. Воин. Человек с большим сердцем...

Прощание с нашим побратимом Эдишером Кварацхелией состоится в четверг, 13 октября, в 10 часов утра во Владимирском соборе.

Героям Слава!"

"Восемь лет он защищал нашу с вами страну. Мы ему должны, и давайте отдадим ему последнюю дань уважения с честью присущей нашему народу! Слава Украине! Слава Грузии!" - подчеркнул он.

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